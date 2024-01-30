Расколотая Америка: кто и зачем выводит Техас на тропу войны? - В.Ильин

08:48 30.01.2024

30.01.2024 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



В попытках удержать ускользающее господство глобалисты-"демократы" не остановятся ни перед чем



В США продолжает развиваться кризис, стартовавший после того, как федеральное правительство потребовало у властей Техаса допустить до границы пограничную стражу. Техас отказался, более того – стало быстро расти число штатов, выразивших ему поддержку, в т. ч. подписав официальную петицию в его поддержку. Спор перешел в острую фазу после того, как Верховный суд США разрешил министерству внутренней безопасности уничтожать (перерезать) мешающие нелегальным мигрантам заграждения из колючей проволоки вдоль границы с Мексикой.



Верховный суд США ранее постановил снять это проволочное заграждение длиной в 30 миль, установленное без согласования с центром в рамках борьбы властей штата с наплывом мигрантов. Губернатор Техаса Грег Эбботт неоднократно утверждал, что администрация Д. Байдена не осуществляет должным образом охрану границ, что ведет к всплеску наплыва нелегалов. Из-за этого Национальная гвардия Техаса в итоге и "захватила" участок границы США и Мексики и запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы.



Почти сразу о готовности отправить войска в Техас объявил губернатор Флориды Рон Десантис, выбывший из президентской гонки, но остающийся крайне влиятельным политиком в своем штате, заявивший о поддержке законопроекта штата о расширении полномочий Нацгвардии Флориды и оказании ею помощи Нацгвардии Техаса. Иначе говоря, Флорида одобрила отправку своей Национальной гвардии на охрану границы Техаса и Мексики.



Солидарность с Техасом в данном вопросе выразили уже губернаторы 25 штатов, у каждого из которых также имеется своя Национальная гвардия. Часть из этих штатов, населенных преимущественно классическими американскими реднеками, уже готовы направить своих силовиков для помощи Техасу. Совокупная военная сила новой потенциальной Конфедерации составляет 102.000 человек, из 209.800, то есть почти половину сил Национальной гвардии США.



"Красные" штаты поддерживают Техас в противостоянии с администрацией Д. Байдена



С третьей декады января градус противостояния между Вашингтоном и руководством штата Техас постоянно поднимается. Сенатор от Техаса в прямом эфире на канале FOX NEWS заявил, что штат должен прекратить финансировать правительство США, которое находится в состоянии войны со своим народом. Вице-губернатор Техаса, республиканец Дэн Патрик открыто пригрозил Джо Байдену конфронтацией с участием вооруженных сил штата.



Губернатор Г. Эббот проигнорировал официальное требование-ультиматум Белого дома и открыто заявил, что "Техас не подчинится". Также глава Техаса активировал 1-ю статью секции 10 параграфа 3 Конституции США, позволяющую объявить военное положение в штате и действовать без оглядки на федеральное правительство. Штат теперь в обход Байдена может запрашивать помощь у других штатов или даже у иностранных государств.



В Техасе объявили о формировании многотысячной колонны дальнобойщиков в знак протеста против миграционной политики администрации президента Д. Байдена. По информации конгрессмена-республиканца Кейта Селфа, автопробег "Верните нашу границу" начнется 29 января и продлится до 3 февраля с остановками в Игл-Пасс, штат Техас, Юма, штат Аризона, и Сан-Исидро, штат Калифорния.



В ситуации с мигрантами власти Техаса поддержали и многие известные американцы, вроде бизнесмена Илона Маска. Кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал все неравнодушные штаты направить свои силы в Техас для защиты южной границы страны от проникновения нелегальных мигрантов.



По мнению некоторых аналитиков, кризис в Техасе вполне может быть продуманным шагом федерального центра и сил, стоящих за находящимися у власти "демократами", которые сейчас вполне осознанно идут на создание и обострение внутренних потрясений в США. Фактически они пытаются повторить использованную в ходе выборов 2020 года технологию.



Тогда "демократы" также инициировали мощный кризис внутри США, использовав как повод гибель от рук полиции чернокожего преступника и создав на его основе полутеррористическую группировку "движение БЛМ", которую напустили на страну, благодаря чему сумели провернуть фальсификации выборов в ряде критически важных штатов.



В этот раз сценарий несколько отличается деталями, но в целом технология похожа: у "демократов" крайне малые шансы победить законно. Главный их кандидат Байден имеет очень высокий антирейтинг, в то время как его оппонент Трамп, напротив, уверенно консолидирует вокруг себя правый и республиканский электорат.



Как и "движение БЛМ", нынешний "мигрантский кризис" носит вполне очевидный рукотворный характер. С подачи администрации "демократов" погранслужба США буквально открыла границу. Лишь в декабре через нее перешло около четверти миллиона нелегальных мигрантов – абсолютно беспрецедентное количество, причем большая часть которых оседает именно в Техасе.



Центральные власти делают это, прекрасно помня и осознавая, что в 2021 году губернатор Тахаса Г. Эббот и в намного более спокойных условиях объявил о проведении операции "Одинокая звезда", развернув на границе войска Национальной гвардии и бронетехнику. То есть его нынешние действия полностью предсказуемы и программируемы.



Благодаря этому сегодня федеральная власть уже может, например, объявить Техас и прочие неподчинившиеся штаты мятежными и запретить проведение в них выборов 2024 года. На оставшейся территории США Байден одержит "убедительную победу" и остается в Вашингтоне признанным хотя и нелегитимным президентом США. В свою очередь, "мятежные" штаты будут вынуждены либо подчиниться, либо объединиться для противостояния Вашингтону, а их президент в случае проведения альтернативных выборов станет не законным президентом США, а лишь лидером мятежных территорий.



Подобный сценарий противостояния и программирования гражданской войны сегодня уже реализуется в том числе и через продвижение медийных нарративов – наглядный пример выпускаемый в прокат этой весной голливудский блокбастер "Гражданская война". Вашингтон после демаршей властей Техаса уже может объявить вполне в голливудском духе войну "мятежникам". В которой с высокой долей вероятности победят сторонники "демократов", поскольку именно им принадлежит власть в центре, контролирующая основные Вооруженные силы США, включая ВМФ и большую часть ВВС. Кроме того, значительная часть армии США расположена за пределами территории страны и подчиняется опять же президенту, считающемуся законно избранным.



В связи с этим эксперты уже озвучивают высокую вероятность следующего сценария: демпартия, как и в случае с "движением БЛМ", может пойти на создание кризиса в расчете на то, что выиграет на первом этапе выборы президента и останется у власти, а на втором этапе подавит Техас и прочие "мятежные штаты", являющиеся вотчиной республиканцев и правых консерваторов, и как победитель продиктует им условия капитуляции, ключевым из которых станет допуск мигрантов к выборам. В таком случае демпартия резко расширяет свою электоральную базу и почти гарантированно будет побеждать в будущем во всех выборах - и парламентских, и президентских.



Таким образом, накануне выборов президента США уже вступили в эпоху пока мягкой гражданской войны между республиканцами и демократами, предсказуемый результат которой – невозможность найти точку соприкосновения. Однако может иметь место и результат не совсем предсказуемый, связанный не только с усиливающимся расколом США, но и с вероятностью подключения к войне между Техасом и федеральным правительством Мексики. И официальный Мехико, и мексиканские преступные сообщества, контролирующие значительную часть страны, с большим удовольствием стараются раскачать лодку внутри США, в том числе опираясь на огромную испаноязычную диаспору (представители которой уже составляют большинство населения в том же Техасе), и активно пытаются дестабилизировать ситуацию в и без того расколотой Америке.