Похвала Борреля оскорбила Центральную Азию, - "Взгляд"

09:03 30.01.2024

Похвала Борреля оскорбила Центральную Азию

Эксперты оценили двухгодичные попытки Борреля оторвать страны Центральной Азии от России



Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

29 ЯНВАРЯ 2024,



Жозеп Боррель заявил, что европейские инвестиции в транспортную инфраструктуру Центральной Азии должны помочь установлению экономической блокады России. С 2022 года глава европейской дипломатии пытается разорвать сотрудничество стран региона с Москвой. Однако торговые показатели РФ и бывших советских республик стремительно увеличиваются. Почему ЕС не удается разрушить это многолетнее партнерство?

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель фактически признал, что планы ЕС по инвестициям в транспортную инфраструктуру стран Центральной Азии направлены против России. Об этом пишет ТАСС. Дипломат отметил, что предпринимаемые Евросоюзом усилия ставят своей задачей поддержку государств региона в деле реализации экономической блокады Москвы.



"Раньше страны Центральной Азии находились в глубокой глуши", – заявил Боррель, выступая на инвестиционном транспортном форуме ЕС и стран Центральной Азии. Однако затем эту европейскую оценку центральноазиатской географии он смягчил фразой: "Сегодня они в центре всех событий". По его мнению, обеспечить эффективность антироссийских санкций можно лишь при условии "полного сотрудничества" центральноазиатских стран с партнерами из ЕС. Он также подчеркнул, что объединение тщательно анализирует, какие именно механизмы позволяют обходить введенные ограничения.



Боррель отметил, что к настоящему моменту санкции не дали желаемого результата, поскольку "российская военная машина все еще действует". "Бои на Украине продолжаются, и ЕС не видит света в конце туннеля", – сказал он. По его словам, предложенные Евросоюзом инвестиции в Центральную Азию имеют "политические цели, направленные на защиту общих ценностей".



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Боррель не в первый раз пытается привлечь государства данного региона к проведению антироссийской политики. Еще в ноябре 2022-го он призывал к налаживанию торговых коридоров между Центральной Азией и ЕС в обход РФ. Тогда глава европейской дипломатии заявлял о якобы имеющемся желании местных стран "диверсифицировать" свои экономические связи.



В частности, Борреля интересовал Транскаспийский транспортный маршрут, с помощью которого и планировалось снизить зависимость региона от Москвы. В то время акцент делался на Казахстане, и Евросоюз активно обещал Астане возместить весь ущерб, который могут нанести этому государству антироссийские санкции.



Оказывать давление на непокорных партнеров ЕС активно помогали и США. Тогда Вашингтон предупредил администрацию президента Токаева о возможностях введения вторичных ограничений в случае, если страна продолжит помогать Москве обходить выстроенный западными государствами санкционный режим.



Уже в октябре 2023-го Боррель еще раз подчеркнул особую важность Центральной Азии в рамках создаваемой экономической блокады России. Однако на протяжении этих двух лет уговоры ЕС не особо воздействовали на страны региона. Так, в Евросоюзе неоднократно указывали на "подозрительное" увеличение торговых потоков с соседними РФ странами.



Боррель не увидел света в конце "украинского туннеля"

По мнению ряда европейских чиновников, растущие показатели товарооборота могли указывать на то, что Центральная Азия взяла на себя роль транспортного хаба между Россией и ЕС. Между тем в 2023-м экономическое сотрудничество Москвы и государств региона продемонстрировало положительную динамику.



Так, товарооборот РФ и Казахстана достиг рекордных 27 млрд долларов. Данный показатель с Киргизией лишь за первые шесть месяцев прошлого года увеличился на 17%. За аналогичный период торговля с Узбекистаном выросла на 14%, а с Таджикистаном общий объем экономических операций превысил 1 млрд долларов.



В экспертном сообществе отмечают, что планы Евросоюза по созданию условий для разрушения экономического партнерства России и стран Центральной Азии обречены на провал. Москву с республиками бывшего СССР связывает масштабная логистическая сеть, действовать в обход которой будет невыгодно ни одной региональной державе.



"География способствовала тому, что Запад за долгое время не смог разъединить нашу страну и Центральную Азию.



ЕС далеко, а Россия и Китай близко. Страны региона больше торгуют с Москвой, чем с европейцами. Инфраструктура также связана: через РФ местным государствам везти свои товары гораздо дешевле, чем в обход нее", – сказал экономист Иван Лизан.



"Кроме того, в Центральной Азии нет такой страны, как Польша. Варшава может проводить как свою, так и европейскую политику в отношении Украины и Белоруссии. Соответственно, в регионе некому готовить диверсантов и организовывать работу так называемых некоммерческих организаций", – отмечает собеседник.



"Поэтому пытаться оторвать Центральную Азию от России – бесперспективное занятие. Несмотря на давление, оказываемое со стороны Запада, мы активно сотрудничаем. Государства региона действуют по принципу "гнись, но не прогибайся". Однако России все равно следует продолжать работу на данном направлении, чтобы между сторонами поддерживались хорошие отношения", – подчеркивает он.



"Может, для Борреля Центральная Азия и была глубокой глушью, но Москва и Пекин никогда так не считали. Говорить так – значит обижать жителей региона. У России с местными государствами богатая и позитивная история взаимоотношений. Что касается их общих ценностей с европейцами, то они ограничиваются лишь признанием конвенции по правам человека и капитализмом с местной спецификой", – акцентировал Лизан.



ЕС заинтересован в Центральной Азии лишь в рамках ее взаимодействия с Россией,



убежден политолог Владимир Корнилов. "Боррель заявил, что раньше регион располагался в "глубокой глуши", а теперь находится в "самом центре событий". Но правда в том, что без связей с Москвой местные государства снова станут для него некой "окраиной". По его мнению, мы все жители диких джунглей, которые иногда пытаются прорваться в райский сад ЕС. Да и что может предложить Европа? Свой рынок? Сомнительно", – сказал он.



"В целом реализацией планов по отрыву Центральной Азии от России западный мир занимается с момента распада СССР. Были и надежды использовать местные государства в качестве плацдарма против Москвы. Однако страны региона возвращались к партнерству с нами. География никуда не делась. Чтобы вбить клин между нами, нужно отодвинуть Москву подальше от региона. Этот проект Боррелю не по зубам", – отмечает он.



"Тем не менее России все равно нужно отстаивать национальные интересы в Центральной Азии. Необходимо выстраивать новые экономические связи с местными странами, не забывая об идеологии. Важно продвигать свою линию по построению партнерских, союзнических отношений на основе общих ценностей", – резюмировал Корнилов.



29 янв 24