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В Таджикистане ожидается повышение тарифов на питьевую воду
09:13 30.01.2024

Сайфиддин Караев,
Коммунальщики предлагают повысить тарифы на свои услуги на 15-20%.

В Таджикистане рассматривается вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги и водоснабжение. Об этом сообщили на пресс-конференции в Государственном унитарном предприятии "Жилищно-коммунальное хозяйство Таджикистана" (ГУП ЖКХ).

"В условиях, когда за это время тарифы на электроэнергию повысили несколько раз, цены на услуги ЖКХ ниже их себестоимости", - отметили на предприятии.

По информации ГУП ЖКХ, в настоящее время антимонопольная служба рассматривает вопрос о повышении стоимости воды.

Коммунальщики предлагают повысить тарифы на свои услуги на 15-20%. Однако, конкретной информации о том, когда будут утверждены и объявлены новые тарифы, нет.
В настоящее время с официального сайта ЖКХ убрали информацию о ценах на коммунальные услуги.

Пока тарифы на вывоз мусора и водоснабжение остаются неизменными. В последний раз они были изменены в 2015 году (вывоз твердых бытовых отходов) и 2018 году (питьевая вода и канализация).

Сегодня тарифы на питьевую воду составляют 1,09 сомони за 1 кубометр для населения, 2,02 сомони для бюджетных организаций, 3,48 сомони для коммерческих предприятий. За услуги канализации население платит 0,55 сомони, бюджетные организации – 1,09 сомони, коммерческие предприятия – 1,88 сомони за 1 кубометр.
Отметим, что в Душанбе, Худжанде, Файзабаде, Рогуне и Нуреке действуют свои тарифы, так как коммунальные системы этих городов не входят в систему жилищно-коммунального хозяйства республики.

Генеральный директор ГУП ЖКХ Таджикистана Усмон Давлатзода сообщил, что в 2023 году 66% населения республики имели доступ к центральному водоснабжению, что на 6.3% больше, чем было в 2022 году.

Численность населения, имеющего доступ к чистой питьевой воде, достигла 6 млн. 741 тыс. 676 человек. Это на 1 млн 618 тыс., больше, чем за предыдущий отчетный период.

Поливная вода уже подорожала?
В 2021 году была принята новая госпрограмма развития ЖКХ, рассчитанная до конца 2024 года.

За годы реализации предыдущей (до 2021 года) и нынешней госпрограммы благодаря сотрудничеству с рядом международных финансовых организаций процент населения, имеющего доступ к чистой питьевой воде, увеличился с 43% до 65,8%.

Центральная Азия очень нуждается в воде, но она ее не экономит
В планах правительства довести этот показатель до 100% к 2030 году. В этих целях действуют проекты по восстановлению систем водоснабжения ряда городов и районов республики. Проекты финансируются правительством, международными и частными организациями.

Между тем, если вопрос о тарифах на питьевую воду рассматривается, то цены за услуги обеспечения хозяйств поливной водой, по некоторым данным, уже выросли на 1,5 раза. Об этом, в частности сообщил Спутник Таджикистан со ссылкой на источник в хукумате Согдийской области.

"Азия-Плюс" пока не располагает данными о том, правдива ли эта информация и насколько повысились тарифы на поливную воду по всей республике, об этом скоро должны объявить Антимонопольная служба и Агентство мелиорации и ирригации Таджикистана.

Источник - asiaplustj.info
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