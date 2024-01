Американо-иранская война неизбежна? После удара по американской базе "Башня 22"

10:48 30.01.2024 The Drive: После удара по американской базе "Башня 22" перспективы "куда более зловещи"

Перелет на Ближний Восток стратегических "летающих танкеров" ВВС США может оказаться завершающим элементом подготовки операции, которая взорвет не только этот регион

Сергей Ищенко



28 января 2024 года у самой кромки сирийско-иорданской границы, но все же на территории Иордании, случилось событие, которое вот-вот может боком выйти всему остальному миру. Во всяком случае, очень похоже, что впервые за последние годы огромная военная машина Соединенных Штатов вовсе не случайно мгновенно пришла в движение с общим стратегическим направлением - на Ближний Восток.



А произошло вот что. В самой северной точки Иордании, там где территория этой страны соприкасается с Сирией и Ираком, неизвестный ударный беспилотник атаковал американский логистический военный объект, больше известный в мире под названием "Башня 22". Потери армии США по самым первым данным составили не менее 37 человек. Из которых минимум трое убиты.



Иными словами - с разной степенью тяжести пострадал каждый десятый американец, из персонала объекта. Поскольку, как считается, весь штат объекта составляет примерно 350 солдат и офицеров.



По информации специализированного издания Military Watch, "это самый высокий показатель потерь при нападении на американские войска в регионе (Ближнего Востока - „СП") с тех пор, как 8 января 2020 года в результате ракетного удара Ирана по военным объектам в Ираке погибло более 100 американцев".



Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка "Исламское сопротивление в Ираке", которую, как считают на Западе, энергично поддерживает и снабжает оружием Тегеран. Одновременно эта группировка 29 января сообщила, что ее силами в тот же день атакованы еще три военных базы США в Сирии, включая самую крупную из них Эт-Танф. А заодно и израильский военно-морской объект Зевулун в порту Хайфы.



С самого начала стало понятным, что в канун предстоящих в Соединенных Штатах президентских выборов администрация Джо Байдена, и без того постоянно в собственной стране обвиняемого политическими соперниками в хронической недееспособности, просто не сможет не среагировать на случившееся с "Башней 22". Она и среагировала. Почти мгновенно и с максимальным бешенством.



Как утверждает Bloomberg, доходяга Байден после грозных вестей из Иордании внезапно принял крайне воинственную военно-политическую позу. И немедленно очень многозначительно заявил, что намерен принять "самое важное решение за время своего президентства".



Bloomberg прокомментировал это так: в ближайшие дни "возможны тайные действия, в результате которых США нанесут удар по Ирану. Администрация Байдена может также напрямую нанести удар по иранским чиновникам, как это сделал Трамп, приказав убить генерала Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году".



"США не потерпят нападения на свои силы на Ближнем Востоке и дадут ответ на эти действия", - тут же с готовностью поддакнул, заодно напустив дополнительного туману, едва вернувшийся на службу из госпиталя глава Пентагона Ллойд Остин.



Словно в подтверждение, что тучи над миром принялись клубиться еще гуще прежнего, из Соединенных Штатов сообщили, что с военной базы в Южной Калифорнии курсом на Атлантический океан 29 января внезапно поднялись в воздух не менее шести огромных самолетов-заправщиков Boeing KC-135 Stratotanker. И это, безусловно, весьма дурной "разведпризнак" для всего мира. Потому что без таких машин, как хорошо известно, армия Соединенных Штатов давно уже не проводит ни единой крупной воздушно-космической наступательной операции. А сразу шестерка Boeing KC-135 Stratotanker в поднебесье - это явно нечто большее, чем обычный учебно-тренировочный полет.



Очень похоже, что практическая подготовка к очередной подобной военной авантюре на Ближнем Востоке входит в заключительную фазу. Против кого такая операция может быть направлена на этот раз и как именно может проходить?



Сосредоточенный совместный американо-израильский ракетно-бомбовый удар по территории Ирана - это первое, что приходит в голову.



Что касается участия в предстоящей, весьма возможно, операции ВВС Израиля, то еще в марте 2023 года Тель-Авив предупреждал США и союзников из Европы о своем намерении нанести удар по Ирану и его ядерной программе в случае, если уровень обогащения урана Тегераном превысит 60%. Подчеркнув, что не намерен ждать, когда у "режима аятолл" появится собственная полноценная атомная бомба. Об этом тогда же рассказал американский портал Axios News, ссылаясь на слова высокопоставленного, но неназванного израильского функционера.



И что характерно: год назад в качестве главного препятствия для немедленного нанесения удара по Ирану израильские военные выдвигали как раз недостаточные, по их мнению, собственные возможности по осуществлению дозаправки крупной ударной группировки многоцелевых самолетов типа F-35 в воздухе. Поэтому Тель-Авив еще в минувшем марте просил Вашингтон ускорить передачу в его распоряжение давно заказанных им четырех летающих стратегических "танкеров" Boeing KC-46А Pegasus (созданных на основе лайнеров Boeing 767−200ER) общей стоимостью около $1 млрд.



Вся эта военно-дипломатическая переписка убедительно доказывает, уверен, что все необходимые расчеты и планы по нанесению массированного удара по ядерным центрам, заводам и военным объектам Ирана во враждебных для него столицах давно сверстаны и согласованы. Военным, таким образом, чтобы занимать места в самолетных кабинах осталось дождаться команды.



Означают ли угрозы Байдена про предстоящее ему некое "самое важное решение", что они и есть отголоски той самой, уже отданной военным команды? А пронзительный вой реактивных двигателей шестерки стратегических самолетов-танкеров из Южной Калифорнии над Атлантикой - что механизм новой военной авантюры США на Ближнем Востоке запущен Пентагоном?



Такого, увы, нельзя исключать. Хотя даже в самих Соединенных Штатах многие эксперты стараются гнать прочь подобные катастрофические предположения. Предполагая, что в действительности Байден на этот раз все же ограничится полумерами против Ирана.



Так, американское интернет-издание The Drive признает, что "к чему все это теперь приведет - никто не может знать наверняка. Но возможности становятся, мягко говоря, все более зловещими".



Ведь, по мнению обозревателя этого издания Тайлера Рогоуэя, "открытая война с Ираном была бы чрезвычайно опасной, очень смертоносной, потенциально очень дорогой и очень разрушительной с экономической точки зрения. Иран обладает способностью обрушивать баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники на интересы США и союзников в Персидском заливе и за его пределами. Это также перекроет Ормузский пролив, что окажет огромное влияние на мировую экономику. И может быстро перерасти в более широкую борьбу, в которой Израиль окажется главной "дикой картой".



Поэтому мистер Рогоуэй все же надеется, что у Байдена остались хотя бы остатки разума. И он в отместку за "Башню 22" отдаст приказание ограничиться лишь ударами по "по иранским ставленникам в Сирии и Ираке". Признавая, что в этом не будет ничего нового, ведь "США провели несколько операций подобного рода за последние три месяца".



Просто, мол, воздушные операции простив объектов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) за пределами Ирана окажутся более масштабными, чем прежде.



Среди прочих возможных мер "ограниченного характера" The Drive предложено, скажем, быстренько утопить силами американской палубной авиации крупное иранское разведывательное судно "Behshad" ВМС КСИР, которое в сопровождении фрегата ВМС Армии Ирана "Alborz" уже несколько месяцев несет службу в Красном море и в Аденском заливе.



Американцы полагают, что этот небольшой корабельный отряд персов на самом деле крайне эффективно собирает шпионскую информацию в интересах йеменских хуситов, которые не прекращают ракетную блокаду Баб-эль-Мандебского пролива, не давая воспользоваться этим маршрутом судам, связанным с США, Британией и Израилем.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пепе Эскобар: Пять проколов Америки, которые изменят будущее мира

Пепе Эскобар: Пять проколов Америки, которые изменят будущее мира

"Белый человек" не выдержал бремени, самовольно на себя взваленного

Хотя, если разобраться, вариант с "Behshad" реальным не выглядит. Потому что для его утопления вовсе ни к чему поднимать в воздух стратегические "летающие танкеры" аж из Калифорнии. Имеющихся у ВМС США сил в районе пролива для выполнения такого рода задачи хватит с лихвой. Другой вопрос: каковым будет ответ Тегерана на такого рода удар по его кораблям? Но что именно сокрушительным - не извольте сомневаться.



И в заключение - о том, чем подобное развитие событий грозит России? В принципе - ничем хорошим. Ведь Иран - это регион Каспийского моря, южное "подбрюшье" нашей страны. Если там серьезно загрохочет, если в воздухе появится американская боевая авиация, - нам придется очень быстро принимать соответствующие военные меры для зашиты своих интересов и с этого стратегического направления. На фоне специальной военной операции, продолжающейся на Украине, и потребляемых ею ресурсов, сделать это будет очень непросто.



Но кто же нас спрашивает? Как говорится, a la guerre comme à la guerre. Или "на войне - как на войне".



А в это время



Утром 29 января израильские ВВС атаковали пригород Сирии Сейида-Зейнаб, где находится штаб иранских советников из сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. По военному объекту нанесено три ракетных удара.



Кроме того, атаке подвергся лагерь бойцов шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии, который расположен на одной из ферм в районе Акраба к югу от Дамаска. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706600880





Новости Казахстана

- Заседание Бюро Сената

- Проведение IPO авиакомпании Air Astana обсудили в Правительстве

- В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с "серыми" сертификатами

- О встрече Министра иностранных дел Казахстана и Президента Кыргызстана

- Разбронирование овощей из региональных стабфондов по доступным ценам начнется в феврале

- Минтранспорта и Европейский банк рассмотрели перспективы развития транспортного сектора Казахстана

- О задержании радикала

- Спикер Сената: Наша задача вывести взаимодействие с маслихатами на новый уровень

- Мажилис рассмотрит законопроект, усиливающий контроль за выводом капитала из страны

- 180 новых проектов обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге планируется запустить в РК в 2024 году