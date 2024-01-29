Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили еще к десяти годам тюрьмы. Теперь "за разглашение гостайны"

11:49 30.01.2024

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к десятилетнему сроку за разглашение государственной тайны. Ранее ему уже дали три года тюрьмы по делу о коррупции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 30 января, суд в городе Равалпинди вынес приговор экс-премьеру Пакистана Имрану Хану по делу о незаконном разглашении государственной тайны. Вместе с Ханом осудили одного из депутатов от его политической партии Шах-Махмуда Куреши, он тоже получил десять лет.



Дело, по которому экс-премьера обвиняли в разглашении гостайны, – лишь одно из более чем 150 расследований в его отношении. Хану, среди прочего, инкриминируют терроризм и призывы к насилию.



По версии следствия и суда, после того, как Имран Хан лишился должности премьер-министра, он незаконно обнародовал секретный документ. В этом документе, как утверждал Хан, якобы содержались доказательства, что за его отстранением от должности стояли США. Ни пакистанские, ни американские власти заявления экс-премьера не подтвердили. Сам документ так официально и не опубликовали. Предположительно, речь шла о дипломатической переписке между МИД Пакистана и пакистанским послом в Вашингтоне.



Имран Хан уже отбывает тюремный срок. В августе 2023 года его приговорили к трем годам лишения свободы по делу о незаконной продаже государственных подарков. Поэтому он не сможет принять участие в предстоящих парламентских выборах, которые намечены на 8 февраля. Тем не менее Хан остается популярным оппозиционным политиком и завоевал симпатии многих пакистанцев. После его ареста в мае 2023 года в стране прошли массовые протесты, которые были подавлены властями.



Никита Дробны