М.К. Бхадракумар: Блокада Ленинграда и мечты о Четвертом Рейхе - фашизм жив и продолжает убивать



Попытка нацистов уничтожить русских голодом во время блокады Ленинграда - самый страшный эпизод Второй мировой, о котором на Западе предпочитают забыть



М К Бхадракумар



Эпохальная дата из анналов новейшей истории, которая отмечалась на днях, живет в памяти российского народа. Блокада Ленинграда - возможно, самый страшный эпизод Второй мировой войны. Продлившись 900 дней, блокада, наконец, была прорвана Красной Армией 27 января 1944 года, 80 лет назад.



В осаде оказалось более 3 миллионов человек. Почти половина из них погибла, большинство - в первые шесть месяцев, когда температура упала до 30 градусов ниже нуля.



Это было апокалиптическое событие. Мирные жители умирали от истощения, болезней и холода. И все же это была героическая победа. Ленинградцы ни разу не пытались сдаться, хотя паек был сокращен до нескольких ломтиков хлеба с опилками, и жители ели клей, крыс, даже друг друга - а город остался без воды, электричества, топлива, транспортного сообщения и ежедневно подвергался обстрелам.



Немецкие войска пересекли советскую границу 22 июня 1941 года. За шесть недель группа армий "Север" Вермахта, вооруженных сил Третьего рейха, совершила фантастический блицкриг и оказалась в 50 километрах от Ленинграда, продвинувшись на 650 километров вглубь советской территории.



Через месяц немцы практически полностью окружили город, только опасная дорога на восток через Ладожское озеро соединяла Ленинград со страной. Но дальше немцы не продвинулись. И через 900 дней началось их отступление.



Эпическая блокада Ленинграда была самой долгой блокадой, которую какой-либо город выдерживал с библейских времен. Горожане стали героями - артисты, музыканты, писатели, солдаты и моряки, упорно продолжавшие противостояние.



В ужасе от перспективы капитуляции Советскому Союзу, нацисты предпочли сложить оружие перед западными союзными войсками, но генерал Дуайт Эйзенхауэр, главнокомандующий союзных сил в Европе, приказал, чтобы честь победы была отдана Красной Армии.



И здесь кроется один из величайших парадоксов войны и мира в нынешнее время. Сегодня прорыв блокады Ленинграда стал, несомненно, событием, которое США и многие их европейские союзники предпочтут не вспоминать. Однако, не стоит недооценивать его актуальность.



Нацистское руководство стремилось уничтожить все население Ленинграда. Смерть от голода была обдуманным действием со стороны Третьего рейха.



Цитируя Йозефа Геббельса, Адольф Гитлер был "намерен стереть с лица земли такие города, как Москва и Петербург". Это было "необходимо", писал он в июле 1941, "ибо если мы хотим расчленить Россию на отдельные составные части", она уже не должна "обладать ни духовным, ни политическим, ни хозяйственным центром".



Сам Гитлер заявлял в сентябре 1941 года, что Германия не заинтересована в сохранении даже части населения столицы в текущей экзистенциальной войне. Любые разговоры о сдаче города должны быть "отвергнуты, так как проблемы сохранения и пропитания населения не могут и не должны быть нами разрешены".



Проще говоря, жители Ленинграда были брошены на голодную смерть - точно так же, как миллионы советских военнопленных, захваченных Вермахтом. Впоследствии историк Йорг Ганценмюллер писал, что эта форма массового убийства была экономически выгодна Берлину, потому что это был "геноцид, совершенный просто бездействием".



"Геноцид через бездействие". Эти страшные слова сегодня можно применить к "адским санкциям" Запада с последующей задачей "стереть" Россию и выкроить пять новых штатов из ее обширных территорий с богатыми ресурсами, которые подчинит себе промышленный мир.



Величайшая ирония в том, что даже сегодня Германия находится впереди планеты всей со стратегией "геноцида через бездействие", чтобы ослабить Россию и поставить ее на колени.



Администрация Байдена опиралась на тройку немецких политиков, которые должны были взять на себя тяжелую работу в этой неудавшейся попытке стереть Россию - это были главный бюрократ ЕС в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.



Джордж Сантаяна, испано-американский философ, эссеист, поэт и писатель, сказал однажды: "Тот, кто не помнит прошлого, обречен прожить его вновь". Так набирают силу ультраправые.



В Германии - и не только - молодое поколение теряет интерес к истории фашизма. Идея Четвертого рейха сейчас переживает беспрецедентный расцвет и новую фазу нормализации в Европе. Контекст для этого обеспечивают бурные политические потрясения по всему Западу.



Автор книги "The Fourth Reich: The Specter of Nazism from World War II to the Present" ("Четвертый рейх: призрак нацизма от Второй мировой войны до наших дней"), профессор истории и иудаистики Габриэль Розенфельд писал: "Единственный способ заглушить зов сирены Четвертого рейха - это знать всю его историю. Хотя в нашем современном мире ложных „фактов" и преднамеренной дезинформации становится все труднее достичь консенсуса насчет исторической истины, мы должны стремиться к этому, другого выхода у нас нет."



Оправдание политического насилия - классический фашистский ход. На прошлой неделе мы видели захватывающий спектакль в Международном суде (МС) в Гааге, напомнивший о том, что мы присутствуем при легальной фазе фашизма.



Если нацисты использовали иудео-большевизм как своего искусственно созданного врага, Израиль сегодня делает то же самое из ХАМАС. Фашизм подпитывается разговорами о мнимом национальном унижении из-за внутренних врагов.



Между тем, все забывают о том, что в Израиле десятилетиями росло общественное и политическое движение фашистского толка. Как и другие фашистские движения, оно пронизано внутренними противоречиями.



Но теперь у него появился классический авторитарный лидер в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который сформировал и раскачал его и который уверен, что в свое время оно будет нормализовано в политике.



Высока вероятность, что через несколько дней МС отдаст Израилю временный приказ о прекращении насилия над несчастными палестинцами в Газе. Но фашистское движение, которое сейчас возглавляет Нетаньяху, существовало до него и переживет его.



Эти силы растут из идеологий, уходящих корнями глубоко в еврейскую историю. Они могут защищать фиктивную славу национального прошлого, но было бы ошибкой думать, что они не могут победить.



Россияне усваивают эту истину на собственном горьком опыте на Украине: "денацификация", по всей видимости, является в СВО самым слабым звеном, учитывая геополитическую основу укронацизма: заигрывания Германии с украинскими неонацистскими группировками в ходе подготовки майдана 2014 года, который США с радостью приняли и так просто не оставят.



Автор: М. К. Бхадракумар (M.K. Bhadrakumar) - посол в отставке; колумнист индийских газет Hindu и Deccan Herald, изданий Asia Times, Rediff.com, Russia & India Report и сайта Фонда стратегической Культуры (Москва).



Перевод Анны Полуниной, публикуется с сокращениями