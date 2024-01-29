|В Комитете по делам женщин Таджикистана новый руководитель - Бунафша Файзиддинзода
12:46 30.01.2024
В Комитете по делам женщин Таджикистана новый руководитель
Сайрахмон Назриев, Asia-Plus
Им стала теперь уже бывший мэр города Левакант.
Мэр города Левакант Бунафша Файзиддинзода освобождена от должности. Как сообщили "Азия-Плюс" источники в администрации Леваканта, она назначена председателем Комитета по делам женщин и семьи при правительстве страны.
Информацию о назначении Файзиддинзода подтвердили источники в Комитете.
Куда назначили теперь уже бывшего главу Комитета Хилолби Курбонзода, пока не известно.
Стоит отметить, что Бунашфа Файзиддинзода до назначения на должность председателя Леваканта была заместителям главы Дангаринского района.
Также пока не сообщается, кто назначен на должность председателя города Левакант.