В Комитете по делам женщин Таджикистана новый руководитель - Бунафша Файзиддинзода

12:46 30.01.2024

В Комитете по делам женщин Таджикистана новый руководитель



Сайрахмон Назриев, Asia-Plus



Им стала теперь уже бывший мэр города Левакант.



