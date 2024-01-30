 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский никак не решится отправить в отставку главкома Залужного. И хочется, и колется...
13:00 30.01.2024

Зеленский встретился с Залужным, чтобы обсудить его отставку
Игорь Шкапа. 30.01.2024

Как выяснили СМИ, вчерашняя информация о грядущей отставке главкома ВСУ Валерия Залужного появилась не на пустом месте.

Так, тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание "Зеркало недели", ссылаясь на свои источники в офисе президента и окружении Владимира Зеленского, сообщило, что глава Украины встретился с Залужным, чтобы лично обсудить вопрос его отставки.

Было предложено написать рапорт на увольнение.

"Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать", – рассказал источник.

При этом он указал, что не писал рапорт об отставке и не намерен этого делать.

"Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника", – добавил собеседник издания.

Кроме того, источники подтверждают, что "потенциальная отставка Залужного, которую пока не оформили президентским указом, является лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны".

В свою очередь популярный украинский тг-канал "ЗеРада", известный своими инсайдами, обращает внимание на важную деталь.

"Официального Указа пока нет. Стороны продолжают неофициально вбрасывать свои версии. Команда Залужного нагнетает. Очевидно, что ситуация на фронте волнует стороны меньше чем послевкусие отставки. Если Зе начал такие процессы с человеком, под которого дают ресурсы во время визита американских инспекторов, значит Киев на помощь США особо не рассчитывает", – приходит к выводу паблик.

Источник - politnavigator.net
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