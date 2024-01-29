|У Президента Эмомали Рахмона новый глава пресс-службы - Заробиддин Косими
13:09 30.01.2024
У президента Таджикистана новый глава пресс-службы
Нигина Аслонова, Asia-Plus
Президент Таджикистана назначил нового главу пресс-службы. Как отмечается в опубликованном на сайте президента распоряжении вместо Абдуфаттоха Шарифзода, который был на этом посту в течении 21 года, назначен Заробиддин Косими.
Новоназначенному главе пресс-службы президента Заробиддину Косими 57 лет. Он женат, отец шестерых детей.
В 1991-1992 годы Косими преподавал арабский, фарси, таджикский язык и литературу в общеобразовательной школе №48 города Душанбе. В 1992-1993 годы – младший научный сотрудник Института философии и права академии наук Таджикистана (нынче Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ.).
В период с 1993 по 1996 годы Косими был руководителем пресс-центра МВД республики, в 1996-2005 гг. – руководитель пресс-центра Министерства обороны и пресс-секретарь министра обороны Таджикистана.
В 2005-2015 годы – старший советник пресс-службы президента, советник главы государства и заместитель руководителя пресс-службы президента.
В 2015-2016 гг. – директор Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар" при правительстве Таджикистана.
А в 2016-2020 гг. был послом Таджикистана в Саудовской Аравии, с 31 августа 2020 года – посол республики в Египте.
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Абдуфаттох Шарифзода был освобожден от своей должности в связи с выходом на пенсию. Сейчас ему 64 года. Женат, имеет двух сыновей и дочь.
Абдуфаттох Шарифзода доктор исторических наук профессор.
В 1982 году получил высшее образование на историческом факультете, в 1987 году завершил аспирантуру Таджикского национального государственного университета.
До пресс-службы президента Таджикистана работал в библиотеке имени А. Фирдавси, педагогическом университете Таджикистана, нижней палате парламента, в Межпарламентской ассамблее СНГ по науке и образованию.