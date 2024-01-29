У Президента Эмомали Рахмона новый глава пресс-службы - Заробиддин Косими

13:09 30.01.2024

У президента Таджикистана новый глава пресс-службы



Нигина Аслонова, Asia-Plus



Президент Таджикистана назначил нового главу пресс-службы. Как отмечается в опубликованном на сайте президента распоряжении вместо Абдуфаттоха Шарифзода, который был на этом посту в течении 21 года, назначен Заробиддин Косими.



