Что делать? США нужно или бежать с Ближнего Востока, или ударить кулаком, - КП

15:02 30.01.2024

Что делать не знают ни в Пентагоне, ни в Белом доме: США все больше теряют контроль над ситуацией

Политолог Васильев: США нужно или бежать с Ближнего Востока, или ударить кулаком



Андрей БАРАНОВ



В воскресенье вечером беспилотник-камикадзе поразил американскую военную базу, расположенную на иордано-сирийской границе



В Америку с далеких рубежей снова пошли гробы с погибшими солдатами - впервые со времен позорного ухода США из Афганистана. В воскресенье вечером беспилотник-камикадзе поразил американскую военную базу, расположенную на иордано-сирийской границе. Трое военнослужащих убиты, еще 36 ранены, причем восемь из них - тяжело. Ответственность за дерзкую атаку взяла на себя действующая в регионе шиитская группировка "Исламское сопротивление Ирака", за которой, как считается, стоит Иран. Впрочем, Тегеран тут же заявил, что ни в коей мере не причастен к этому инциденту. Нападение расценивают как месть американцам за поддержку Израиля, четвертый месяц подряд нещадно бомбящего сектор Газа.



Но политическое эхо взрыва буквально оглушило Вашингтон. Демократы со страхом ожидали чего-то подобного после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, наивно надеялись, что пронесет. Увы, надежды рухнули. А ведь до президентских выборов - всего ничего.



Джо Байден на митинге в Южной Каролине почтил память "трех погибших храбрецов" и пообещал, что "мы ответим". Но прозвучало это не слишком убедительно. От лидера нации ждали более жестких и конкретных заявлений. Но что именно делать, похоже, ни в администрации, ни в Пентагоне пока не знают. Газета Wall Street Journal назвала позицию президента "неадекватной и приводящей в бешенство". "Печальная правда заключается в том, что эти жертвы являются результатом его политического выбора", - написало издание. - "В 1970-х годах Иран помог разрушить президентство Джимми Картера, захватив заложников в американском посольстве. Мистеру Байдену следует беспокоиться о том, что нынешние события также лишат его возможности избраться на второй срок".



Зато представившийся великолепный шанс смешать с грязью оппонента на всю катушку принялись использовать республиканцы. Дональд Трамп выстрелил в своей привычной манере, заявив, что "это наглое нападение на Соединенные Штаты является еще одним ужасающим и трагическим последствием слабости и капитуляции Джо Байдена". И тут же поспешил добавить: "Такого никогда бы не произошло, если бы президентом был я".



Некоторые республиканские сенаторы в конгрессе пошли еще дальше. Как сообщает The Daily Mail, Линдси Грэм потребовал от президента: "Ударь по Ирану сейчас! Ударь по ним посильнее!". А его коллега Том Коттон заявил, что, если это не будет сделано, то все убедятся: "Байден трус, недостойный быть главнокомандующим". Правда, радикалов осадил популярный телеведущий Такер Карлсон, назвав их в своем посте в сети Х "гребаные сумасшедшие". Мол, отомстить террористам надо, но с умом, а то эдак и в большую войну вползти можно, которой большинство американцев совсем не хотят.



Этот подход разделяют многие в республиканской партии. Он заключается в том, что Америке не стоит лезть в разные военные авантюры за рубежом. Тем более, что ее союзники отнюдь не горят желанием бежать вслед за дядей Сэмом на поле боя. Теперь не хватало еще, чтобы какая-нибудь шальная ракета хуситов вдарила по кораблю ВМС США в Красном море, поубивав моряков. Так что - новую карательную экспедицию снаряжать?



- Как ответят американцы, думаю, сегодня не знает никто, потому что у США нет никакой стратегии, - поделился мнением в эфире Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. - Им надо или сбежать из ближневосточного региона, либо так ударить кулаком, чтобы запомнилось надолго. Америка, может быть, преуспела в том, что всему миру было навеяно представление, что у них есть какие-то планы и они знают, как надо себя вести в тех или иных регионах. Штаты блефуют своим гегемонизмом. Инерция этого восприятия пока сохраняется, но все идет к тому, что скоро мир увидит, "а король-то голый"!