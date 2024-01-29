Ударное нападение: США пообещали ответить на атаку в Иордании, - К.Логинова

15:04 30.01.2024 Ударное нападение: США пообещали ответить на атаку в Иордании

В результате удара по базе погибли американские военные



Ксения Логинова



Президент США Джозеф Байден пообещал ответить на атаку на базу, расположенную на границе Иордании и Сирии, при которой погибли трое американских военных, еще 30 человек пострадали. Насколько это может повлиять на стратегию и тактику американцев на Ближнем Востоке - разбирались "Известия".



Очень трудный день



"Вчера у нас был тяжелый день на Ближнем Востоке. Мы ответим", - заявил президент США Джозеф Байден на предвыборном мероприятии в Южной Каролине, попросив минуту молчания. Он также пообещал привлечь виновных к ответственности "в то время и таким способом", который выберет Вашингтон.



С похожим заявлением выступил и глава Пентагона Ллойд Остин. Он сообщил, что "ответные меры" будут приняты "в подходящее время и в подходящем месте". "Мы с президентом не потерпим нападений на американские силы и предпримем все необходимые действия для защиты США, наших войск и наших интересов", - говорится в его заявлении.



Вину за "непрекращающиеся нападения на американские войска" шеф Пентагона возложил на проиранские группировки.



Постоянное представительство Ирана при ООН в свою очередь заявило о непричастности страны к удару по авиабазе. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что группы "регионального сопротивления" не подчиняются приказам Тегерана. Он подчеркнул, что региону "не нужна дополнительная напряженность или новая война".



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Давление на президента



28 января Центральное командование вооруженных сил США заявило, что беспилотный летательный аппарат ударил по военной базе на северо-востоке Иордании. При этом в Аммане подчеркнули, что на самом деле атаке подверглась американская военная база, расположенная на границе со стороны Сирии.



Осложняет ситуацию то, что в последние месяцы военные базы США в Ираке и Сирии часто подвергаются атакам. В середине января в Пентагоне уточнили, что с 17 октября американские базы в Ираке и Сирии были атакованы в общей сложности 130 раз.



Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, "знакомый с позицией США", Вашингтон рассматривает возможность удара по Ирану в ответ на гибель американских солдат. В частности, он сообщает, что было очевидно, что удар по авиабазе может вызвать более серьезную реакцию со стороны Белого дома, чем предыдущие действия с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке - после того, как ХАМАС напал на Израиль.



При этом, по информации агентства, на американского лидера в настоящее время оказывается сильное давление - от него требуют прямого противостояния с Тегераном. В этом случае конфликт в регионе лишь расширится и ситуация усугубится. Джозеф Байден не хотел бы допускать такого сценария.



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В качестве одного из вариантов ответа рассматривается тайная операция, в ходе которой Вашингтон может нанести удар по Ирану, тем самым "посылая четкий сигнал", но при этом официально не брать на себя ответственность за случившееся.



Еще один вариант - США могут нанести удар по иранским чиновникам. Например, так было во время операции по убийству командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.



"Из-за этого нападения Байден оказался перед самым важным решением за все время его президентства. Он, с одной стороны, хочет наказать виновных в нападении и сдержать Иран от дальнейших действий в регионе. С другой - это может привести США к прямой конфронтации с руководством Ирана", - сообщает Bloomberg.



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Стратегия остается неизменной



Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в разговоре с "Известиями" отметил, что с момента начала военных действий между ХАМАС и ЦАХАЛ в секторе Газа напряженность на Ближнем Востоке очень сильно возросла.



- Конфликтные линии прослеживаются на территориях от Йемена до Ливана, от Сирии до Ирака. На первый взгляд, американцы отвечают на эти удары и провокации сдержанно, за указанный период было от силы два-три удара по командным центрам этих проиранских формирований. Но Вашингтон уже подключил своих ближайших союзников к операции "Страж процветания", - пояснил арабист.



Он добавил, что к более масштабным действиям американцы могут перейти в любой момент, но произойдет ли это в итоге, зависит от двух факторов.



- Во-первых, логика прокси-конфликта предполагает, что удары наносятся не по центрам принятия решений, а по позициям ставленников сторон конфликта, так как задача в рамках такого конфликта регионального масштаба - не полное уничтожение оппонента, а увеличение зоны своего влияния, чтобы загнать оппонента в его границы и не давать возможность развить инициативы, - пояснил эксперт.



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По его словам, второй момент заключается в том, что стратегия США на Ближнем Востоке очень сильно зависит от внутренней политической конъюнктуры. В этом году пройдут американские президентские выборы, к тому же сложилась напряженная ситуация в Техасе - все это создает дополнительные трения в Капитолии и Белом доме. Республиканцы в сенате открыто выступают за прямые удары по Ирану в ответ на гибель американских солдат.



- Существует версия, что погибли они на территории Сирии, а в Иорданию их доставили через границу. Вряд ли прошиитские формирования будут наносить удары по Иордании. Государство занимает центральное положение при помощи стратегического плацдарма, с которого удобно контролировать как территорию Палестины, так и Сирии, и Ирака, и даже севера Аравийского полуострова, - добавил Останин-Головня.



По его мнению, вряд ли в текущей ситуации Вашингтон решится на прямую конфронтацию с Ираном и будет продолжать действовать в рамках прокси-конфликта.



- Но увидим ли мы больший объем действий против иранских ставленников со стороны США или их прокси - большой вопрос. Вряд ли изменится стратегия США на Ближнем Востоке, - полагает аналитик.



Он добавил, что вне зависимости от того, кто займет Белый дом, США на Ближнем Востоке останутся и будут проводить там активную политику, исходя из своих национальных интересов и стратегических задач по влиянию в регионе.



Пожертвовать интересами союзника



Востоковед, публицист, автор телеграм-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков в беседе с "Известиями" отметил, что у американцев на Ближнем Востоке сложилось непростое положение.



- Если бы этот удар, в результате которого погибли три человека, был единичным или первым, то тут, наверное, американцы бы как-то однозначно ответили. Но это беспрецедентный случай, поскольку погибли американские военные, к тому же все это происходит на фоне постоянных ударов по американским базам в Сирии и Ираке. Происходят постоянные налеты и атаки со стороны прошиитских формирований, - пояснил политолог.



Он добавил, что из-за нынешней ситуации США оказались в очень непростом положении.



- Не отвечать они не могут, ведь погибли военные, если они ответят - а скорее всего, так и будет, - это не приведет ни к какой деэскалации. Это могут быть какие-то одиночные удары или серия атак по определенным позициям проиранских группировок, но начинать масштабную войну против Ирана в преддверии выборов - очень сомневаюсь, что американцы готовы пойти на такой сценарий, - считает эксперт.



Политолог напомнил, что сейчас идут разговоры о необходимости выводить американские войска из Ирака. По его словам, такое уже было ранее, и если они это сделают, то у других стран региона может появиться соблазн также попросить американцев на выход. Желающих избавиться от плотного американского присутствия найдется много, считает аналитик.



Андрей Онтиков добавил, что американцы не могут себе это позволить, поскольку они очень заинтересованы в сохранении своего присутствия.



- А это значит подвергаться дополнительным атакам. Теперь возникает вопрос: что же им делать. Нужно урегулировать конфликт вокруг сектора Газа. Это многосторонние переговоры через посредников, непубличные. Но в целом американцы способны вернуть ситуацию в регионе до той, что была до 7 октября. У них останутся базы, останется ХАМАС в секторе Газа и т.д., - полагает Онтиков.



Он отметил, что при этом американцам в таком случае придется чем-то пожертвовать.



- Ответ очевиден - Биньямином Нетаньяху. Готовы они пойти на это? Жертвовать Нетаньяху и интересами Израиля - это тоже плохой вариант для США по тем же самым причинам - на носу выборы, и если администрация Джозефа Байдена будет отступать от поддержки Израиля, то естественно этим воспользуются республиканцы и будут обвинять демократов и конкретно Байдена во всех грехах, - резюмировал собеседник.



Политолог подчеркнул, что если американцы не хотят продолжение ударов, которые сейчас по ним наносят, то имеет смысл более плотно работать с Израилем. Источник - Известия

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