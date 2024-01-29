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Узбекистан вслед за Таджикистаном вышел в четвертьфинал Кубка Азии по футболу
16:56 30.01.2024

Узбекистан вышел в четвертьфинал Кубка Азии по футболу (видео)

Футболисты Узбекистана одержали победу над Таиландом и вышли в четвертьфинал Кубка Азии. Голы за национальную команду забили Азизбек Тургунбоев и Аббосбек Файзуллаев (видео, фото, статистика).

Сборная Узбекистана по футболу вырвала ничью в матче с Таиландом в 1/8 финале Кубка Азии. Встреча, прошедшая 30 января в Катаре, завершилась со счетом 2:1.

Капитан национальной команды, полузащитник Отабек Шукуров пропустил игру из-за болезни. У него была повышенная температура из-за гриппа. В старте вышли полузащитники Диер Холматов и Азизбек Тургунбоев, который забил гол в прошлой игре с Австралией.

Узбекистанцы владели преимуществом с первых минут и организовали несколько атак, которые могли завершиться голом. Остон Урунов и Аббосбек Файзуллаев не смогли воспользоваться созданными моментами.

На 37-й минуте Узбекистан открыл счет. Азизбек Тургунбоев принял мяч грудью после длинного навеса Диера Холматова и в касание точно пробил по воротам. Это был первый пропущенный гол Таиланда в этом турнире.

На 58-й минуте Сарачат Супачок после комбинации с товарищами по команде поразил ворота узбекистанцев из-за пределов штрафной. Вратарь Уткир Юсупов не смог отразить удар.

На 65-й минуте Аббосбек Файзуллаев снова вывел Узбекистан вперед. На подступах к штрафной он принял мяч от Джалолиддина Машарипова и направил мяч в угол ворот. Это его второй гол на азиатском первенстве.

Таким образом, Узбекистан вышел в 1/ 4 финала Кубка Азии, где встретится с Катаром 3 февраля в 20:30.

Источник - Газета.uz
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