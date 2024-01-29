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Катар анонсировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Получится?
17:12 30.01.2024

Обмен скорее всего произойдет, но перемирие долгим не будет - войну закончит только создание государства Палестина

Игорь Плюснин
Материал комментируют:
Павел Данилин

Премьер-министр Катара Шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани сообщил о прогрессе в диалоге между Израилем и ХАМАС о временном перемирии. По его словам, в ближайшее время соглашение будет передано представителям палестинского движения.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе со "Свободной Прессой" пояснил, что временное перемирие для Израиля - это возможность показать якобы добрую волю и снизить накал обвинений в отношении евреев по поводу геноцида палестинцев.

- Для палестинцев временное перемирие - возможность перевести дух, передислоцироваться. Кроме этого, это шанс получить дополнительное вооружение.

"СП": Заявление премьера Катара о том, что соглашение поможет прекратить войну в дальнейшем, имеет под собой основания?

- Прекратить войну в дальнейшем, на мой взгляд, может только создание государства Палестина. Но Израиль на это идти не собирается, поэтому, мне кажется, что заявление Катара, скорее, ситуативное и не относится к реальной международной политике.

"СП": Катар в ситуации с возможным подписанием соглашения, с попытками освобождения и обмена заложников, кем выступает?

- Это одна из крупнейших энергетических держав, которой, по сути, должны все страны Европы, импортирующие газ. Позиции Катара там находятся на самом высоком уровне. Для них это очевидный плюс - США не смогли, Европа не смогла добиться соглашения или обмена, а у нас получилось, если это случится.

"СП": Обмен заложниками в обмен на "постоянное прекращение огня" - это возможно?

- Думаю, что заложниками, скорее всего, обменяются. Возможно и временное прекращение огня, не постоянное - длительным оно точно не будет, Израиль на это не пойдет.

Источники газеты The New York Times 28 января заявляли, что переговорщики заканчивают подготовку соглашения о временном перемирии. По их данным, документ предусматривает два этапа - по 30 дней каждый.

За это время ХАМАС освободит плененных детей, женщин, пожилых и раненых. В ответ Израиль отпустит палестинских заключенных.

Источник - СвободнаяПресса
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