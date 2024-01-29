Залужный победил Зеленского: битва за Украину переходит в решительную фазу, - МК

00:00 31.01.2024

Экономические причины политической схватки



В ночь на вторник неравнодушные граждане мониторили развернувшуюся на Украине эпическую битву алкоголика (по данным нардепа Безуглой) и наркомана (что очевидно без всяких нардепов). К утру стало ясно – алкоголик победил: Залужный остается главкомом ВСУ, Зеленский снять его не смог. Но интересно не кто победил, а сам факт скандальной схватки: очевидно, что борьба по украинскому вопросу на Западе выходит на финишную прямую.



Экономические причины политической схватки

Поначалу робкие сливы информации о том, что Зеленский подписал указ о снятии Залужного с должности, к позднему вечеру превратились в проливной дождь. А потом, как часто бывает в природе, ливень внезапно прекратился. Еще немного попрыгала по лужам с криком "Залужный – алкоголик" нардеп Безуглая, вылез, чтобы не забыли про него экстремист и террорист Арестович с какой-то невнятицей, да и все, пожалуй.



Тучи над Залужным разгоняли минобороны Украины с заявлением "це неправда" и даже пресс-секретарь Офиса президента. Сам главком отделался, как и положено в современном мире картинок, публикацией селфи – мол, вот он я.



К утру вторника появилась более-менее стройная картина. Мол, Зеленский вызвал Залужного и сказал "пиши рапорт", тот ответил, что, конечно, дело твое с кем работать, но рапорт писать не буду. А указ то ли был подписан, то ли вообще не был – в любом случае Зеленского тормознула "западная крыша" Залужного.



Тот факт, что свара не просто вышла в публичное поле, а прямо-таки была превращена в битву (массированные сливы "о снятии" должны были убедить противника, что дело решенное и сопротивляться уже бесполезно) – весьма показателен. Противоборствующие на Западе по украинскому вопросу группировки, похоже, утомились от борьбы и перешли к решительным ударам. Проблемы просто наваливаются все сильнее – президентские выборы в Америке на носу, а тут и Техас, и Ближний восток пылает так, что прилетает и США, хуситы тормозят мировую торговлю, Китай облизывается на Тайвань, БРИКС растет, главный американский Дед все больше уходит в свой мир, "молодая" Европа артачится и скалит зубы. Короче, хоть что-то, но пора решать.



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Только не надо обольщаться, если кто-то все еще обольщается по наивности, - нет там партии мира и партии войны. Россия – в любом случае экзистенциальный противник. Есть просто два разных подхода – эскалация конфликта (победа над Россией на поле боя) и замораживание конфликта под видом уступок и мирных переговоров (возьмем Россию измором позже). То есть, утрируя, бьются две экономические модели поведения. Какая переборет – так и будет.



А зависимые люди, наркоман ("выйдем на границы 1991 года") и алкоголик ("на фронте позиционный тупик, переходим в оборону") просто дергаются на ниточках – у них битва за зависимость от хозяина. В случае обострения борьбы на Западе они начинают дергаться так, что невозможно не заметить.



Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ