 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 31.01.2024
00:00  Залужный победил Зеленского: битва за Украину переходит в решительную фазу, - МК
Вторник, 30.01.2024
17:12  Катар анонсировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Получится?
16:56  Узбекистан вслед за Таджикистаном вышел в четвертьфинал Кубка Азии по футболу
15:04  Ударное нападение: США пообещали ответить на атаку в Иордании, - К.Логинова
15:02  Что делать? США нужно или бежать с Ближнего Востока, или ударить кулаком, - КП
13:09  У Президента Эмомали Рахмона новый глава пресс-службы - Заробиддин Косими
13:00  Зеленский никак не решится отправить в отставку главкома Залужного. И хочется, и колется...

12:46  В Комитете по делам женщин Таджикистана новый руководитель - Бунафша Файзиддинзода
12:44  "Был по-своему упрямым". Как Нурсултан Назарбаев вспоминает Ислама Каримова в своих мемуарах
12:41  Блокада Ленинграда и мечты о Четвертом Рейхе - фашизм жив и продолжает убивать
11:49  Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили еще к десяти годам тюрьмы. Теперь "за разглашение гостайны"
11:17  Корь не отступает: врачи заявили о нестабильной эпидситуации в Алматы
10:48  Американо-иранская война неизбежна? После удара по американской базе "Башня 22"
09:13  В Таджикистане ожидается повышение тарифов на питьевую воду
09:10  В Венгрии и Румынии захотели по куску Украины, - Дмитрий Бавырин
09:03  Похвала Борреля оскорбила Центральную Азию, - "Взгляд"
08:48  Расколотая Америка: кто и зачем выводит Техас на тропу войны? - В.Ильин
08:19  В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
08:15  Многоквартирный дом обрушился при взрыве газа в Карагандинской области. Есть погибшие и пострадавшие
07:44  Белошвейка Дилрабо Мансури - новая вице-премьерша Таджикистана
02:39  Покушение на Мону Лизу как самоубийство Европы
02:35  Почему Техас взбунтовался против Байдена
01:14  Хокимам 16 районов Узбекистана грозит увольнение
00:45  КырГКНБ объявил в розыск начальника ГОВД Балыкчы Бектура Осмонбаева
00:31  Прибыльный психоз. На Западе развернулось массовое строительство бомбоубежищ, - В.Панов
00:28  Украинские политики – тупиковая ветвь рода Homo, - Ростислав Ищенко
00:16  Противоборству США и Китая подбавили управляемости, - Къ
00:09  Оценена мощь ответа Ирана на возможную атаку США: может быть ядерное оружие, - МК
00:05  "Слабая работа". Министр по КазЧС поручил провести расследование из-за землетрясения в Алматы
00:04  Депозит недоверия: европейская дипломатия на грани банкротства, - А.Белов
00:00  Прокси-войска Ирана поставили США в тупик, - "Взгляд"
Понедельник, 29.01.2024
19:12  Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
19:04  США оказались в состоянии СССР накануне его распада, - Джексон Дайанни
19:03  Какую роль в судьбе Казахстана отводят Наполеону любители альтернативной истории
18:58  Техас разрушает США, чтобы спасти свою экономику, - С.Савчук
18:57  Сколько стоит Алматы, и сможет ли Казахстан восстановить город после разрушительного землетрясения
18:12  Под снос или хранение? Каких памятников Таджикистан лишился за последние годы
17:49  22 казахстанских аэропорта хотят передать под управление европейских "инвесторов". Попахивает дикой аферой
17:35  Новым премьером Грузии станет Ираклий Кобахидзе. Вместо Ираклия Гарибашвили
17:31  У России отнимают еще одно "золото" Пекинской Олимпиады - командное фигуристов
16:18  Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах. Нету слов...
14:52  Пойдут по дну: в Арктике нефть и газ будут возить подводные танкеры
14:50  Критическая масса: США забеспокоились из-за российского урана
14:38  Китайские археологи нашли в Синцзяне стоянки человека 50-тысячелетней давности
14:36  Fox News: армию США признали неспособной защищать национальные интересы
14:04  Чем занимаются британские эмиссары в Средней Азии
14:00  "Дети были худыми, с тонкими шейками" - как кыргызстанцы помогли блокадному Ленинграду
13:58  Лоб в лоб. Штурм Авдеевки продолжается
13:33  Эмомали Рахмон снова призвал запастись продуктами. Из-за изменения климата
13:29  Танцы у костра: Как таджикистанцы отмечают свой древний праздник Сада
13:21  Как президентские выборы в России повлияют на Казахстан?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Залужный победил Зеленского: битва за Украину переходит в решительную фазу, - МК
00:00 31.01.2024

Экономические причины политической схватки

В ночь на вторник неравнодушные граждане мониторили развернувшуюся на Украине эпическую битву алкоголика (по данным нардепа Безуглой) и наркомана (что очевидно без всяких нардепов). К утру стало ясно – алкоголик победил: Залужный остается главкомом ВСУ, Зеленский снять его не смог. Но интересно не кто победил, а сам факт скандальной схватки: очевидно, что борьба по украинскому вопросу на Западе выходит на финишную прямую.

Экономические причины политической схватки
Поначалу робкие сливы информации о том, что Зеленский подписал указ о снятии Залужного с должности, к позднему вечеру превратились в проливной дождь. А потом, как часто бывает в природе, ливень внезапно прекратился. Еще немного попрыгала по лужам с криком "Залужный – алкоголик" нардеп Безуглая, вылез, чтобы не забыли про него экстремист и террорист Арестович с какой-то невнятицей, да и все, пожалуй.

Тучи над Залужным разгоняли минобороны Украины с заявлением "це неправда" и даже пресс-секретарь Офиса президента. Сам главком отделался, как и положено в современном мире картинок, публикацией селфи – мол, вот он я.

К утру вторника появилась более-менее стройная картина. Мол, Зеленский вызвал Залужного и сказал "пиши рапорт", тот ответил, что, конечно, дело твое с кем работать, но рапорт писать не буду. А указ то ли был подписан, то ли вообще не был – в любом случае Зеленского тормознула "западная крыша" Залужного.

Тот факт, что свара не просто вышла в публичное поле, а прямо-таки была превращена в битву (массированные сливы "о снятии" должны были убедить противника, что дело решенное и сопротивляться уже бесполезно) – весьма показателен. Противоборствующие на Западе по украинскому вопросу группировки, похоже, утомились от борьбы и перешли к решительным ударам. Проблемы просто наваливаются все сильнее – президентские выборы в Америке на носу, а тут и Техас, и Ближний восток пылает так, что прилетает и США, хуситы тормозят мировую торговлю, Китай облизывается на Тайвань, БРИКС растет, главный американский Дед все больше уходит в свой мир, "молодая" Европа артачится и скалит зубы. Короче, хоть что-то, но пора решать.

Орбан назвал способного остановить конфликт на Украине политика

Только не надо обольщаться, если кто-то все еще обольщается по наивности, - нет там партии мира и партии войны. Россия – в любом случае экзистенциальный противник. Есть просто два разных подхода – эскалация конфликта (победа над Россией на поле боя) и замораживание конфликта под видом уступок и мирных переговоров (возьмем Россию измором позже). То есть, утрируя, бьются две экономические модели поведения. Какая переборет – так и будет.

А зависимые люди, наркоман ("выйдем на границы 1991 года") и алкоголик ("на фронте позиционный тупик, переходим в оборону") просто дергаются на ниточках – у них битва за зависимость от хозяина. В случае обострения борьбы на Западе они начинают дергаться так, что невозможно не заметить.

Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706648400


Новости Казахстана
- Заседание Бюро Сената
- Проведение IPO авиакомпании Air Astana обсудили в Правительстве
- В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с "серыми" сертификатами
- О встрече Министра иностранных дел Казахстана и Президента Кыргызстана
- Разбронирование овощей из региональных стабфондов по доступным ценам начнется в феврале
- Минтранспорта и Европейский банк рассмотрели перспективы развития транспортного сектора Казахстана
- О задержании радикала
- Спикер Сената: Наша задача вывести взаимодействие с маслихатами на новый уровень
- Мажилис рассмотрит законопроект, усиливающий контроль за выводом капитала из страны
- 180 новых проектов обрабатывающей промышленности на 1,5 трлн тенге планируется запустить в РК в 2024 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  