Риски эскалации: какие новые угрозы несет расширение конфликта в Палестине, - А.Марьясов

00:08 31.01.2024

РИСКИ ЭСКАЛАЦИИ: КАКИЕ НОВЫЕ УГРОЗЫ НЕСЕТ РАСШИРЕНИЕ КОНФЛИКТА В ПАЛЕСТИНЕ

Александр Марьясов

30 января 2024

В ближайшей и среднесрочной перспективе ситуация на Ближнем Востоке будет оставаться крайне напряженной. Израилю вряд ли удастся окончательно подавить сопротивление ХАМАС и удерживать под своим контролем весь сектор Газа, и он продолжит военные действия с той или иной степенью интенсивности. Об этом пишет российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол России в Иране (2001-2005) Александр Марьясов в статье для Валдайского клуба.



Нерешенность палестинской проблемы вновь взорвала Ближний Восток. Очередной виток палестино-израильского военного противостояния затрагивает другие арабские страны, обостряет уже существующие конфликтные ситуации в регионе и создает новые точки напряженности.



Жестоким нападением на Израиль 7 октября 2023 года боевики ХАМАС открыли ящик Пандоры в регионе Ближнего и Среднего Востока. Это нападение стало свидетельством растущей радикализации движения ХАМАС. Главными причинами этого являются упорное нежелание Израиля согласиться с созданием палестинского государства, а также пассивность исламского мира и международного сообщества в целом в работе по продвижению к этой цели.



Террористическая акция хамасовцев резко усилила воинственность руководства Израиля, мобилизовала израильское общество на поддержку активных силовых акций "военного кабинета" Биньямина Нетаньяху против ХАМАС. Израиль ответил беспрецедентными по своим масштабам и жестокости военными действиями на всей территории сектора Газа, заявив о намерении "уничтожить" ХАМАС.



Непропорциональный и еще более жесткий ответ Израиля, по существу развязавшего полномасштабную войну против ХАМАС, вызвал возмущение и резкое осуждение арабских государств и многих стран мира. Наиболее решительной была реакция действующей в соседнем Ливане влиятельной военно-политической шиитской организации "Хизбалла". Она вступила в активный обмен ракетными ударами с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в приграничных районах.



Неожиданным для многих стало открытие нового фронта конфронтации с Израилем. Йеменские хуситы в знак солидарности и поддержки хамасовцев начали регулярно обстреливать в Красном море и Аденском заливе суда, перевозившие грузы для Израиля. Поддерживающие еврейское государство Соединенные Штаты ответили бомбардировками военных позиций и структур хуситов на контролируемой ими территории.



Остальные арабские страны, осуждая действия Тель-Авиа, явно не стремятся втягиваться в военную конфронтацию с Израилем, который получает широкомасштабную военно-техническую помощь и политико-дипломатическую поддержку Вашингтона.



События вокруг Палестины высветили растущие значение и роль Ирана в региональных делах. Тегеран, провозгласивший после революции 1979 года своими внешнеполитическими целями содействие созданию Палестинского государства и "уничтожение" Израиля, резко осудил действия Тель-Авива и заявил о решительной поддержке борьбы палестинского народа против "израильской агрессии". Вместе с тем, несмотря на все угрозы и резкую антиизраильскую риторику, Иран до сих пор не предпринимал против еврейского государства каких-либо серьезных действий военного плана, хорошо понимая, что это может привести к катастрофическим для него последствиям, особенно если за Израиль "вступятся" США. Тегеран выбрал другой путь. Создав "ось сопротивления" с участием региональных шиитских организаций и группировок, охватывающую ливанскую "Хизбаллу", йеменскую "Ансар Аллах" (хуситы), иракские "Силы народной мобилизации" и ряд других, Иран наращивает военно-политическую и финансовую поддержку этих сил, нацеливая их на проведение антиизраильских и антиамериканских акций.



В условиях разразившегося палестино-израильского конфликта Тегеран счел необходимым и своевременным не только активизировать деятельность своих "прокси", но и продемонстрировать собственные военные возможности и готовность ответить на антииранские провокации. Под предлогом ответа на совершавшиеся в самом Иране террористические акции с поддержкой из-за рубежа КСИР нанес с территории Ирана демонстративные ракетные удары по позициям боевиков ИГИЛ (организация, запрещенная в России) в Сирии, сети агентов Моссада в иракском Эрбиле и базам суннитской террористической группировки "Джейш аль-Адль" в пакистанском Белуджистане.



Наряду с ответом внутренним критикам властей ИРИ на обвинения в бездействии в отношении организаторов участившихся в последнее время убийств иранских представителей в самом Иране и за рубежом,другой,более важной задачей осуществленных с территории Ирана силовых акций КСИР было продемонстрировать способность иранских баллистических ракет точно поражать цели на значительном расстоянии, что теперь позволяет достигать территорию Израиля, а также доставать американские базы в регионе.



В ближайшей и среднесрочной перспективе ситуация на Ближнем Востоке будет оставаться крайне напряженной. Израилю вряд ли удастся окончательно подавить сопротивление ХАМАС и удерживать под своим контролем весь сектор Газа, и он продолжит военные действия с той или иной степенью интенсивности. Это будет мотивировать "Хизбаллу" к поощряемому Тегераном повышению градуса вооруженной конфронтации с Израилем, усилению интенсивности и увеличению дальности обстрелов его территории. Еще одним побудительным мотивом к таким действиям стало убийство в результате израильского ракетного удара в Бейруте одного из руководителей военного крыла ХАМАС и четырех сотрудников его офиса. "Хизбалла" обещала не оставить эту акцию без ответа. Не приходится сомневаться в адекватном ответе Тель-Авива, что в конечном счете может привести к вовлечению Ливана в полномасштабный военный конфликт с Израилем.



Если Иран придет на помощь "Хизбалле" и нанесет ракетные удары по Израилю,то в регионе возникнет еще один серьезный конфликт с трудно предсказуемыми последствиями.



В случае продолжения военных действий Израиля против ХАМАС йеменские хуситы, настроенные весьма решительно, скорее всего, усилят блокаду судоходства по Красному морю и Аденскому заливу. Их не напугали американо-британские ракетно-бомбовые удары, которые вряд ли достигнут заявленных Вашингтоном целей. Сухопутная же операция против хуситов в преддверии президентских выборов в США представляется весьма рискованной для администрации Джозефа Байдена. Ведь в случае провала такой операции шансы на победу демократов резко сократятся. Но даже если наземное вторжение все же состоится, то, скорее всего, оно окончится так же ,как и американская экспедиция в Афганистан, учитывая воинственный характер хуситов и приобретенный ими опыт успешного противодействия атакам вооруженных сил Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Поможет хуситам и горный ландшафт части контролируемой ими территории, позволяющий прятать в подземных укрытиях ракетно-пусковые установки и командные пункты.



Потенциальным источником новой угрозы стабильности региона является и возможное обострение ирано-пакистанских отношений после недавнего обмена ракетными ударами между этими соседними странами. Провоцирующим фактором могут стать новые террористические акции суннитских группировок, осуществляющих подрывные акции в иранской провинции Систан и Белуджистан и скрывающихся на территории полуавтономной пакистанской провинции Белуджистан.



Обострить ситуацию в регионе может и озвученная готовность израильских спецслужб продолжать совершать теракты против членов руководства ХАМАС, находящихся в других странах, среди которых, например, Турция. С учетом довольно жесткой критики турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом военных действий Израиля против ХАМАС подобная израильская акция на территории Турции может вызвать ответную силовую акцию.