Пакистанский протест упрятали далеко и надолго, - С.Строкань

00:13 31.01.2024

30.01.2024,



Экс-премьер Имран Хан получил десятилетний срок

Пакистанский суд приговорил экс-премьера Имрана Хана к десяти годам тюремного заключения по делу о раскрытии государственной тайны. Тем самым харизматичного лидера оппозиции устранили с политической сцены. Приговор Имрану Хану, который до глубокой старости должен будет оставаться за решеткой, поставил точку в многолетнем ожесточенном противостоянии лидера созданной им партии "Движение за справедливость" с могущественным военным руководством и старыми политическими кланами. Обезглавленное "Движение за справедливость" перестает быть реальной силой пакистанской политики накануне всеобщих выборов, намеченных на 8 февраля, и вскоре может оказаться под запретом.



Обвинительный приговор Имрану Хану по делу о раскрытии гостайны был вынесен во вторник в тюрьме Адиала города Равалпинди. С августа прошлого года лидер пакистанской оппозиции отбывает там трехлетний срок по другому делу - о коррупции. То разбирательство касалось подарков, полученных господином Ханом во время пребывания на посту главы правительства.



По итогам нового заседания суда, которое проходило прямо в тюрьме, вместе с Имраном Ханом к десятилетнему тюремному сроку был приговорен его ближайший соратник по партии "Движение за справедливость", бывший глава МИД Пакистана Мехмуд Куреши.



В распространенном после вынесения приговора заявлении адвокатов Имрана Хана отмечается, что они считают вердикт суда не соответствующим законодательству и будут его обжаловать.



Однако шансы на пересмотр дела и освобождение Имрана Хана выглядят весьма призрачными, а возможности его дальнейшего судебного преследования - безграничными, учитывая, что политик является фигурантом более 100 уголовных дел.



Примечательно, что столь суровый приговор лидеру пакистанской оппозиции не вызвал в стране широкого резонанса и не привел к массовым протестам, как это неоднократно случалось ранее на разных этапах противостояния Имрана Хана с пакистанским истеблишментом. Такая нетипичная пассивность его многотысячной группы поддержки, впрочем, объяснима.



Созданная им в 1996 году партия "Движение за справедливость", которая позиционирует себя политической силой, не связанной с могущественными силовиками, правящими кланами и старой династийной политикой Пакистана, находится в незавидном положении, лишившись лидера и прежней способности проводить общенациональные акции.



Более того, незадолго до вынесения приговора Имрану Хану Верховный суд Пакистана отклонил иск оппозиции, оставив в силе решение избирательной комиссии признать неконституционными внутрипартийные выборы "Движения за справедливость", в ходе которых новым председателем партии был избран Гохар Али Хан. Необходимость избрания нового лидера, который должен был повести партию на всеобщие выборы 8 февраля, была продиктована тем, что Имран Хан и его правая рука Мехмуд Куреши оставались под стражей и не имели шансов выйти на свободу для участия в предвыборной гонке.



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Между тем десятилетний тюремный срок 72-летний экс-премьер Пакистана заработал за одно-единственное неосторожное высказывание на митинге своих сторонников, прозвучавшее в мае 2022 года. Вскоре после своего отстранения от власти путем вынесения ему вотума недоверия в парламенте, которое произошло в апреле того же года, Имран Хан публично изложил версию своего смещения с должности, назвав это "внешним заговором". "Инициатива лишить меня власти - это явное вмешательство США в наши внутренние дела",- заявил он.



Чтобы подтвердить свои слова, Имран Хан рассказал тогда о шифрограмме в центр от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой говорилось, что американские официальные лица передали главе пакистанской дипмиссии рекомендацию Исламабаду отстранить Имрана Хана от власти.



По словам бывшего пакистанского премьера, из текста донесения следовало, что он впал в немилость администрации Джо Байдена после того, как перед самым началом специальной военной операции на Украине посетил с визитом Москву и продемонстрировал готовность к сближению с Россией.



В ходе рассмотрения дела о раскрытии государственной тайны пакистанский суд усмотрел нарушение закона в придании Имраном Ханом огласке документа из дипломатической переписки с грифом "секретно".



По пакистанскому законодательству лицам, допустившим разглашение государственной тайны, грозит длительное тюремное заключение или смертная казнь. При этом фигурировавший в секретной телеграмме факт, что инициатором вынесения вотума недоверия Имрану Хану стал Вашингтон, до сих пор так и не был опровергнут.



Устранение со сцены возмутителя спокойствия в пакистанской политике, который пришел в нее из мира спорта в середине 1990-х годов (ранее Имран Хан был капитаном национальной сборной команды по крикету), может стать решающим шагом к закрытию проекта новой пакистанской политики, который представляло "Движение за справедливость".



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Как сообщило за день до вынесения ему обвинительного приговора пакистанское издание International News, ссылаясь на источники, в ближайшее время под запрет может попасть и сама партия "Движение за справедливость". Как стало известно изданию, еще в августе прошлого года Центральная избирательная комиссия Пакистана по итогам многолетнего расследования пришла к выводу, что партия Имрана Хана получала средства из незаконных источников финансирования.



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"Выводы избирательной комиссии Пакистана уже летом давали правительству основания для того, чтобы поднять перед Верховным судом Пакистана вопрос об объявлении "Движения за справедливость" вне закона, однако правительство тогда решило обсудить этот вопрос позже",- сообщил информированный собеседник издания. Ранее бывший министр права и юстиции Пакистана Азам Назир Таррар заявлял о том, что "Движение за справедливость" якобы нарушило сразу несколько пунктов закона о выборах 2017 года и допустило еще ряд правонарушений.



Кроме того, еще одно пакистанское издание Dawn со ссылкой на свои источники сообщает о том, что правительство рассматривало возможность запрета "Движения за справедливость" в мае прошлого года, однако министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф тогда заявил, что "решение еще не принято, хотя рассмотрение, безусловно, идет". Судя по всему, приговорив к длительному тюремному сроку харизматичного лидера пакистанских протестов, власти вполне могут поставить точку и в его политическом проекте.



Сергей Строкань