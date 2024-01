Калачом не заманишь: беспрецедентный кадровый кризис в американской армии, - В.Прохватилов

00:28 31.01.2024 30.01.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Темпы сокращения вербовки белых намного опережают общенациональные демографические сдвиги



Согласно принятому обеими палатами Конгресса США военному бюджету на 2024 год, численность американской армии, сократившейся за последние три года почти на 64 тысячи человек до 1,28 миллиона, станет самой низкой с 1940 года.



"Это самый низкий показатель с тех пор, как США вступили во Вторую мировую войну в 1941 году и официальные лица заявили, что должен быть "национальный призыв на военную службу"", – сообщает Daily Mail.



Исполняющий обязанности замминистра Пентагона по персоналу и боеготовности Ашиш Вазирани отметил, что в 2023 году недобор контрактников составил 41 тысячу человек. Хуже всего обстоят дела в сухопутных силах, ВМС и ВВС.



Британская газета подчеркивает, что у большинства представителей поколения Z – молодых людей, родившихся с 1997 по 2012 год, – низкое доверие к институтам" и они все реже следуют традиционным жизненным и карьерным ценностям и путям.



Ранее бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу допустил переход США на призывную армию. Полностью добровольческим вооруженным силам США в октябре прошлого года исполнилось 50 лет. Хотя окончание призыва в 1973 году стало знаменательным событием как для американской армии, так и для общества, этот юбилей прошел практически незамеченным, так как его празднование "означало бы признание неприятной правды: армия США находится в разгаре беспрецедентного кризиса набора кадров. Фактически численность вооруженных сил, и особенно армии, сейчас сокращается", – пишет The Hill.



Численность армии США неуклонно снижается год от года. В 2023 году был установлен целевой показатель конечной численности действующей армии в 485 тысяч военнослужащих. Из-за нехватки кадров конгресс снизил его на 33 тысячи человек, но и этих цифр не удалось достичь.



"К кадровому кризису привели различные факторы. Более высокие бонусы при зачислении на военную службу и обещания погасить долги за обучение в колледже менее привлекательны для когорты молодых американцев, не заинтересованных в военной службе и желающих изучить возможности трудоустройства на ограниченном рынке труда. Катастрофические войны в Ираке и Афганистане подорвали доверие к военному руководству. Поколение, выросшее в условиях финансового кризиса и глобальной пандемии, возможно, будет более склонно к риску. Самое главное, что 77 процентов американцев в возрасте от 17 до 24 лет не имеют права служить из-за физической или умственной непригодности, злоупотребления наркотиками или отсутствия образования",



Сокращение численности вооруженных сил без соответствующего сокращения их дислокации за рубежом привело к чрезвычайно высокой интенсивности боевых операций и переутомлению личного состава, что отрицательно сказалось на готовности армии к войне с равным противником. "Американской армии нужно либо больше солдат, либо меньше миссий", – резюмирует The Hill.



По данным портала Military.com, "за последние пять лет набор белых солдат в армию значительно сократился, и это снижение во многом объясняет исторический спад набора кадров в армию, который стал предметом растущей обеспокоенности армейского руководства, а также на Капитолийском холме".



В 2018 году в американскую армию было зачислено 44 042 белых новобранца, причем их число последовательно падало каждый год до минимума в 25 070 в 2023 году, при этом падение на 6% в период с 2022 по 2023 год является наиболее значительным. "Ни одна другая демографическая группа не видела такого резкого снижения", – отмечает обозреватель издания Стив Бейнон.



В 2018 году 56,4% армейских новобранцев были белыми. В 2023 году их число упало до 44%. За этот ж период доля чернокожих новобранцев увеличилась с 20% до 24%, а доля новобранцев латиноамериканского происхождения выросла с 17% до 24%.



Темпы сокращения вербовки белых намного опережают общенациональные демографические сдвиги, отмечают эксперты по данным и армейские чиновники, опрошенные Military.com. Они не видят единой причины проблемы набора кадров, но указывают на совокупность проблем, связанных с набором в армию, включая партийный контроль над армией, растущую эпидемию ожирения и недостаточное финансирование системы государственного образования.



В американской армии наблюдается настоящая эпидемия самоубийств. В 2021 году покончили с собой 176 солдат. Это был антирекорд с 1938 года. Уровень самоубийств, по данным Пентагона, растет во всех родах войск, начиная с 2015 года. По данным организации "Американские ветераны Ирака и Афганистана" (IAVA) за 2022 год, почти половина военнослужащих США задумывались о самоубийстве с момента вступления в армию.



По данным сотрудника Бостонского университета Томаса Ховарда Сьюта, уровень самоубийств среди действующих военнослужащих и ветеранов войн стал возрастать после 11 сентября 2001 года. Число самоубийств среди действующих военнослужащих и ветеранов войн после 11 сентября составило 30 177 человек, причем лишь 7057 американских военнослужащих были убиты в ходе военных операций за это время.



Столь высокий уровень самоубийств, отмечает Сьют, свидетельствует о "неспособности правительства США и общества США справиться с психическими нагрузками [на военнослужащих], возникающими в результате наших нынешних конфликтов".



Университет Брауна опубликовал доклад, в котором говорится, что за последние 20 лет 30 177 военнослужащих и ветеранов покончили жизнь самоубийством. Для сравнения: число солдат, погибших в ходе военных операций США после 11 сентября 2001 года, составляет всего 7052 человека.



Проблема "глубоко обеспокоила" министра обороны Ллойда Остина, который заявил об этом во время визита на американскую военную базу Эйлсон на Аляске. Именно на этой базе американские военные чаще всего накладывают на себя руки.



Одной из главных причин эпидемии суицидов в вооруженных силах Трейси Латц, психиатр с 35-летним опытом работы, называет "чувство отсутствия цели". "Ветераны… сообщали, что чувствовали, что их и их товарищей государство использовало как пешек, и не видели смысла в своих действиях".



Самоубийства затронули и спецназ. The New York Times опубликовала данные исследования самоубийств среди элитных подразделений, проведенного по заказу Командования специальных операций США (SOCOM) Американской ассоциацией суицидологов.



Неудивительно, что американская молодежь не желает идти в армию. The Wall Street Journal пишет: "Большинство новобранцев в американских вооруженных силах – это дети из семей военных. Сейчас этот ресурс под угрозой, и это печальная новость для Пентагона, испытывающего острые проблемы с набором, а также для боевой готовности Америки. "Лидеры мнений не говорят своим подписчикам, что надо идти в армию, – сказал в интервью бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен. – Матери, отцы, дядья, тренеры и священники не считают это хорошим выбором"".



"Более того, рядовой и сержантский состав, являющийся кадровой основой вооруженных сил, а также члены их семей редко рекомендуют своим детям идти на службу в армию", – отмечает издание.



Только 23% молодых американцев пригодны к военной службе. Остальные не годятся из-за ожирения, болезней, наркозависимости, судимостей. Из тех, кто годен, лишь 9% желают служить в армии. 57% молодых американцев просто боятся служить. Они уверены, что после службы им обеспечены проблемы с психикой и физические увечья. Отсюда и рост самоубийств, так как контракт разорвать сложно, а служить невмоготу.



Генералы-трансгендеры в американской армии



Из-за дефицита кадров Пентагон снизил требования к новобранцам и укомплектовывает воинские части лишь на 90%. В армию стали брать даже без законченного школьного образования. Создают специальные лагеря для новобранцев, где будут готовить к армейской службе толстых и умственно отсталых.



Одна из причин пугающего роста самоубийств в армии – уродование психики внедрением так называемых прогрессивных теорий. Член сенатского комитета по вооруженным силам республиканец Джош Хоули возмутился тем, что американские солдаты уделяют изучению материалов о "критической расовой теории" больше времени, чем военной подготовке. Сенатор потребовал от главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли "прекратить использовать вооруженные силы в качестве гигантского социального эксперимента".



Однако Байден отправил Милли в отставку, заменив его первым чернокожим главой американского Генштаба Ллойдом Остином, для которого прогрессивная повестка превыше всего.



Не в силах набрать нужное для участия в операциях по всему миру число рекрутов, Министерство обороны США рассматривает возможность введения упрощенных правил сдачи вступительных экзаменов для абитуриентов, предусматривающих возможность использования калькулятора. В Пентагоне считают, что нынешний экзамен на профпригодность (ASVAB), который определяет, в какой вид войск будет новобранец, слишком сложен для современных молодых американцев, и стал "серьезным препятствием"" для зачисления многих перспективных молодых людей.



Отставной аналитик Пентагона Чак Спинни заявил РИА "Новости", что кризис с вербовкой в вооруженные силы продолжается десятилетия: "Каждый, кто думает, что калькуляторы изменят 50-летнюю траекторию упадка и гниения, по-моему, курит в сторонке. Фундаментальные проблемы с кадрами проистекают из вечных войн и плохого руководства подразделениями".



Большинство независимых экспертов видит в кадровом кризисе американской армии более глубокие причина и уверено, что она с каждым годом будет лишь слабеть.



Главный редактор портала Middle East Forum, бывший американский спецназовец Джим Хансон в интервью Fox News сказал о кризисе с набором новобранцев: "Мы пришли к нему, потому что невозможно найти людей, способных и желающих служить… Когда мы с вами пошли в армию, мы с гордостью приносили клятву поддерживать и защищать Конституцию, потому что мы знали, что Америка – величайшая и самая свободная страна в истории планеты.



Детей, которые выросли в течение последних нескольких поколений, учили, что Америка – это место, где живут белые расисты, женоненавистники, трансфобы, и ей нечем гордиться. Зачем рисковать своей жизнью ради чего-то подобного?"



По мнению ветерана, "нынешнее поколение и следующее за ним не готово идти на военную службу".



Получается, что если нормальную молодежь в армию США калачом не заманишь, то в бой пойдут одни толстяки и умственно отсталые завсегдатаи соцсетей.



Такая армия опасна, прежде всего, для самой Америки. Источник - fondsk.ru

