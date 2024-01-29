Стендап-комик у власти - это трагедия Украины

01:00 31.01.2024

Саймон Шустер: Стендап-комик у власти - это трагедия Украины

Диктаторские амбиции Зеленского стоили его стране гигантских людских потерь, но это его не беспокоит



Константин Ольшанский



"Россия не остановится на полпути", - дважды за два дня, 27 и 28 января, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Сначала во время открытия мемориала советским жертвам нацистского геноцида в Ленинградской области. Затем в телевизионном интервью.



Заявление Нарышкина - важный сигнал для Запада, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном докладе. Моcква сейчас закрыта для переговоров с Киевом и тем более для любых компромиссов. Тем самым Нарышкин решительно опроверг все инсинуации западных спецслужб о том, что Россия якобы уведомила Запад о готовности к мирным переговорам.



А действительно, с чего бы вдруг России сейчас идти на попятную и начинать переговоры? Российские войска успешно наступают сразу на четырех направлениях - Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком.



На Запорожском направлении полностью парализовано так называемое "контрнаступление" ВСУ, украинцы окончательно выбиты из нескольких населенных пунктов, которые они пытались занять летом, в том числе из Работино.



На Херсонском направлении сорваны планы ВСУ по форсированию Днепра и созданию оперативных "плацдармов" на протяжении от Крынок до Алешек.



Российские диверсионно-разведывательные группы прощупывают новое потенциальное направление для наступления - в Сумской области.



Стратегическая глубина Украины просто исчезла: высокоточные удары идут даже по самой западной области, Закарпатской, через которую следуют военные эшелоны из Словакии и Польши. Тем более, что недалеко от границы с Закарпатской областью Германия развернула пункт ремонта натовской бронетехники, в том числе артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000 и CAESAR, зенитного танка Gepard и РСЗО MARS.



Украинское общество уже устало от военных действий и хочет мира. Однако киевский режим уклоняется от любых переговоров. Дело в том, что сразу после любых переговоров киевский президент Владимир Зеленский столкнется с неминуемой расплатой, делают вывод журналисты крупнейшего американского телеканала Fox News. "Расплаты" от Зеленского потребует как победившая Россия, так и обманутая украинская общественность.



- Неудобные вопросы [Зеленскому] уже звучат с украинской политической арены. Например: почему Украина оказалась абсолютно не готова к боевым действиям? - говорит Fox News политический обозреватель Саймон Шустер, автор готовящейся книги "Шоумен" о киевском президенте.



В "Шоумене" Шустер рассказывает о своем пребывании на Украине в первый год СВО. Американский журналист пробыл среди киевских советников и получил полное представление о внутренней работе киевской хунты.



Шустер рисует портрет политика-выскочки, который из низкопробного стендап-комика вдруг оказался президентом одной из крупнейших стран Европы. При этом многие черты Зеленского оказались смертельны для украинского народа и государства: например, фанатичное упрямство, огромное самомнение, неумение слышать других.



- Он никогда не сомневается в себе и в своих решениях. Как только он занимает какую-то позицию, он доводит ее до конца. У него даже не хватает терпения на людей, которые сомневаются в нем, - с плохо скрываемой желчью пишет Шустер.



Все эти диктаторские черты стоили Украине гигантских людских потерь. Американский журналист в интервью Fox News рассказал, что Зеленский окружил себя небольшим кругом очень лояльных советников и тем самым лишился доступа к информации.



- Он узнает о мире через этих советников, которые боятся сообщать боссу плохие или точные новости, - говорит Шустер.



При этом Зеленский любит играть в популизм: путешествуя по стране, общается с солдатами, журналистами (в том числе западными). Но решение принимает, исходя из заскорузлого мнения группки коррумпированных советников.



Даже военное время не заставляет Зеленского отказаться от сведения личных счетов с олигархами, пишет польской Центр восточноевропейских исследований (OSW).



18 января Государственное бюро расследований (ГБР) задержало Игоря Мазепу, основателя и генерального директора Concorde Capital, одного из крупнейших инвестиционных фондов в Украине.



Ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении земельных участков, расположенных в непосредственной близости от Киевской ГЭС. Правда, еще в 2013 году.



ГБР утверждает, что вместе с другими членами преступной группы Мазепа предположительно воспользовался коррупционными связями в органах госуправления для захвата земли. Это стоило государству около $190 тысяч.



19 января суд вынес решение об аресте Мазепы, однако он вышел под залог. Задержание Мазепы получило международный резонанс. В последние месяцы олигарх неоднократно публично критиковал Зеленского, который в такое непростое для его страны время безнаказанно кошмарит бизнес.



Демонстративный арест Мазепы, которого обвинили в преступлении, совершенном 11 лет назад (да и ущерб для государства минимален), и огромный залог, установленный для бизнесмена, - все это направлено на то, чтобы запугать критиков Зеленского. Так он и укрепляет свою военную диктатуру.