Смерть киркоровщины. России нужна совсем другая массовая культура, - А.Полонский

01:10 31.01.2024

Звездная тусовка отстала от страны



Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.



Андрей Полонский

писатель, историк



Скандалы конца прошлого года вокруг шоу-бизнеса и последующее раскаяние наших поп-звезд, их заявленное желание "помочь" и "загладить вину" ставят ребром любопытнейший вопрос: а чем в принципе могут помочь стране и армии кумиры старого образца? Что они реально могут сделать для СВО, для людей на фронте? И могут ли?



Достаточно представить рядовое шоу Киркорова. Его костюмы, песни, музыка и телодвижения вряд ли могут быть уместны в нынешнем Донецке или в Горловке под обстрелами, в восстановленном Мариуполе или многострадальной Ясиноватой. Зачем они там?



У людей, которые находятся в экзистенциальной ситуации, между жизнью и смертью, просто нет времени на подобную поп-мишуру. Нужны настоящие песни, которые способны взять за душу, напомнить о доме, вдохновить и укрепить в тяжелую минуту. Ничего такого ни Киркоров, ни Лолита никому не исполнят. Они – из совершенно другого мира.



Другое дело – пожертвования фронту, о котором тоже как бы краем говорили наши "звезды", принимая покаянную позу. Что ж, денег, заработанных в "равнинные" времена, у них с достатком, и каждый способен взять шефство над одним или двумя подразделениями. Поддержка тыла всегда нужна. Кроме того, существует еще аура известности. И солидарность знаменитостей способна укрепить людей в тяжелую минуту.



Но почему-то есть ощущение, что никакой серьезной помощи от большинства поп-персонажей не дождешься. Они не только любят свои деньги как лучшее, что у них есть, но и слишком повязаны с заграницей, у них там имущество, связи и репутация. Четко выступить на российской стороне, заявить о своей позиции многие из них просто не решатся. Это же верный путь попасть под санкции. Так рисковать карьерой? Да никогда!



…Но все же люди разные, есть исключения. На фоне Киркорова, гарцующего по Эмиратам, Дима Билан на днях реально съездил в Донецк.



С Биланом вообще все сложно. Впервые о спецоперации он заговорил в августе (2022 года, через полгода после ее начала). И сделал крайне любопытное заявление: "Сейчас все говорят про восемь лет. Я не знаю, как так получилось, но в моем информационном поле эта тема была по касательной. При всем своем кругозоре и интересах – будь то лесные пожары или какие-то благотворительные акции, меня это каким-то образом обошло стороной. Вот сейчас задним числом я уже начинаю понимать, начинаю копать".



Это же в высшей степени удивительно – о лесных пожарах человек был в курсе, а о трагедии Донбасса и русском добровольческом движении ничего не знал.



…На сей раз в Донецке Билан не стал давать концертов, даже вроде гитару не брал в руки. Но сделал несколько добрых дел. В Республиканском травматологическом центре подарил детям сладкие наборы и умные колонки, а врачам и медсестрам передал планшеты. Встретился с бойцами и мирными жителями, которым необходимо протезирование. Пообещал профинансировать лечение и помочь пройти реабилитацию. Детский социальный центр в Горловке получил от артиста кондиционеры. А в Макеевке, в кошачьем приюте, взял себе в Москву кота по имени Шахтер. Свой кот у Билана в этом году умер, певец очень переживал.



Все это вполне трогательно, конечно, хотя и похоже на пиар. Аккуратно, не то чтоб противодроновые ружья для подразделений, штурмующих Авдеевку, привез. Но что-то как-то очень по-человечески…



Говорить в данном случае всерьез о помощи звезд поп-сцены фронту явно не приходится. Однако жест солидарности тоже имеет значение. И кот Шахтер будет жить в Москве, в неге и довольствии…



…И все же Билан решился на поездку в Донецк. От других участников голой вечеринки и прочих сомнительных мероприятий ожидать чего-то подобного трудно. Тот же Киркоров не высказался о положении на фронте. Военных действий для него как не было, так и нет. Да, он говорил, что остается в России, где доходы, известность и простор для творчества. Но как бы имел в виду: да, в той, старой России, до 2022 года, которая неизбежно вернется. Главное переждать.



А та же Настя Ивлеева куда более откровенна. Несколько раз заявляла о своем пацифизме, призывала решить дело миром. Отличное прекраснодушное пожелание, но с помощью фронту и даже с элементарной солидарностью с Донбассом это никак не вяжется.



К сожалению, эта тусовка совершенно не понимает, что страна уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты.



А старые поп-звезды вряд ли смогут чем-то помочь СВО по одной единственной причине – они не захотят. Конечно, их можно заставить поделиться, но это будет еще одна песня про "кровавый режим". Так что пусть живут, как знают. В соответствии со своей совестью. Если кому-то из них история общественного возмущения конца прошлого года открыла глаза на реальность, что ж, очень хорошо. Посмотрим, как и что они станут работать. Вдруг с кем-то случится чудо? Всякое бывает. Ведь какой-то дар у каждого из них есть, и надежда умирает последней.



А стране нужна совсем другая массовая культура, основанная на других принципах. Иная музыка и иные слова, другой язык и другие жесты. И главное, новая культурная политика повсюду – на телевидении и в концертных залах, в издательствах и на киностудиях, в театре и в галереях. И тем более в зоне СВО, недалеко от линии фронта. Культура, учитывающая те необратимые перемены, которые произошли и еще произойдут с нашей страной и народом.