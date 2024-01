Война на Украине будет продолжаться и менять свои формы, - Вл.Овчинский

01:37 31.01.2024 Война на Украине будет продолжаться и менять свои формы

что для этого делают страны Запада



Владимир Овчинский



Слухи об отсутствии у Украины средств для войны сильно преувеличены



Принимая участие в виртуальном заседании Контактной группы по обороне Украины 23 января 2024 г., генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал обязательства союзников продолжать оказывать поддержку Украине сейчас и в долгосрочной перспективе.



Генеральный секретарь подчеркнул, что массированные удары России подчеркивают острую необходимость усиления противовоздушной обороны Украины. Через Контактную группу по обороне Украины под руководством США союзники уже поставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны, включая Patriot, IRIS-T и NASAMS. Кроме того, в рамках Комплексного пакета помощи НАТО (CAP) Альянс поставляет больше зимнего оборудования, оборудования для разминирования и топлива, чтобы помочь Украине пережить трудную зиму, сказал Столтенберг.



Генеральный секретарь рассказал о поддержке НАТО наращивания производства боеприпасов, включая недавнюю закупку до 1000 ракет-перехватчиков Patriot через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).



Также сегодня Столтенберг объявил, что НАТО заключила через NSPA контракты на закупку около 220 000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму 1,2 миллиарда долларов США. Это пополнит запасы союзников, поскольку они продолжают укреплять противовоздушную оборону Украины.



Столтенберг подчеркнул, что НАТО привержено предоставлению долгосрочной поддержки Украине. В Вильнюсе союзники договорились расширить CAP НАТО до многолетней программы поддержки для покрытия важнейших краткосрочных потребностей и создания долгосрочной оперативной совместимости.



Заглядывая в будущее, Генеральный секретарь призвал союзников и партнеров продолжать предоставлять Украине помощь, необходимую ей для победы. Он повторил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину, поскольку это важно как для безопасности Украины, так и для Альянса.



Новая американская стратегия войны на Украине



The Washigton Post (26.01.2024) пишет, что администрация Байдена работает над новой долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на тупик с финансированием в Конгрессе. Но эти планы не предусматривают значительных успехов Украины в войне с Россией в 2024 году, говорят чиновники.



Все еще переживая неудачное прошлогоднее контрнаступление на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая преуменьшит акцент на отвоевании территории и вместо этого сосредоточится на том, чтобы помочь Украине отразить новые наступления России, одновременно продвигаясь к долгосрочной цели - усилению ее боевых действий.



Новый план представляет собой резкое изменение по сравнению с прошлым годом, когда США и союзные военные направили в Киев обучение и современное оборудование в надежде, что он сможет быстро отбросить российские войска, оккупировавшие восточную и южную Украину. Эти усилия потерпели неудачу, в основном из-за сильно укрепленных минных полей и передовых траншей России.



"Совершенно очевидно, что им будет трудно попытаться предпринять такие же серьезные усилия на всех фронтах, которые они пытались сделать в прошлом году", - сказал высокопоставленный представитель администрации.



Идея сейчас состоит в том, чтобы дать Украине возможность удержать свою позицию на поле боя на данный момент, но "направить ее на другую траекторию, чтобы она стала намного сильнее к концу 2024 года... и вывести ее на более устойчивый путь", сказал высокопоставленный чиновник, один из нескольких, кто описал внутреннюю политику на условиях анонимности.



Планирование США является частью многосторонних усилий почти трех десятков стран, поддерживающих Украину и обещающих долгосрочную безопасность и экономическую поддержку – как по необходимости, учитывая разочаровывающие результаты прошлогоднего контрнаступления, так и по убеждению, что аналогичные усилия в этом году, скорее всего, будут возможны.



12 января Великобритания обнародовала свое 10-летнее соглашение с Украиной, подписанное Сунаком и Зеленским в Киеве. В нем изложены вклады в "морскую безопасность, авиацию, противовоздушную оборону, артиллерию и бронетехнику", а также финансовую поддержку и доступ к финансовому сектору.



Ожидается, что следующей будет Франция с предстоящим визитом в Украину президента Эммануэля Макрона.



Но успех этой стратегии почти полностью зависит от Соединенных Штатов, крупнейшего донора денег и оборудования для Украины, а также координатора многосторонних усилий. Этой весной администрация надеется опубликовать свое собственное 10-летнее обязательство, которое в настоящее время составляется Госдепартаментом с благословения Белого дома - при условии, что запрос президента Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов будет одобрен непокорным Конгрессом.



Тяжелая почва, на которой в настоящее время покоится это предположение ( республиканцы в Палате представителей, похоже, все глубже закапывают в отказе от денег), беспокоит как западных союзников, так и саму Украину.



По словам официальных лиц США, американский документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций.



Высокопоставленный представитель администрации подчеркнул, что эта стратегия не означает, что украинцы собираются просто строить свои собственные оборонительные траншеи "и сидеть за ними" весь год. "По-прежнему будет происходить обмен территориями" в небольших городах и деревнях, имеющих минимальную стратегическую ценность, "запуски ракет и беспилотников" с обеих сторон.



Вместо массовых артиллерийских дуэлей, которые доминировали в большей части боевых действий во второй половине 2022 года и большей части 2023 года, Запад надеется на 2024 год, что Украина сосредоточился на тактике, в которой его силы в последнее время добились большего успеха:



ведении огня на большие расстояния, в том числе французскими крылатыми ракетами, которые обещают поставить в течение следующих нескольких месяцев;



сдерживание Черноморского флота России для защиты морского транзита из портов Украины;



связывание российских сил внутри Крыма ракетными ударами и диверсиями специальных операций.



Вдоль линии фронта украинские военные начали соответствующую подготовку, стремясь повторить российскую эшелонированную оборону траншей и минных полей на юго-востоке Запорожской области, которые препятствовали прошлогоднему контрнаступлению.



F–16 для Украины



США и западные союзники ожидают, что ВВС Украины достигнут "первоначальной боевой готовности" к F-16 к концу 2024 года, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона 23 января.



Обучение пилотов F-16 в США и европейских странах идет "по графику", сообщила журналистам помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер. Однако, по ее словам, попытка предоставить Киеву стойкий американский истребитель является сложной задачей.



"Мы стремимся обеспечить первоначальный оперативный потенциал Украины с помощью программы F-16 в 2024 году, которая повлечет за собой подготовку пилотов, платформ, а также обученных специалистов по техническому обслуживанию и обеспечению, инфраструктуру, а также запасные части и боеприпасы", - сказал Валландер. после виртуального заседания Контактной группы по обороне Украины - собрания примерно 50 стран, которое координирует военную помощь Киеву. Усилия по поставке F-16 подпадают под действие коалиции ВВС - одной из нескольких групп, созданных для сосредоточения внимания на конкретных потребностях.



"За все эти части отвечает коалиция, и поэтому мы провели брифинг о том, как обстоят дела в этом году", - сказала Валландер, хотя и не предоставила дополнительных подробностей.



Официальные лица США и Украины уклончиво раскрывают особенности обучения. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат в своем выступлении по украинскому телевидению 22 января заявил, что Запад "обучает наших пилотов очень, очень конфиденциально". Программа подготовки иностранных пилотов F-16 ВВС США обеспечивает обучение в США "нескольких" украинских пилотов, заявляет Пентагон. Европейские страны также проводят обучение под руководством Дании.



Более насущной проблемой Вашингтона и других западных столиц является способность продолжать предоставлять Украине нынешние возможности, не говоря уже о новых.



Пентагон заявляет, что у него больше нет пакетов помощи, которые он мог бы предоставить после исчерпания финансирования - у Министерства обороны все еще есть полномочия примерно на 4 миллиарда долларов, чтобы подвести итоги своих запасов и передать их Украине, но у него нет денег для пополнения этих запасов. Между тем, европейские союзники отстают от обещаний увеличить производство критически важной артиллерии.



Некоторая помощь США, обещанная в предыдущих пакетах помощи, все еще поступает, в то время как долгосрочные товары, такие как контракты, заключенные в рамках другой программы финансирования, Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), еще не предоставлены.



"Мы продолжаем оказывать поддержку, например обучение и, конечно же, руководство", - заявил 23 января пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС Патрик С. Райдер. "Но дело в том, чтобы мы могли обеспечить возможности, которые нужны Украине на поле боя сегодня, но и в долгосрочной перспективе, мы были бы очень признательны за поддержку Конгресса".



Финансирование помощи Украине рассматривается в Конгрессе как часть более широкого политического спора по поводу безопасности границ и государственных расходов.



На подготовку пилотов вопрос финансирования не влияет, заявляют в Пентагоне. Но хотя некоторые американские официальные лица предсказывали амбициозные сроки подготовки F-16 после того, как администрация Байдена дала свое согласие в конце прошлого лета, и Запад, и Украина теперь умерили ожидания.



Райдер заявил в ноябре, вскоре после начала американского обучения украинских пилотов, что обучение займет от пяти до девяти месяцев, причем сроки "во многом зависят от уровня навыков отдельных пилотов". Украинские пилоты переходят с двухмоторных советских самолетов Сухого и МиГов на одномоторные многоцелевые F-16, что требует дополнительного обучения.



"Эта оценка, по сути, адаптирована к текущей ситуации", - сказал Райдер о графике обучения. Типичный курс обучения F-16 в 162-м крыле занимает примерно шесть месяцев.



F-16, который впервые поднялся в воздух почти ровно 50 лет назад, на протяжении многих лет постоянно модернизировался и может использовать такое вооружение, как ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, для защиты неба Украины от атак российских ракет и беспилотников. Официальные лица Украины и США намекнули на AMRAAM, которые также используются в системах противовоздушной обороны NASAMS, как на возможное оружие для украинских F-16. Некоторое американское вооружение, в том числе управляемые бомбы увеличенной дальности JDAM и противорадиационные ракеты HARM, уже было доставлено на устаревший флот Украины.



Хотя особенности обучения остаются неясными, остается еще много вопросов по материальной части. Дания пообещала предоставить 19 бывших в употреблении F-16, а Нидерланды заявляют, что предоставят 42 самолета, но когда именно эти самолеты прибудут, неясно. Норвегия и Бельгия также предоставляют F-16. Поставка первых датских самолетов отложена до второго квартала 2024 года. Как Украина будет содержать F-16, также до конца не прописано. Также неясно, какой тип и кто будет поставлять вооружение для F-16. США не планируют предоставлять свои собственные F-16, но должны дать согласие на любую передачу.



Получит ли Украина американские штурмовики А–10?



Украина заявила, что ей нужны американские штурмовики А-10 Thunderbolt II, пишет The Telegraph (23.01.2024). Двухмоторный дозвуковой А-10, производившийся в 1970-х и 1980-х годах и модернизированный в 2000-х, стал легендой в авиации. Бронированный самолет, прозванный пилотами "Бородавочником" или просто "Кабаном", вооружен поражающей танки 30-миллиметровой пушкой и несет на борту тонны ракет и бомб.



А-10 почти полвека был единственным специализированным самолетом непосредственной авиационной поддержки в составе ВВС США . То есть, единственным самолетом, задача которого заключалась исключительно в том, чтобы наносить удары по войскам противника в непосредственной близости от своих войск.



В начале этого вооруженного конфликта несколько бывших американских чиновников выступили за скорейшую передачу излишков А-10 Украине. Из более чем 700 самолетов А-10, построенных Fairchild Republic для ВВС США, 200 с лишним все еще находятся на вооружении. А сотни самолетов законсервированы и хранятся в Аризоне.



США отправили Украине сотни боевых машин, десятки вертолетов и критически важные запасы ракет и артиллерийских снарядов. Америка разрешила другим странам НАТО передать Украине десятки F-16 из излишков и обучает украинских летчиков управлять этими юркими сверхзвуковыми истребителями.



Но никаких А-10 Вашингтон не предлагал. В то время одним из доводов против передачи А-10 Украине стало утверждение о том, что они могут столкнуться с чрезвычайными опасностями в украинском небе.



На втором году военных действий Соединенные Штаты не могут предоставить Украине самолеты А-10, равно как и любое другое оружие, требующее дорогостоящего обучения и обслуживания. Американское финансирование для Украины иссякло в конце декабря. И хотя президент США Джо Байден предложил дополнительное финансирование в размере 61 миллиарда долларов, пророссийские республиканцы в палате представителей пока отказались голосовать по этому предложению.



Немецкие дроны против российской армии



Как пишет DefensNews (23.01.2024), немецкий производитель дронов Quantum Systems зафиксировал трехкратное увеличение поставок своих изделий на Украину. Мюнхенский поставщик осуществил первую поставку дронов наблюдения Vector дальнего действия в Украину в 2022 году, начав с примерно 40 систем.



Впервые этот дрон был применен в мае 2022 года, после этого продолжали поступать новые заказы, оплаченные правительством Германии: один в январе прошлого года на 105 дронов, а другой в мае на третью партию из 300 дронов.



Vector - это разведывательный дрон средней дальности с запасом хода три часа, который может развивать скорость до 72 км в час.



С декабря 2022 года по январь 2023 года производители начали наблюдать значительный рост попыток глушения со стороны России, поэтому они создали канал Signal для украинских пользователей, в котором в настоящее время работают 200 операторов, где они обмениваются информацией и предоставляют прямую обратную связь о том, что им нужно.



Пока операторы делились полученным опытом, поставщик внес улучшения по трем направлениям: обновления программного обеспечения, увеличение времени автономной работы на один час и изменения в оборудовании.



Последние помогли стабилизировать возможности дронов по вертикальному взлету и посадке, что позволило им безопасно приземляться в различных условиях.



Производители также работают над расширением возможностей искусственного интеллекта Vector, чтобы он мог лучше подключаться и интегрироваться с системами боевого управления и ударными дронами, а также работают над большим количеством датчиков и радиолокационных элементов, чтобы они могли лучше обнаруживать артиллерийский огонь.



Quantum Systems уже имеет центр обучения и логистики на Украине, где на данный момент 200 операторов прошли обучение с помощью 15 украинских тренеров. В планах компании увеличить количество местных тренеров до 40 в 2024 году.



Теперь руководство компании хочет сделать следующий шаг, заключив соглашения о создании завода запасных частей на Украине. По мнению компании, присутствие на местах ускорит обслуживание дронов Vector и ускорит цикл разработки новых функций.



Учения или гибридная война против России?



Представители США, Великобритании, Германии постоянно заявляют об угрозах и сочиняют сценарии предполагаемого российского нападения на НАТО. В этот чрезвычайно напряженный момент, когда мир стоит на пороге третьей мировой войны, НАТО начинают крупнейшие учения в своей истории.



В течение следующих нескольких месяцев войска НАТО будут демонстрировать решимость и способность защищаться от нападения России на учениях Steadfast Defender (Стойкий Защитник), которые с 24 января и до мая проходят в Европе, в основном на восточном фланге НАТО.



Разрабатывается два сценария учений: первый предполагает столкновение с условным противником, а второй - войну на конкретной территории с "восточными государствами".



О масштабах этого крупнейшего за несколько десятилетий мероприятия НАТО говорят серьезные цифры: Альянс хочет задействовать для защиты от России 300-тысячную армию, приведенную в состояние повышенной готовности (до 30 дней) и еще 500 тысяч солдат в качестве поддержки. Это примерно численность украинской армии, что, наверняка, не является простым совпадением.



Подробные планы, скорее всего, никогда не будут обнародованы, хотя некоторые страны публично заявляют, сколько и чем они "пожертвуют" для совместной защиты от России в рамках НАТО. Всего речь идет о 100 бригадах сухопутных войск, 1400 боевых самолетах, 250 надводных и подводных кораблях. Этих сил должно хватить для эффективной обороны стран НАТО в случае открытия "второго фронта" против России.



Западные военные аналитики отмечают, что учения имеют и параллельные цели.



Во-первых, силы, которые прибудут в Европу, очень просто могут перейти из режима учений в режим боевой операции. Почему? Если есть разведданные об угрозе, то учения - это на самом деле мероприятия, направленные на своевременное занятие оборонительных позиций.



Во-вторых, маневры могут служить прикрытием для новой стратегической помощи Украине: задействованная боевая техника может впоследствии остаться Киеву.



Польша как "второй фронт" против России



В качестве места учений были выбраны страны Балтии. При этом основная их часть будет проходить в Польше.



Польша и будет этим "вторым фронтом". Ведь она играет роль принимающей стороны, а также потенциального театра военных действий. Польша предоставит свои полигоны, дороги, железнодорожные пути, аэродромы и порты, а также "природные территории".



Войско Польское заявило о проведении в рамках натовских учений национальных маневров Dragon-24. Они начались 25 февраля и продлятся до 14 марта 2024 года. Военные будут тренироваться на полигонах и в полевых условиях. Маневры Dragon-24 будут объединены с другими учениями, проводимыми под общей вывеской Steadfast Defender 2024, а именно с Brilliant Jump ’24. В рамках последних на полигоне в Дравске-Поморском будет обучаться Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force). Сразу после завершения своих маневров Группа присоединится к Dragon-24 под управлением командира 11-й Любуской танковой кавалерийской дивизии. В "драконьих" учениях примут участие 15 тысяч польских солдат и несколько тысяч военных из союзных государств - американцев, англичан, французов, немцев, испанцев, словенцев, турков и албанцев.



Одновременно, в ходе натовских учений Steadfast Defender 2024 в Польше пройдут еще три американских учения под общим кодовым названием Defender 24 - Saber Strike 24, Immediate Response 24 и Swift Response 24. В каждом из них будут участвовать польские военные. Источник - Завтра

