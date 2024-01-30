Россия сфокусирует страны БРИКС на новых формах расчетов, - НГ

05:58 31.01.2024 30.01.2024



Набиуллина сфокусирует страны БРИКС на новых формах расчетов



Российский бизнес жалуется на проблемы с получением платежей за экспортные поставки

Ольга Соловьева



Страны БРИКС в этом году сфокусируются на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах, утверждает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее страны этого объединения не смогли согласовать проект создания общей валюты для своих экспортно-импортных операций. При этом расчеты в нацвалютах за последние три года выросли в три раза и достигли 85%, утверждают в российском Центробанке. Правда, многие эти нацвалюты практически неликвидны и купить за них нужные для России товары практически невозможно.



"В соответствии с решением лидеров стран БРИКС, принятым в Йоханнесбурге, мы изучим способы более активного использования национальных и местных валют, а также платежных инструментов в наших трансграничных транзакциях в целях сокращения негативных побочных эффектов нынешней глобальной экономической системы", – рассказал во вторник, открывая первое в этом году заседание шерп (доверенных лиц стран) и су-шерп БРИКС замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.



Россию в идее наращивать взаиморасчеты в нацвалютах поддерживают и другие участники объединения. Китай считает необходимым использовать нацвалюты в расчетах между странами БРИКС, заявил во вторник замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй. Тегеран рассчитывает на активизацию перехода к расчетам в национальных валютах в рамках БРИКС, добавил замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам БРИКС Мехди Сафари.



С 1 января этого года Россия стала председателем БРИКС на 2024-й год. В этом году к объединению присоединяются еще несколько стран – в том числе Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия ОАЭ. На страны БРИКС в новом составе будет приходиться более 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров. По итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности (ППС) выросла до 35%.



Эльвира Набиуллина, комментируя планы России как страны-председательницы, обозначила ключевые цели центральных банков БРИКС на этот год. "Первое – это развитие платежной сферы. У нас есть экспертная группа, которая обсуждает различные вопросы, включая цифровые валюты и взаимодействие платежных систем. В этом году хотим сделать больший фокус на расчеты в национальных валютах", – отметила глава российского ЦБ.



По словам Набиуллиной, для России основными средствами расчета со странами – членами БРИКС уже являются национальные валюты, включая и рубль. "Их доля сейчас в торговле с БРИКС около 85%, два года назад было 26%", – отметила глава российского ЦБ.



"Мы хотим обсудить автоматизацию систем трансграничной идентификации. Эта тема очень практична, она позволит людям быстрее получать финансовые услуги в другой стране БРИКС", – добавила Набиуллина. По словам главы ведомства, Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений, при этом к российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран. В повестке центробанков объединения на этот год также вопросы кибербезопасности и адаптации экономик к климатическим изменениям, сообщила Эльвира Набиуллина.



При этом еще совсем недавно российские чиновники активно обсуждали идею создания единой валюты БРИКС. К примеру, страны могут создать новую валюту, которая будет обеспечена не золотом, а реальными ресурсами, в том числе землей и редкоземельными металлами, рассуждал в марте зампредседателя Госдумы Александр Бабаков. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в проработке (см. "НГ" от 03.07.23). Позднее против этой идеи выступила Индия. Власти страны объявили, что не будут участвовать в проекте создания валюты БРИКС, которая сократит использование американского доллара в международных расчетах. Индия сосредоточена на укреплении своей национальной валюты, рупии, и укрепление рупии будет главным приоритетом индийского правительства, разъяснял позицию глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Тогда же он добавлял, что у "идеи валюты БРИКС" есть "множество других вопросов" (см. "НГ" от 11.07.23).



Позднее уже о "сложности" создания единой валюты стали говорить и российские власти. "Безусловно, эта идея (единая валюта БРИКС. – "НГ") заслуживает внимания, но этот проект, я думаю, будет достаточно сложным к реализации, как и любая идея наднациональной валюты. Она требует согласия многих сторон, это совсем не простой проект", – говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



В Минфине предлагали создать некую расчетную единицу – цифровой финансовый актив, обеспеченный корзиной валют стран БРИКС. "Стейблкойн, обеспеченный корзиной валют стран БРИКС. И тогда это было бы круто: мы будем рассчитываться в рамках нашей системы созданной расчетной единицей, обеспеченной корзиной валют стран-участниц", – рассуждал в конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов, подчеркивая, что это тему "надо проработать".



Основная же проблема расчетов в нацвалютах – их ограниченное использование. К примеру, как сообщают эксперты Российского совета по международным делам (РСМД), главными препятствиями для развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Индией являются сложный геополитический фон и торговый дисбаланс, вызванный переизбытком накопленных Москвой рупий. В своем докладе эксперты отмечают, что в 2022/23 финансовом году товарооборот между Индией и Россией достиг рекордных 49,3 млрд долл. В 2022 году Россия нарастила поставки нефти в Индию в 19 раз по сравнению с предыдущим годом (до 41 млн т) и заняла первое место среди поставщиков в страну. Этому способствовали разработка альтернативных платежных механизмов, позволяющих обойти санкции, взаиморасчеты в национальных валютах и бартерная торговля.



Однако увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах привело к тому, что у России накопился большой излишек рупий, которые очень сложно потратить, подчеркивают авторы доклада.



Проблему с расчетами признают и российские чиновники. "И если китайский юань конвертируемый и расчеты в китайских юанях абсолютно такие же, как в других конвертируемых валютах, то в индийских рупиях есть проблема. Наши индийские партнеры говорят: давайте мы вам лучше не заплатим, а вы вкладывайтесь этими деньгами в нашу экономику. И многие так и поступают, многие наши нефтяные компании... Но мы-то говорим, что давайте за экспортные товары выручку сюда, в Россию, возвращайте. А нам говорят (российские экспортеры. – "НГ"): а что нам возвращать, если нам не дают?" – пояснял в декабре глава Минфина Антон Силуанов.



Ранее о проблеме "зависших" рупий говорил бывший глава Минфина Михаил Задорнов, называя это одной из причин ослабления обменного курса рубля (см. "НГ" от 12.09.23). По расчетам Bloomberg, ежемесячно на банковских счетах российских компаний в Индии накапливается около 1 млрд долл.



О том, что ситуация далека от разрешения, говорят и данные агентства Reuters. Агентство сообщало, что на конец января 2024 года объем "застрявшей" на судах российской нефти Sokol превысил 10 млн барр. Поставки нефти в Индию были задержаны из-за проблем с оплатой, что вынуждает Индию закупать больше нефти на Ближнем Востоке, пишет Reuters.



Сложность перехода на единую валюту, а также ограничения при расчетах в нацвалютах говорят и эксперты "НГ". Расчеты в национальных валютах не всегда удобны всем участникам, подчеркивает доцент РЭУ им. Плеханова Михаил Гордиенко. Основная трудность – желание каждого участника продвигать свою валюту, продолжает руководитель управления "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров. Проблема расчетов в нацвалютах БРИКС – ограниченная ликвидность самих валют на международном рынке, соглашается доцент РЭУ им. Плеханова Вадим Ковригин. "Как бы мы ни хотели, доллар и евро остаются мировыми валютами и ликвидность их намного выше, чем национальных денежных единиц стран БРИКС. Отсюда – большие издержки при расчетах в нацвалютах. Остается и политическая проблема: странам трудно договориться о роли валюты каждой страны в расчетах. Думаю, что в перспективе возможно развитие расчетов в национальных валютах по формуле 50 на 50: половина в валюте продавца, половина – в валюте покупателя", – предлагает эксперт.



"Сейчас ни одна валюта стран БРИКС не претендует на статус полноценной международной. По состоянию на 2023 год лидером среди валют объединения стал юань. Но его доля в мировых резервах меньше 3%", – говорит руководитель центра "Россия – ОЭСР" РАНХиГС Антонина Левашенко.



"Концепция же общей валюты БРИКС, несмотря на свои привлекательные перспективы, столкнулась с рядом практических и политических трудностей. Создание такой валюты предполагало бы значительную интеграцию и сотрудничество между странами, что на текущем этапе представляется сложновыполнимым", - говорит директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков.

"Основная проблема современных расчетов в национальных валютах заключается в международном ценообразовании, так как реализация сырья на мировых рынках, а также производство товаров во всем мире, как правило, привязаны к доллару. Отсюда проблемы во взаимном обмене стран БРИКС возникают исходя из курсов национальных валют по отношению к доллару – их падение попросту приводит к финансовым потерям, как минимум, одного из партнеров", - отмечает доцент Финансового университета Алексей Костин.



Банк России с началом усилений санкций против РФ так и не сформировал надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в разных валютах, это затрудняет своевременное зачисление выручки от экспорта, отмечали крупнейшие российские экспортеры. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706669880





Новости Казахстана

- Казахстан полностью обеспечит свою водную безопасность: новые меры утверждены в Правительстве

- Порядка 60 тыс. проектов бизнеса получат господдержку в 2024 году

- Кадровые перестановки

- Об изъятии оружия и боеприпасов

- Заседание Бюро Сената

- Проведение IPO авиакомпании Air Astana обсудили в Правительстве

- В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с "серыми" сертификатами

- О встрече Министра иностранных дел Казахстана и Президента Кыргызстана

- Разбронирование овощей из региональных стабфондов по доступным ценам начнется в феврале

- Минтранспорта и Европейский банк рассмотрели перспективы развития транспортного сектора Казахстана

