У Байдена созрел "тайный план" против Ирана, - Светлана Гомзикова

06:11 31.01.2024 Вашингтон готовится к мести за атаку на свою военную базу в Сирии

Светлана Гомзикова



У Байдена созрел "тайный план" против Ирана



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Борис Долгов



США рассматривают возможность осуществления "секретной" операции против Ирана в качестве ответной меры за атаку на их военную базу на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает Bloomberg.



Собеседник агентства утверждает, что предлагаются разные варианты реагирования на воздушное нападение, унесшее жизни трех американских солдат. В том числе, "тайная операция, в рамках которой США ударят по Ирану, но не возьмут на себя за это ответственность". Или же Штаты могут "напрямую атаковать иранских чиновников", как это сделал бывший президент Дональд Трамп, когда приказал убить генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году.



Bloomberg при этом отмечает, что независимо от того, какая реакция последует от Вашингтона, Джо Байден должен будет принять "одно из самых сложных и важных" по своим последствиям решений на нынешнем посту. С одной стороны, он хочет "наказать" авторов атаки. Но с другой - это может вовлечь США в прямую конфронтацию с руководством Ирана.



Подобная эскалация, согласно данным агентства, в частности, помешает усилиям США по достижению перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Также Байдену необходимо будет учесть возможные экономические последствия своих дальнейших шагов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта США с якобы поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами в Красном море, которые уже нанесли ущерб глобальным морским торговым перевозкам.



Напомним, в воскресенье, 28 января, Центральное командование ВС США заявило, что при атаке дронов-камикадзе на американскую военную базу в Иордании погибли трое военнослужащих, еще 34 пострадали. Между тем, в правительства Иордании уточнили, что нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с королевством.



К слову, американские военные и их базы, в отличие от ВС России, находятся на территории Сирии незаконно. Однако этот факт власти США почему-то забыли упомянуть. При этом виновных долго искать не стали.



Президент Джо Байден сразу заявил, что ответственность за атаку несут поддерживаемые Ираном военизированные формирования.



Более того, один их главных вашингтонских "ястребов" сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм потребовал, что называется, превентивно, нанести мощный ракетный удар по Тегерану.



"Администрация Байдена может уничтожить всех иранских прокси, которых пожелает, однако это не сдержит иранскую агрессию. Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии", - говорится в обнародованном заявлении конгрессмена.



Идея Грэма и его коллеги, сенатора от Техаса Джона Корнина, также призвавшего "взять Тегеран на прицел", пишет Mediaite, явно пришлась не по душе экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону. Обоим он поставил диагноз: "психопаты".



Не мог пропустить такую возможность "оттоптаться" по "сонному Джо" и Дональд Трамп. Атаку на американскую базу он назвал "еще одним трагическим последствием" слабости нынешнего президента США. И отметил, что "три года назад Иран был слабым, сломленным и полностью находящимся под контролем".



Видимо, надо понимать, что это он - Трамп держал тогда Исламскую республику в "ежовых рукавицах".



Между тем, постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани уже дал пояснения агентству IRNA, заявив, что его страна не имеет никакого отношения к этому удару.



Впрочем, американская сторона вряд ли удовлетворится этим утверждением. Вопрос лишь в том, какую стратегию администрация Белого дома выберет для своих дальнейших действий.



Тем более что нынешняя ситуация, как считает политолог-американист Малек Дудаков, "осложняет и переговорный процесс. Ведь параллельно директор ЦРУ Бернс ведет закулисные переговоры с представителями Моссада, Египта и ХАМАС о деэскалации в Газе. Причем даже если удастся достичь каких-то договоренностей - удары по базам США все равно могут продолжиться".



Усиливать санкции против Ирана в Вашингтоне тоже не хотят.



"Они и так не работают - а любые перебои с поставкой иранской нефти на мировой рынок приведут ко взлету инфляции. Байден вновь оказался в цугцванге - где любое решение только ухудшает его положение. И усиливает позиции изоляционистов вроде Трампа, готовых вывести войска с Ближнего Востока", - написал эксперт в своей Телеграм-канале.



Решатся ли Соединенные Штаты пойти на риск эскалации с Ираном?



Этот вопрос "СП" адресовала ведущему научному сотруднику Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борису Долгову:



- Иран официально отрицает свою причастность к недавней атаке по американским силам в Сирии. Но было сообщение, что ответственностью за нападение якобы взяло на себя проиранское военизированное объединение "Исламское сопротивление в Ираке" - оно стало ответом на израильские действия в сектора Газа.



Поэтому что-то Соединенные Штаты, конечно, предпримут со своей стороны. И я думаю, это будет то, что они не раз уже предпринимали ранее.



То есть, возможны удары по проиранским силам в Сирии. Или какие-то точечные удары по иранским объектам в других странах - в Ираке, например. Какие-то операции с привлечением диверсионных групп тоже вполне вероятны. Ну, и конечно, речь может идти, прежде всего, о ликвидации кого-то из руководства иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тем более что опыт у них такой есть после убийства генерала Сулеймани по приказу Трампа в 2020 году.



Опять же, известно, что ранее объекты КСИР в Сирии уже подвергались ударам со стороны американцев. А недавно совсем при воздушной атаке Израиля по Дамаску погибли сразу четыре военных советника этого элитного подразделения иранских Вооруженных сил.



Так что мстить Ирану США, несомненно, будут. Но в прямую конфронтацию вряд ли пойдут. На мой взгляд, даже гипотетически, трудно себе представить, что американцы рискнут атаковать территорию Исламской республики или ударить по каким-то правительственным структурам на ее территории.



"СП": Почему?



- Потому что это чревато серьезными последствиями. Иран ведь и ответить достаточно серьезно может. По тем же американским базам ударить или по Израилю. Средства для этого у Тегерана есть. Поэтому полагаю, что до этого не дойдет.



У американцев сейчас главная "головная боль" - это хуситы в Красном море. Вот там, скорей всего, противостояние будет нарастать. Коалиция во главе с США будет наносить удары по военным объектам хуситов на территории Йемена. А те со своей стороны будут бить по транспортным и военным судам США и Британии.



"СП": А все это вкупе не выльется в большую войну на Ближнем Востоке, чего на словах американцы хотели бы избежать?



- В большую войну не выльется, поскольку некому эту большую войну вести. Ведь из стран Ближнего Востока никто напрямую в этом противостоянии не участвует. Даже Иран не наносит прямые удары ни по Израилю, ни по американским целям. Так же, как нет прямых ударов по Ирану, и, думаю, навряд ли они будут.



Потом, против кого начинать войну? Арабские страны не противостоят сейчас в военном плане ни США, ни Британии. К тому же, на территории почти всех этих стран находится американские базы. Они есть в Бахрейне, Катаре, Иордании, Саудовской Аравии и Сирии. Поэтому начинать войну, это нонсенс.



"СП": Если Трамп победит на выборах президента, с его приходом в политике США в отношении Ирана и всего Ближнего Востока что-то изменится?



- Я не думаю, что изменится что-то кардинально. Поскольку внутреннюю и внешнюю политику США определяет, собственно, не президент, а в большей степените структуры, которые за ним стоят.



Это Госдеп, Пентагон, разведсообщество (в США, как известно 17 разных спецслужб), военно-промышленный комплекс и большой бизнес.



Как они все они противостояли тем силам, которым сейчас противостоят, так это и будет продолжаться. Поэтому какого-то изменения в политике США, в том числе и в отношении России я бы не ждал.



Понятно, что и мира на Ближнем Востоке пока не будет. Какой мир, когда фактически идут боевые действия между ХАМАС и Израилем. Все только эскалируется, как в Красном море, так и на территории Сирии и Ирака. И это противостояние будет продолжаться, а, возможно, и нарастать.



Сирийское правительство неоднократно заявляло о необходимости вывода американских войск, которые находятся на территории САР незаконно уже более десяти лет, но Вашингтон на это не реагирует. И навряд ли будет реагировать. Поскольку такова их политика, их стратегические замыслы.



30 янв 24 Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706670660





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