Фонд жены Зеленского обманул правительство Эмиратов

11:47 31.01.2024

СМИ: Фонд первой леди Украины Елены Зеленской обманул правительство ОАЭ



Фонд жены президента Украины Елены Зеленской обманул правительство Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишут эксперты в телеграм-каналах.



Ранее украинские СМИ сообщили, что фонд первой леди Украины и минздрав страны передали военным медикам 50 эвакуационных автомобилей скорой помощи.



Аналитики отметили одну важную деталь: эти автомобили поступили на Украину от правительства ОАЭ, которое передавало их исключительно для гражданских организаций.



Директор по гуманитарной поддержке и помощи Управления международных отношений администрации президента ОАЭ заявлял, что планируется и дальнейшая отправка гуманитарной помощи, необходимая мирным жителям Украины в зимний период.



Максим Александров