|14:20 Как оформить микрокредит онлайн в Казахстане?
12:34 Скончался Народный писатель Кыргызстана Мелис Абакиров
11:52 Посидите при свечах: эстонская энергетика на грани краха
11:49 Четыре сценария жабогадюкинга. Какой исход Залужниады лучше для России, - Геворг Мирзаян
11:47 Фонд жены Зеленского обманул правительство Эмиратов
06:11 У Байдена созрел "тайный план" против Ирана, - Светлана Гомзикова
05:58 Россия сфокусирует страны БРИКС на новых формах расчетов, - НГ
01:37 Война на Украине будет продолжаться и менять свои формы, - Вл.Овчинский
01:10 Смерть киркоровщины. России нужна совсем другая массовая культура, - А.Полонский
01:00 Стендап-комик у власти - это трагедия Украины, - Саймон Шустер
00:29 Коммуникационные маршруты в Евразии: региональная судьба Транскаспийского коридора, - Д.Нефедов
00:28 Калачом не заманишь: беспрецедентный кадровый кризис в американской армии, - В.Прохватилов
00:13 Пакистанский протест упрятали далеко и надолго, - С.Строкань
00:08 Риски эскалации: какие новые угрозы несет расширение конфликта в Палестине, - А.Марьясов
00:00 Залужный победил Зеленского: битва за Украину переходит в решительную фазу, - МК
|23:27 Парадокс языковой ситуации в Пакистане, - П.Густерин
17:12 Катар анонсировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Получится?
16:56 Узбекистан вслед за Таджикистаном вышел в четвертьфинал Кубка Азии по футболу
15:04 Ударное нападение: США пообещали ответить на атаку в Иордании, - К.Логинова
15:02 Что делать? США нужно или бежать с Ближнего Востока, или ударить кулаком, - КП
13:09 У Президента Эмомали Рахмона новый глава пресс-службы - Заробиддин Косими
13:00 Зеленский никак не решится отправить в отставку главкома Залужного. И хочется, и колется...
12:46 В Комитете по делам женщин Таджикистана новый руководитель - Бунафша Файзиддинзода
12:44 "Был по-своему упрямым". Как Нурсултан Назарбаев вспоминает Ислама Каримова в своих мемуарах
12:41 Блокада Ленинграда и мечты о Четвертом Рейхе - фашизм жив и продолжает убивать
11:49 Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили еще к десяти годам тюрьмы. Теперь "за разглашение гостайны"
11:17 Корь не отступает: врачи заявили о нестабильной эпидситуации в Алматы
10:48 Американо-иранская война неизбежна? После удара по американской базе "Башня 22"
09:13 В Таджикистане ожидается повышение тарифов на питьевую воду
09:10 В Венгрии и Румынии захотели по куску Украины, - Дмитрий Бавырин
09:03 Похвала Борреля оскорбила Центральную Азию, - "Взгляд"
08:48 Расколотая Америка: кто и зачем выводит Техас на тропу войны? - В.Ильин
08:19 В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
08:15 Многоквартирный дом обрушился при взрыве газа в Карагандинской области. Есть погибшие и пострадавшие
07:44 Белошвейка Дилрабо Мансури - новая вице-премьерша Таджикистана
02:39 Покушение на Мону Лизу как самоубийство Европы
02:35 Почему Техас взбунтовался против Байдена
01:14 Хокимам 16 районов Узбекистана грозит увольнение
00:45 КырГКНБ объявил в розыск начальника ГОВД Балыкчы Бектура Осмонбаева
00:31 Прибыльный психоз. На Западе развернулось массовое строительство бомбоубежищ, - В.Панов
00:28 Украинские политики – тупиковая ветвь рода Homo, - Ростислав Ищенко
00:16 Противоборству США и Китая подбавили управляемости, - Къ
00:09 Оценена мощь ответа Ирана на возможную атаку США: может быть ядерное оружие, - МК
00:05 "Слабая работа". Министр по КазЧС поручил провести расследование из-за землетрясения в Алматы
00:04 Депозит недоверия: европейская дипломатия на грани банкротства, - А.Белов
00:00 Прокси-войска Ирана поставили США в тупик, - "Взгляд"
|Фонд жены Зеленского обманул правительство Эмиратов
11:47 31.01.2024
СМИ: Фонд первой леди Украины Елены Зеленской обманул правительство ОАЭ
Фонд жены президента Украины Елены Зеленской обманул правительство Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишут эксперты в телеграм-каналах.
Ранее украинские СМИ сообщили, что фонд первой леди Украины и минздрав страны передали военным медикам 50 эвакуационных автомобилей скорой помощи.
Аналитики отметили одну важную деталь: эти автомобили поступили на Украину от правительства ОАЭ, которое передавало их исключительно для гражданских организаций.
Директор по гуманитарной поддержке и помощи Управления международных отношений администрации президента ОАЭ заявлял, что планируется и дальнейшая отправка гуманитарной помощи, необходимая мирным жителям Украины в зимний период.
Максим Александров