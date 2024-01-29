 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Фонд жены Зеленского обманул правительство Эмиратов
11:47 31.01.2024

СМИ: Фонд первой леди Украины Елены Зеленской обманул правительство ОАЭ

Фонд жены президента Украины Елены Зеленской обманул правительство Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишут эксперты в телеграм-каналах.

Ранее украинские СМИ сообщили, что фонд первой леди Украины и минздрав страны передали военным медикам 50 эвакуационных автомобилей скорой помощи.

Аналитики отметили одну важную деталь: эти автомобили поступили на Украину от правительства ОАЭ, которое передавало их исключительно для гражданских организаций.

Директор по гуманитарной поддержке и помощи Управления международных отношений администрации президента ОАЭ заявлял, что планируется и дальнейшая отправка гуманитарной помощи, необходимая мирным жителям Украины в зимний период.

Максим Александров

Источник - МК
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