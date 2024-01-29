Четыре сценария жабогадюкинга. Какой исход Залужниады лучше для России, - Геворг Мирзаян

11:49 31.01.2024

Четыре сценария жабогадюкинга. Какой исход Залужниады лучше для России



Геворг Мирзаян

Российский политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ



Весь вечер 29 января политический сегмент интернета следил за самой настоящей Залужниадой.



Сначала целый ряд украинских средств массовой информации со ссылкой на бывших депутатов Украины и свои внутренние источники в офисе Зеленского написали о том, что главнокомандующий Валерий Залужный был уволен со своего поста.



Затем на протяжении нескольких часов все ждали официального подтверждения или опровержения этой новости со стороны Банковой. А в офисе президента в это время, по всей видимости, проходила самая настоящая внутренняя драма с торгами, убеждениями и угрозами. Актерами выступала администрация Зеленского, сам Залужный (который отказался писать "по собственному желанию") а также внешние спонсоры, часть которых поддерживала президента, а часть стояла на стороне главнокомандующего.



В итоге выяснилось, что Валерий Залужный все-таки одержал тактическую победу в этом раунде. Зеленский не смог продавить его увольнение. Пока. При этом можно не сомневаться, что глава Киевского режима обязательно повторит подход к снаряду. Ведь он рассматривает популярного главнокомандующего как самую настоящую угрозу для собственной власти и, самое главное, главной роли в украинской трагедии (ставшей вершиной карьеры актера из Кривого Рога).



И в этой связи вопрос: какой сценарий дальнейшего развития Залужниады для России наиболее выгоден? Всего сценария четыре.



Первый: Зеленский увольняет Залужного.



Второй: Зеленский убирает Залужного.



Третий: Залужный убирает или увольняет Зеленского.



И четвертый вариант - продолжение конфликта между президентом и главнокомандующим.



Первый вариант для России - наиболее оптимальный. Да, казалось бы, Владимир Зеленский таким образом станет всевластным и всемогущим, консолидирует в своих руках всю власть и избавится от политического конкурента. Но ведь всевластье на Украине карается очень жестко. Тамошний президент всегда был не столько главой государства, сколько модератором в разборках олигархических группировок. И когда президент концентрировал в своих руках чрезмерную власть, то он тут же получал мощнейшую внутреннюю фронду, объединяющую всех его соперников. Так было с Януковичем (которому украинский олигархат ответил Майданом), так произошло с Порошенко (которому олигархат ответил Зеленским) и так произойдет сейчас с нынешним главой государства. Особенно с учетом тех объемов зарубежных денег, которые протекают через его пальцы сейчас и которые ни Порошенко, ни Януковичу даже не снились.



Всемогущим он тоже не станет. Просто потому, что реальные хозяева Украины - американцы - не простят Зеленскому такого своеволия. Залужный является их деловым партнером, проводником их интересов и, в конце концов, балансиром Зеленскому. Отставка главнокомандующего по научению британцев может привести к тому, что американцы накажут не своих партнеров по НАТО, а Зеленского - через еще большее сокращение финансирования.



Наконец, от политического конкурента Зеленский тоже не избавится. Отставка с поста главнокомандующего автоматически превратит Валерия Залужного из генерала в политика, вокруг которого сконцентрируется вся недовольная Зеленским оппозиция и на которого поставят американцы. А значит, неизбежна внутренняя грызня на Украине или даже принуждение Зеленского к проведению президентских выборов.



Таким образом, увольнение Залужного ослабит украинского президента, вызовет хаос и разброд в Вооруженных силах Украины. А значит, облегчит России процесс освобождения этой территории.



Второй сценарий, в рамках которого Зеленский уберет Залужного физически (свалив вину на российскую ракету или российскую разведку), России чуть менее выгоден. Здесь, конечно, не возникнет Залужного-политика, однако, с другой стороны, украинская оппозиция будет гораздо более радикальной. Она поймет, что Зеленский в своей жажде власти пересекает любые красные линии, а значит, его нужно срочно останавливать. К такому же выводу, вероятно, придут американцы. Вряд ли им удастся Зеленского снять (в конце концов, для этого придется его дискредитировать - а значит, вместе с ним дискредитировать и Украину), но энтузиазм в деле его поддержки они, несомненно, поубавят. И, опять же, Россия получит ослабление и хаос в Киеве.



Победа Залужного над Зеленским - третий сценарий - выглядит маловероятным. Слишком сильна у Зеленского жажда власти, слишком рискованно Зеленского дискредитировать или убирать. Но все-таки этот сценарий нельзя исключать. И он является для России самым плохим вариантом. Неадекватного президента-потребителя колумбийской гуманитарной помощи сменит гораздо более хитрый и в то же время гораздо более послушный Западу политик. Который получит кредит доверия от внешних спонсоров, будет более эффективно управлять армией, а также на какое-то время консолидирует украинскую элиту за счет предоставления отдельным политикам типа Петра Порошенко доступа к общему бюджетному корыту. А значит, процесс освобождения российских территорий, оккупированных Украиной, а также демонтаж украинской государственности затянется.



Наконец, четвертый вариант: продолжение украинского жабогадюкинга - то есть борьбы между Залужным и Зеленским без отставки одного из них - является для России не самым лучшим, но все-таки приемлемым сценарием. Двоевластие Залужного и Зеленского неизбежно скажется на управляемости украинской армии. Попытки двух этих персонажей подсидеть друг друга, подставить оппонента и скинуть на него вину за поражение не позволят киевскому режиму проводить какую-то единую эффективную стратегию по противодействию российским наступательным операциям. Ну и, наконец, на фоне общей слабости Зеленского продолжится украинская олигархическая фронда. Тот же самый Петр Порошенко и ряд других политиков, чувствуя слабость Зеленского, сделают все возможное для того, чтобы присесть на финансовые потоки, куда Зеленский их не пускает.



Так что пусть украинские элиты в рамках идущей Залужниады либо грызут друг друга, либо агрессивный сожрет опасного. Москва лишь поаплодирует.