Посидите при свечах: эстонская энергетика на грани краха

11:52 31.01.2024 Прибалтика испытывает серьезный кризис электроэнергии



Виктор Неделин



Вышел из строя электрический кабель, соединяющий Эстонию и Финляндию. Авария серьезно усугубила и без того плачевную ситуацию с энергоснабжением Эстонской Республики. Эстонская энергетика ветшает, линии электропередачи постоянно рвутся, построенная десять лет назад электростанция никак не может полноценно заработать, а разговоры о собственной АЭС пока так и остаются разговорами. Подробности - в материале "Известий".



Эстония без электричества



Рождество в Эстонии оказалось омрачено массовыми отключениями электроэнергии; после обрушившегося в конце января на страну шторма во многих местах снова начались перебои. Ремонтом поврежденных стихией ЛЭП занимается Еlektrilevi. Это дочерняя компания госконцерна Eesti Energia, в ее ведении пребывают свыше 63 тыс. км линий электропередачи и более полумиллиона потребителей: от лесных хуторов в глухом регионе Сетумаа и панельных домов в таллинском районе Ласнамяэ до крупных больниц и заводов. В настоящее время нарастает вал жалоб на некачественную работу сотрудников Еlektrilevi, которые зачастую выбираются к местам аварий лишь спустя продолжительное время - а жители вынуждены сидеть без электричества.



Глава Elektrilevi Михкель Хярм и его подчиненные оправдываются, что аварий стало так много, что они не успевают с ними справляться. "Похоже, что особенно в последний год отключения и кризисы сменяют друг друга - прошлой зимой в ледяной шторм без электричества в пиковое время на острове Сааремаа сидели 6 тыс. потребителей. Осенний шторм оставил без электричества более 50 тыс. домохозяйств в материковой части Эстонии, а шторм перед Рождеством - более 17 тыс.", - пишет журналист Кристьян Пихл, сотрудник "Эстонского телерадиовещания". Согласно действующим нормативам, Elektrilevi обязана восстановить подачу электроэнергии в любую точку Эстонии в течение 12–16 часов. Однако, по словам потребителей, все последнее время подача электроэнергии в стране похожа на лотерею и 16-часовой срок часто не соблюдается.



Пенсионеры Яан и Меррит Кихо, живущие в окрестностях столицы, рассказали Пихлу, что ведут дневник отключений. По их словам, особенно серьезные проблемы начались 7 октября и с тех пор у них в общей сложности "набежало" уже около 200 часов без электричества. Они считают абсурдным, что в 60 км от центра Таллина люди живут словно в XIX веке. Супруги пересказали оправдания сотрудников Еlektrilevi: "Оказывается, лес вырос. Когда идет снег, деревья падают на линии. Как такие вещи могут быть неожиданными? Это просто халатность. Это надежда: а вдруг опять пронесет, вдруг будет не так много снега? Или, может быть, они там в деревне особо не станут жаловаться? На самом деле это халатность в отношении эстонского народа". Супруги Кихо намерены требовать от Elektrilevi, чтобы на случай новых отключений в их деревне всегда стоял генератор. "Но в последний раз был просто анекдот. Генератор привезли, но не подключили. По слухам, он приехал с пустым баком. Так и постоял неделю, потом его увезли", - добавил Яан Кихо.



Так как письма с жалобами и многочасовые разговоры с диспетчером Elektrilevi не принесли результатов, Кихо создали в соцсетях группу "Эстония без электричества", в которой состоят уже около четырехсот человек - они делятся друг с другом своим грустным опытом. "Электричество - одно из основных прав, и возмущение понятно, но простых и дешевых решений, по словам экспертов, не существует. Почти четверть инфраструктуры электроснабжения Эстонии отслужила свой 40-летний срок и давно нуждается в замене", - подчеркивает Пихл. Однако проведение капитальной реконструкции линий электропередачи означало бы, со слов энергетиков, существенное повышение платы для всех потребителей. Председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм отмечает, что нанимать армию электриков и работников по обслуживанию, способных в двенадцать часов ликвидировать неисправность в любой точке Эстонии, было бы неоправданно дорого и означало бы, опять же, повышение платы. И вообще, по его мнению, "в первую очередь каждый должен подумать о том, что он сам может сделать". Чиновник советует, чтобы те, кто живет в отдаленных районах, самостоятельно позаботились о наличии у них генератора.



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Крах эстонской энергетики



Значительную часть своего электричества Эстония получает из Финляндии. И тут тоже наблюдается проблема обрывов. 5 января вышел из строя подводный финско-эстонский энергокабель Estlink 1. Представители финского оператора электросетей Fingrid назвали сбой обычной неисправностью. А в ночь на 26 января был обнаружен сбой в работе и энергетического кабеля EstLink 2. Он состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 км линий постоянного тока, из которых около 147 км проложены под водой вдоль северной части Финского залива. Совокупная мощность электропередачи Estlink 1 и Estlink 2 составляет 1 тыс. МВт, причем две трети совокупной мощности приходится на Estlink 2.



Устранить неполадку на Estlink 2 будет трудно. "Довольно часто место повреждения сложно найти, оно зачастую просто незаметно. Поиск проблемного участка может занять недели. Не так давно произошел сбой схожего кабеля между Литвой и Швецией. Поиск поврежденного участка занял несколько недель. Мы надеемся, что справимся быстрее", - говорит председатель правления госкомпании Elering (национальный оператор системы передачи электроэнергии и природного газа) Калле Кильк. По словам члена правления Elering Эркки Саппа, они не исключают ни одной из версий причины данного ЧП. В компании подтвердили, что из-за неприятной ситуации стоимость электроэнергии в Эстонии вырастет - потому что до устранения неисправности государство будет импортировать меньше электроэнергии из стран Северной Европы, которая там, как правило, дешевле. Ремонт же энергокабеля может занять время до нескольких месяцев.



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Отметим, что по эстонской энергетике мощно бьют геополитические потрясения последних лет. Эстония, как и Литва и Латвия, в 2022 году отказалась от энергопоставок из РФ, а теперь выходит из надежного энергокольца БРЭЛЛ, соединявшего ее с Россией и Белоруссией. Одновременно эстонское правительство в угоду европейской "моде" приняло стратегию постепенного отказа от добычи сланцев, которыми богата Эстония и, соответственно, от сланцевой энергетики. Отказ от российских энергоносителей привел к резкому росту в Эстонской Республике стоимости электричества и отопления, что по цепочке ударило по всей экономике государства. Более того, эстонское правительство по собственной халатности упустило проект, инфраструктуру для которого уже начали создавать в порту Палдиски - пришвартованную у берега установку для хранения и регазификации сжиженного природного газа.



Особенно обидная для эстонцев история - эпопея с запуском новой электростанции, некогда презентованной в качестве "решения энергетических вопросов Эстонии". В 2014 году в населенном пункте Аувере под Нарвой построили крупную электростанцию, работающую на сланце. Но пусконаладочные работы затянулись - и ее передали заказчику Eesti Energia лишь в 2018-м. Еще два года ушло на проверку надежности электростанции. Тем не менее данная станция, в которую государство в общей сложности вложило €600 млн, не работает нормально и по сей день. В августе прошлого года она в очередной раз вышла из строя - ремонтные работы продолжались до конца ноября. После того как станцию вновь запустили, она через два дня вновь сломалась - новый ремонт продлился два месяца.



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По мнению президента Союза инженеров Эстонии Арви Хамбурга, "ненормально, когда работу электростанции не могут наладить за 6–7 лет". Основная проблема здесь заключается в постоянно ломающихся теплообменниках Ауверской электростанции. Их на станции четыре. Это трубы с водой, расположенные рядом с котлом, где сжигаются сланец, газ и древесина. Вода в этих трубах превращается в пар, который вращает турбину, вырабатывающую электричество, - и данные трубы постоянно выходят из строя. По словам Хамбурга, французская компания Alstom (выигравшая в свое время тендер на создание энергетического объекта в Аувере) не имела знаний и опыта строительства и проектирования сланцевых электростанций. "Они имели опыт строительства угольных электростанций, а как показала практика, это совершенно разные типы станций", - объясняет Хамбург.



К слову, еще в 2012 году эстонская пресса обнародовала конфиденциальные документы, в которых было указано, что тендер провели в спешке и на сомнительной правовой основе. Однако было уже поздно - французы вели строительство, а за качество их работы теперь расплачивается вся Эстония. "Генподрядчик взял на себя обязательства, которые не смог выполнить", - отмечает исполнительный директор Enefit Power (эстонская компания, специализирующаяся на возобновляемой энергетике) Андрес Вайнола. В 2014 году американская компания General Electric купила весь энергетический бизнес компании Alstom, в том числе и электростанцию в Аувере, которую попыталась довести до ума - но тоже не справилась. В целом французский генподрядчик заплатил Eesti Energia более €130 млн штрафов за брак. Но теперь устранением ошибок на новой электростанции занимаются уже эстонские энергетики - и списать ее простои на нерадивого генподрядчика они больше не могут.



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"Преимущества свободного рынка"



Оппозиционные эстонские политики обвиняют нынешнюю правящую коалицию во главе с премьером Каей Каллас (Партия реформ) в том, что она ввергла государственную энергетику в состояние полнейшего развала. "Электрический кабель между Эстонией и Финляндией вновь вышел из строя. Потребители рвут на себе волосы, поскольку это означает рост тарифов на электроэнергию. Наслаждаемся "преимуществами свободного рынка". Притом что еще десять лет назад Эстония не только обеспечивала себя необходимым объемом электроэнергии, но и экспортировала ее. Все развалили", - пишет парламентарий от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин. Он назвал слова председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма о том, что его предприятие не может ничего сделать с частыми отключениями электроэнергии, циничной ложью. "Elektrilevi является дочерней компанией государственного предприятия Eesti Energia, чистая прибыль которого за прошлый год превысила полмиллиарда евро. И эти деньги при желании можно было бы инвестировать в надежность электрической сети. Но правительство предпочитает тратить их на другие нужды", - подчеркивает Чаплыгин.



Эстонские же энергетики склонны валить вину на соседей-финнов. По словам исполнительного директора Enefit Power Андреса Вайнолы, основной причиной ухудшения надежности электроснабжения и роста цен на электроэнергию в регионе, частью которого является Эстония, стали неправильные решения Финляндии в области энергетики. По словам Вайнолы, Финляндия слишком полагалась на свой третий ядерный реактор "Олкилуото-3", который начал работать весной 2023 года, но часто останавливался из-за всевозможных неисправностей. Финны в предвкушении начала эксплуатации данного объекта начали закрывать свои угольные станции - даже не дождавшись адекватной их замены. От этого меньше электроэнергии стала получать и Эстония.



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Вайнола сообщил, что в настоящее время его компания ведет переговоры с министерством финансов о строительстве в ближайшие 3–5 лет на территории Балтийской электростанции (в окрестностях Нарвы) новой, дополнительной генерирующей мощности на природном газе. "Необходимость этого чрезвычайно велика: такие холода, такое пиковое потребление, такой дефицит энергии, в том числе в Финляндии, только доказывают, что это необходимо. Это нужно сделать в ближайшем будущем", - подчеркнул он. Вайнола также отметил, что сжигание сланца для производства электроэнергии в любом случае со временем прекратится - "грязную" энергетику сменит экологически чистая, зеленая.



Сейчас многие эстонцы уповают и на создание в их стране собственной атомной электростанции - проект эстонской АЭС разрабатывается в течение нескольких лет. Уже подобраны несколько потенциальных мест для ее размещения на эстонской территории. Впрочем, парламентские партии еще не сформировали твердую позицию по внедрению в стране атомной энергетики. Вероятно, в этом году Рийгикогу примет решение о степени целесообразности строительства АЭС в Эстонии.



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Специалист по энергетике, главный редактор портала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич рассказал "Известиям", что раньше чем через десять лет АЭС в Эстонии в любом случае не появится. "Эстонию интересует британский проект малой АЭС мощностью в 300 МВт. В "железе" его пока нигде нет, в лицензировании данной технологии дальше всего продвинулась Канада. Пока канадцы не построят свой опытный образец, эстонцам говорить пока не о чем. К тому же Эстонии предстоит еще с нуля подготовить всю нормативную базу, регламентирующую деятельность АЭС - она у них на данный момент отсутствует. Нужно создавать специальный регулирующий орган, подстраивать законодательство под требования МАГАТЭ и пр. Так что АЭС - перспектива достаточно долгая. А вот высказанное эстонским правительством намерение отказаться от сланцевой энергетики может свидетельствовать только об одном: эстонцы настолько глубоко чтят свои национальные традиции, что готовы ради них вернуться в XIX век. Потому что в случае отказа от сланца им придется заодно отказаться и от промышленности. Не то у Эстонии географическое положение, чтобы зеленая энергетика полностью закрывала все ее потребности", - считает Марцинкевич. Источник - Известия

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