 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 31.01.2024
14:20  Как оформить микрокредит онлайн в Казахстане?
12:34  Скончался Народный писатель Кыргызстана Мелис Абакиров
11:52  Посидите при свечах: эстонская энергетика на грани краха
11:49  Четыре сценария жабогадюкинга. Какой исход Залужниады лучше для России, - Геворг Мирзаян
11:47  Фонд жены Зеленского обманул правительство Эмиратов
06:11  У Байдена созрел "тайный план" против Ирана, - Светлана Гомзикова
05:58  Россия сфокусирует страны БРИКС на новых формах расчетов, - НГ

01:37  Война на Украине будет продолжаться и менять свои формы, - Вл.Овчинский
01:10  Смерть киркоровщины. России нужна совсем другая массовая культура, - А.Полонский
01:00  Стендап-комик у власти - это трагедия Украины, - Саймон Шустер
00:29  Коммуникационные маршруты в Евразии: региональная судьба Транскаспийского коридора, - Д.Нефедов
00:28  Калачом не заманишь: беспрецедентный кадровый кризис в американской армии, - В.Прохватилов
00:13  Пакистанский протест упрятали далеко и надолго, - С.Строкань
00:08  Риски эскалации: какие новые угрозы несет расширение конфликта в Палестине, - А.Марьясов
00:00  Залужный победил Зеленского: битва за Украину переходит в решительную фазу, - МК
Вторник, 30.01.2024
23:27  Парадокс языковой ситуации в Пакистане, - П.Густерин
17:12  Катар анонсировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Получится?
16:56  Узбекистан вслед за Таджикистаном вышел в четвертьфинал Кубка Азии по футболу
15:04  Ударное нападение: США пообещали ответить на атаку в Иордании, - К.Логинова
15:02  Что делать? США нужно или бежать с Ближнего Востока, или ударить кулаком, - КП
13:09  У Президента Эмомали Рахмона новый глава пресс-службы - Заробиддин Косими
13:00  Зеленский никак не решится отправить в отставку главкома Залужного. И хочется, и колется...
12:46  В Комитете по делам женщин Таджикистана новый руководитель - Бунафша Файзиддинзода
12:44  "Был по-своему упрямым". Как Нурсултан Назарбаев вспоминает Ислама Каримова в своих мемуарах
12:41  Блокада Ленинграда и мечты о Четвертом Рейхе - фашизм жив и продолжает убивать
11:49  Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили еще к десяти годам тюрьмы. Теперь "за разглашение гостайны"
11:17  Корь не отступает: врачи заявили о нестабильной эпидситуации в Алматы
10:48  Американо-иранская война неизбежна? После удара по американской базе "Башня 22"
09:13  В Таджикистане ожидается повышение тарифов на питьевую воду
09:10  В Венгрии и Румынии захотели по куску Украины, - Дмитрий Бавырин
09:03  Похвала Борреля оскорбила Центральную Азию, - "Взгляд"
08:48  Расколотая Америка: кто и зачем выводит Техас на тропу войны? - В.Ильин
08:19  В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
08:15  Многоквартирный дом обрушился при взрыве газа в Карагандинской области. Есть погибшие и пострадавшие
07:44  Белошвейка Дилрабо Мансури - новая вице-премьерша Таджикистана
02:39  Покушение на Мону Лизу как самоубийство Европы
02:35  Почему Техас взбунтовался против Байдена
01:14  Хокимам 16 районов Узбекистана грозит увольнение
00:45  КырГКНБ объявил в розыск начальника ГОВД Балыкчы Бектура Осмонбаева
00:31  Прибыльный психоз. На Западе развернулось массовое строительство бомбоубежищ, - В.Панов
00:28  Украинские политики – тупиковая ветвь рода Homo, - Ростислав Ищенко
00:16  Противоборству США и Китая подбавили управляемости, - Къ
00:09  Оценена мощь ответа Ирана на возможную атаку США: может быть ядерное оружие, - МК
00:05  "Слабая работа". Министр по КазЧС поручил провести расследование из-за землетрясения в Алматы
00:04  Депозит недоверия: европейская дипломатия на грани банкротства, - А.Белов
00:00  Прокси-войска Ирана поставили США в тупик, - "Взгляд"
Понедельник, 29.01.2024
19:12  Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
19:04  США оказались в состоянии СССР накануне его распада, - Джексон Дайанни
19:03  Какую роль в судьбе Казахстана отводят Наполеону любители альтернативной истории
18:58  Техас разрушает США, чтобы спасти свою экономику, - С.Савчук
18:57  Сколько стоит Алматы, и сможет ли Казахстан восстановить город после разрушительного землетрясения
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Скончался Народный писатель Кыргызстана Мелис АбакировСкончался Народный писатель Кыргызстана Мелис Абакиров
12:34 31.01.2024

Некролог - Мелис Абакиров

Бишкек (АКИpress) – 29 января на 84-м году жизни скончался кавалер ордена "Манас" III степени, народный писатель Кыргызской Республики Мелис Абакиров.

Пресс-служба Администрации президента распространила некролог:

Мелис Абакиров родился 15 марта 1940 года в селе Бурана Чуйского района. В 1963 году окончил факультет филологии Кыргызского государственного университета.

Трудовую деятельность начал учителем в 1963 году.

- в 1965–1970 годы работал литературным работником, заведующим отделом, ответственным секретарем, заместителем редактора газеты "Эмгекчил" Тонского района

- в 1970–1971 годы - заведующим отделом газеты "Ленинчил жаш", 1971–1979 годы литературным работником, корреспондентом, заместителем ответственного секретаря газеты "Советтик Кыргызстан"

- в 1979–1985 годы занимал должность главного редактора Государственного комитета печати Кыргызской ССР

- в 1985–1988 годы - заведующего отделом издательства "Мектеп"

- в 1992–1998 годы работал директором издательства "Адабият"

- в 1998–2005 годы трудился заместителем председателя акционерного общества "Акыл"

- в 2004–2007 годы занимал почетную должность секретаря Национального союза писателей Кыргызстана

Его первые рассказы были опубликованы еще в студенческие годы, в 1978 году вышел его первый сборник рассказов под названием "Рапсодия молодости".

Он автор таких произведений, как "Жаштык рапсодиясы", "Жинди сабыр", "Канталамай", "Чоң энемдин жомогу", "Алмалуу бак", "Алчалуу төр", "Көкөй кести", "Барымта", "Эрөөл", "Сакадай бою сары алтын".

На русском языке были выпущены книги "Сказки моей бабушки", "Рапсодия молодости", "Герои эпоса "Манас", "Верблюд и мышь", "Азарт", "Детство в годы изгнания", на других языках "Энемиң эртекилери", "Катагонда утган болалик".

Перу Мелиса Абакирова принадлежат высокохудожественные переводы на кыргызский язык "Муравей и голубь" Льва Толстого (басни), "Платеро и я" Хуана Рамона Хименеса, "Блокадные новеллы" Олега Шестинского (рассказы и повести), "Майдан" Арпада Генца (новеллы, очерки, пьесы) и другие.

Мелим Абакиров с 1983 года является членом Союза писателей СССР, а с 1976 года членом Союза журналистов СССР.

Работы Мелиса Абакирова в области литературы, культуры и печати были высоко оценены государством и отмечены рядом высоких наград: награжден Почетной грамотой Верховного Совета Кыргызской ССР, ему присвоены почетные звания "Заслуженный работник культуры Кыргызской Республики" и "Народный писатель Кыргызской Республики", награжден Орденом "Манас" III степени.

Яркий образ Мелиса Абакирова навсегда останется в нашей памяти.

Выражаем глубокие соболезнования, семье, родным и близким покойного, разделяем вместе с ними горечь невосполнимой утраты.

С.Н. Жапаров, Н.Т. Шакиев, А.У. Жапаров, З.К. Базарбеков, Э.Ж. Осконбаев, С.С. Касмамбетов, Э.Ж. Байсалов, Н.А. Азыгалиев, М. Самыйкожо, А.А.Максутов, Ч.А. Абыкеев, Н.О. Калыбеков, Т.С. Самудинов, К.Ж. Жусупов, Ө.Д. Даникеев, Т.М. Мамеев, С.Ж. Жетимишов, К.Ж. Жусубалиев, А.Ж. Жакшылыков, Ш.Д. Дүйшеев, А.Р. Рыскулов, Н.А. Алымбеков, М.М. Мамазаирова, Т.З. Закирова, С.А. Акматбекова, А.Ө. Өмүрканов, М.А. Ааматов, К.Б. Бакиров, Т.Т. Казаков, Ж.О. Кулмамбетов, Т.Н. Абылкасымова и другие.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706693640


Новости Казахстана
- Казахстан полностью обеспечит свою водную безопасность: новые меры утверждены в Правительстве
- Порядка 60 тыс. проектов бизнеса получат господдержку в 2024 году
- Кадровые перестановки
- Об изъятии оружия и боеприпасов
- Заседание Бюро Сената
- Проведение IPO авиакомпании Air Astana обсудили в Правительстве
- В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с "серыми" сертификатами
- О встрече Министра иностранных дел Казахстана и Президента Кыргызстана
- Разбронирование овощей из региональных стабфондов по доступным ценам начнется в феврале
- Минтранспорта и Европейский банк рассмотрели перспективы развития транспортного сектора Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  