Скончался Народный писатель Кыргызстана Мелис Абакиров

12:34 31.01.2024

Некролог - Мелис Абакиров



Бишкек (АКИpress) – 29 января на 84-м году жизни скончался кавалер ордена "Манас" III степени, народный писатель Кыргызской Республики Мелис Абакиров.



Пресс-служба Администрации президента распространила некролог:



Мелис Абакиров родился 15 марта 1940 года в селе Бурана Чуйского района. В 1963 году окончил факультет филологии Кыргызского государственного университета.



Трудовую деятельность начал учителем в 1963 году.



- в 1965–1970 годы работал литературным работником, заведующим отделом, ответственным секретарем, заместителем редактора газеты "Эмгекчил" Тонского района



- в 1970–1971 годы - заведующим отделом газеты "Ленинчил жаш", 1971–1979 годы литературным работником, корреспондентом, заместителем ответственного секретаря газеты "Советтик Кыргызстан"



- в 1979–1985 годы занимал должность главного редактора Государственного комитета печати Кыргызской ССР



- в 1985–1988 годы - заведующего отделом издательства "Мектеп"



- в 1992–1998 годы работал директором издательства "Адабият"



- в 1998–2005 годы трудился заместителем председателя акционерного общества "Акыл"



- в 2004–2007 годы занимал почетную должность секретаря Национального союза писателей Кыргызстана



Его первые рассказы были опубликованы еще в студенческие годы, в 1978 году вышел его первый сборник рассказов под названием "Рапсодия молодости".



Он автор таких произведений, как "Жаштык рапсодиясы", "Жинди сабыр", "Канталамай", "Чоң энемдин жомогу", "Алмалуу бак", "Алчалуу төр", "Көкөй кести", "Барымта", "Эрөөл", "Сакадай бою сары алтын".



На русском языке были выпущены книги "Сказки моей бабушки", "Рапсодия молодости", "Герои эпоса "Манас", "Верблюд и мышь", "Азарт", "Детство в годы изгнания", на других языках "Энемиң эртекилери", "Катагонда утган болалик".



Перу Мелиса Абакирова принадлежат высокохудожественные переводы на кыргызский язык "Муравей и голубь" Льва Толстого (басни), "Платеро и я" Хуана Рамона Хименеса, "Блокадные новеллы" Олега Шестинского (рассказы и повести), "Майдан" Арпада Генца (новеллы, очерки, пьесы) и другие.



Мелим Абакиров с 1983 года является членом Союза писателей СССР, а с 1976 года членом Союза журналистов СССР.



Работы Мелиса Абакирова в области литературы, культуры и печати были высоко оценены государством и отмечены рядом высоких наград: награжден Почетной грамотой Верховного Совета Кыргызской ССР, ему присвоены почетные звания "Заслуженный работник культуры Кыргызской Республики" и "Народный писатель Кыргызской Республики", награжден Орденом "Манас" III степени.



Яркий образ Мелиса Абакирова навсегда останется в нашей памяти.



Выражаем глубокие соболезнования, семье, родным и близким покойного, разделяем вместе с ними горечь невосполнимой утраты.



С.Н. Жапаров, Н.Т. Шакиев, А.У. Жапаров, З.К. Базарбеков, Э.Ж. Осконбаев, С.С. Касмамбетов, Э.Ж. Байсалов, Н.А. Азыгалиев, М. Самыйкожо, А.А.Максутов, Ч.А. Абыкеев, Н.О. Калыбеков, Т.С. Самудинов, К.Ж. Жусупов, Ө.Д. Даникеев, Т.М. Мамеев, С.Ж. Жетимишов, К.Ж. Жусубалиев, А.Ж. Жакшылыков, Ш.Д. Дүйшеев, А.Р. Рыскулов, Н.А. Алымбеков, М.М. Мамазаирова, Т.З. Закирова, С.А. Акматбекова, А.Ө. Өмүрканов, М.А. Ааматов, К.Б. Бакиров, Т.Т. Казаков, Ж.О. Кулмамбетов, Т.Н. Абылкасымова и другие.