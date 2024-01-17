Как оформить микрокредит онлайн в Казахстане?

14:20 31.01.2024

Как оформить микрокредит онлайн?



Экономическое развитие в Республике Казахстан и последствия ряда таможенных законопроектов позволили не только значительно увеличить покупательскую способность населения, но и значительно расширить количество товаров, реализуемых на территории государства.



Учитывая эти факторы, популярность микрокредитов существенно возросла, как среди физических лиц, так и для бизнес-сферы.



Учитывая разные потребности клиентов, МФО создали огромный выбор различных продуктов. Ознакомиться с наиболее выгодными предложениями вы можете на сайте https://solva.kz/. Среди актуальных предложений от микрофинансовой организации:



- услуга факторинга;

- финансирование малого и среднего бизнеса, а также ТОО;

- рефинансирование действующих микрокредитов;

- оформление цифровой карты, с лимитом до 300 тысяч тенге;

- потребительские микрокредиты и многое другое.



Разница в продуктах от Solva заключается не только в наборе документов, необходимых для подачи заявки, но и в размерах и сроках финансирования.



Какой микрокредит выгоднее?



В зависимости от типа и целей финансирования, потребитель может выбирать среди нескольких предложений от МФО. Представители малого и среднего бизнеса чаще обращают внимание на максимально доступную сумму микрокредитования, а также длительность договора и правила возврата.



К примеру, когда речь заходит о финансировании товарного бизнеса, у предпринимателя появляется достаточно широкий выбор микрофинансовых продуктов: факторинг, микрокредит или деньги на покупку товаров. Максимальный размер ссуды и сроки договора будут зависеть от формы собственности.



Микрокредиты для частных лиц



Учитывая популярность онлайн-покупок, представители Solva создали весьма привлекательное предложение для новых и постоянных клиентов. В Solva теперь можно оформить цифровую карту с кэшбэком.



Цифровая карта была создана в качестве альтернативы потребительскому микрокредиту, но сама услуга финансирования по-прежнему осталась доступной.



Карта "Лайт" идеально подойдет для совершения покупок в интернете и стационарных магазинах. За счет разных условий пользования микрокредит и открытие цифровой карты от Solva остаются популярными среди десятков тысяч потребителей в Республике Казахстан.



Вам предстоит лишь оценить и сравнить оба предложения, выбрав наиболее актуальный для себя вариант, подав заявку на сайте МФО или в приложении.