Международный суд ООН принял компромиссное решение в пользу Израиля

17:05 31.01.2024

Юристы не остановили бои в секторе Газа, но могут привлечь к ответственности тех, кто в них виновен

Геннадий Петров



28 янв. 24



Обеспечительные меры, введенные Международным судом в Гааге, понравились и истцу, и ответчику.

В скором времени израильтяне и те, кто симпатизирует делу палестинцев, будут выяснять отношения в судебном порядке, на новой площадке, но опять в Гааге. Это произойдет в Международном уголовном суде (МУС), инстанции, которая имеет право предъявлять обвинения не государствам, а конкретным лицам и приговаривать их к тюремным срокам. Сейчас обе стороны ведут тяжбу только в Международном суде. Он на днях принял промежуточное решение по делу о признании действий Израиля в секторе Газа геноцидом. По главному требованию истцов (о прекращении израильской военной операции в палестинском анклаве) вынесенный вердикт оказался в пользу еврейского государства, по прочим – скорее в пользу оппонентов израильтян. Промежуточным решением Международного суда ООН довольны и в Израиле, и в арабском мире. Вряд ли то же самое будет, когда дело дойдет до процесса в МУС.



Абсолютным большинством Международный суд принял промежуточные меры по иску, поданному от имени ЮАР о признании действий Израиля в секторе Газа геноцидом против палестинского народа. Далее процесс продолжится и завершится еще очень нескоро (подробнее см. "НГ" от 25.01.24). Пока же приняты лишь обеспечительные меры, которые, как ни странно, устроили обе стороны. Суд не стал требовать прекращения израильской операции "Железные мечи" в секторе Газа. Она может и далее продолжаться. Вместе с тем суд решил, что Израиль должен приложить усилия к тому, чтобы не нарушать Конвенцию ООН о предотвращении геноцида. За данное решение проголосовали 15 судей, против – двое: израильский судья Аарон Барак и судья из Уганды Джулия Себутинде. Кроме того, суд постановил, что Израиль должен принять меры по удовлетворению гуманитарных нужд жителей сектора Газа. Тут против была только опять та же Себутинде, чем вызвала недовольство у себя на родине.



Правительство Уганды выпустило даже специальное заявление. В нем указывается, что Себутинде выражала в Гааге только свое личное мнение.



Судья из Уганды Джулия Себутинде

не побоялась пойти против мнения

правительства своей страны.



Практические же последствия решения суда следующие: Израиль обязали по возможности избегать ударов по гражданскому населению, минимизировав количество жертв среди некомбатантов, не предпринимать действий, которые могут привести к нарушению Конвенции о предотвращении геноцида и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Кроме того, суд обратил внимание на заявления ряда израильских официальных лиц, которые можно квалифицировать как подстрекательство к геноциду. Подстрекателей суд обязал наказать. Соответствующий отчет Израиль должен предоставить суду в течение месяца. Также власти страны должны отчитаться о выполнении прочих обеспечительных мер, принятых в Гааге. Таким образом, над рядом израильских чиновников сгущаются тучи. Среди них в самом уязвимом положении находится министр обороны Иоав Галант. К нему и претензий больше всего, и наказать его, своего однопартийца и давнего критика, премьер-министру Биньямину Нетаньяху будет проще, чем приструнить своих ультраправых союзников по правящей коалиции, также не скупившихся на хлесткие эпитеты в адрес палестинцев.



В решении суда было мало уделено внимания событиям 7 октября – именно поэтому израильский судья и голосовал так, как голосовал. Вместе с тем судьи призвали освободить всех заложников без предварительных условий. Это идет вразрез с позицией ХАМАС. Официальная позиция, озвучиваемая пресс-службой группировки, заключается в том, что все 117 израильских заложников будут отпущены только в обмен на палестинских заключенных и только после окончания боевых действий.



Редкий случай: вердикт Международного суда понравился всем. Его не стали критиковать ни США, ни Израиль. А ЮАР и ряд арабских стран, в том числе Саудовская Аравия, поддержали решение судей. Довольна и Турция. "Я считаю решение о временных мерах, принятое Международным судом в отношении бесчеловечных атак в секторе Газа, ценным и приветствую его", – написал в соцсетях турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. А ведь именно Турция первой выступила с идеей обратиться в Международный суд. Позднее эстафету у нее перехватила ЮАР. Есть высокая вероятность, что Турция будет "солировать" при подаче нового иска, на этот раз в МУС. Сама страна не подписала Римский статут и поэтому не может прямо обратиться в данную инстанцию. Но в Генпрокуратуре страны еще с ноября лежит подготовленное исковое заявление от трех турецких юристов – Мукахита Биринджи, Метина Кюлюнка и Бурака Бекироглу. В нем предлагается выдвинуть обвинение против Нетаньяху. Возможно, этот иск по просьбе турецкого правительства будет перенаправлен в какую-либо другую страну, которая подписала Римский статут, – в ту же ЮАР. Не исключено, что этим делом займется та же команда юристов, что отстаивает позицию страны в Международном суде ООН. Но и Израиль, также не подписавший Римский статут, может поступить аналогичным образом. Только израильтяне будут требовать от МУС осуждения лидеров ХАМАС и других радикальных палестинских организаций. Возможность подачи такого иска активно обсуждается в израильских СМИ. Вопрос теперь в том, кто успеет обратиться в МУС первым, Израиль или его недруги.