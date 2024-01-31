Шойгу отправляет рос-солдат в Африку. Оно нам надо? - ИА Rex

17:41 31.01.2024

ШОЙГУ ОТПРАВЛЯЕТ ВОЕННЫХ В АФРИКУ. ЧТО БУДЕТ С СВО?

31 января 2024

Некоторые военнослужащие ВС РФ, которые принимавшие участие в специальной военной операции на Украине, передислоцируются в Африку. На набор рекрутов обратили внимание СМИ. Однако необходимость перераспределения сил в ходе СВО вызывает некоторые опасения у экспертов. Не навредит ли переброска войск нуждам российской армии.



Официальные формулировки Африканского корпуса остаются размытыми. В этой связи появились версии, что интерес может заключаться в бизнес-контрактах, необходимых частным лицам.



О переброске бойцов написал Bloomberg. Согласно информации из статьи издания, Африканский корпус (АК) планирует набрать к середине 2024 года более 20 000 бойцов для отправки на материк. Ранее, в ноябре 2023 года, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале писал, что Африканский корпус ВС РФ, будет насчитывать более 40 тысяч военнослужащих, а существенную часть нового африканского проекта составят бойцы ЧВК "Вагнер".



"Это позволило бы Кремлю консолидировать контроль над бизнес-сетью "Вагнера" в Африке, включая потенциально прибыльные горнодобывающие интересы, после смерти в прошлом году основателя группы Евгения Пригожина", - считают журналисты Bloomberg.



С одной стороны, присутствие бойцов на Черном континенте, усиливает позиции РФ, с другой, эти военнослужащие могли бы стать хорошим подспорьем для выполнения задач специальной военной операции.



Военные эксперты обращают внимание, что представители "Африканского корпуса" МО РФ не распространяются об истинных мотивах и целях пребывания на материке. Ни один официальный ресурс, связанный с АК, так и не ответил на вопросы о предполагаемой деятельности подразделения и планируемых методах работы. В открытом доступе имеются лишь размытые формулировки о "гуманитарной и военной помощи".



В сети есть информация от официального Telegram-канала "Африканского корпуса" о наборе контрактников. По условию контракта, перевод военнослужащего из зоны спецоперации России на Украине в Африканский корпус невозможен.