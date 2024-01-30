Агентство гражданской авиации Таджикистана не в курсе махинаций экс-главы "Таджик-Эйр" Дилшода Сафарзода

17:46 31.01.2024

Дилшод Сафарзода: "Агентство гражданской авиации Таджикистана не в курсе махинаций экс-главы "Таджик-Эйр"



Нигина Аслонова, Asia-Plus



Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана "не в курсе махинаций экс-главы "Таджик-Эйр" Рустама Халикова по завышению цен на авиабилеты в период его руководства".



Об этом сегодня на пресс-конференции заявил, отвечая на вопрос "Азия-Плюс", глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Дилшод Сафарзода.



Он сказал, "если экс-глава виновен, ему предстоит ответить за это".



На вопрос о том, предпримет ли агентство какие-то меры для исправления ситуации со стоимостью билетов, если подтвердится, что действительно цены них завышались, Дилшод Сафарзода ответил, что нужно дождаться завершения расследования.



"Было бы правильно дождаться завершения следствия", - сказал он.



Отметим, что в Таджикистане цены на авиабилеты высокие относительно других стран СНГ.



Из чего состоит цена билета на рейс, читайте в этом материале.