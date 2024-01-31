"Управляемый хаос": эффект бумеранга, - Валентин Катасонов

17:49 31.01.2024 31.01.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



И в российских, и в зарубежных СМИ сегодня стало довольно часто встречаться словосочетание "управляемый хаос". Его используют представители академических кругов, политики, журналисты, государственные деятели, военные. Еще в конце прошлого столетия такой термин был большой редкостью, экзотикой. А если бы этот термин использовался где-нибудь в середине прошлого века, то его бы, скорее всего, восприняли как оксюморон, т. е. комбинацию слов с взаимоисключающими смыслами. А сегодня никто этому понятию уже не удивляется.



Специалисты знают, что термин "управляемый хаос" – почти научный, описан в разных книгах. В них содержится хорошо разработанное определение, раскрываются природа и механизмы действия разных видов хаоса и предлагаются меры по обузданию хаоса и его использованию в нужных целях. На первый взгляд, напоминает концепцию использования энергии атома в мирных целях. Только в концепции "управляемого хаоса" энергию хаоса предлагается использовать в качестве оружия, причем оружия массового поражения. Может быть, даже более мощного, чем ядерное.



В большинстве публикаций на тему управляемого хаоса наиболее значимыми и авторитетными авторами концепции называются американцы Стивен Манн, Джин Шарп, Збигнев Бжезинский. Разработка концепции началась в США. Судя по всему, вскоре после окончания Второй мировой войны. Но до поры до времени соблюдался режим секретности. Лишь в 1992 году более или менее целостное изложение концепции было обнародовано в статье 1992 года "Теория хаоса и стратегическое мышление" ("Chaos theory and strategic thought"), написанной Стивеном Манном. В ней этот американский исследователь прямо сказал, что "управляемый хаос" является оружием, которое может быть использовано в войнах самого разного характера и масштаба. Т. е. объектом уничтожения могут быть отдельные люди, государственные и частные организации, вооруженные формирования и даже целые государства и народы. Теоретически – даже все человечество. Рекомендации Манна были использованы, как отмечают специалисты, при подготовке и проведении развала Советского Союза в 1991 году, в создании очагов управляемого хаоса во многих точках планеты в последующие годы. Впрочем, практическое применение оружия "управляемого хаоса", как считают некоторые эксперты, началось намного раньше. К первым случаям использования "управляемого хаоса" относят организацию студенческих волнений во Франции в 1968 году в целях свержения тогдашнего президента Де Голля. А также подготовку и проведение так называемой "Пражской весны" в том же 1968 году. В первом из названных случаев желаемый результат был достигнут, во втором – нет.



Отработка технологий "управляемого хаоса" в разных точках мира продолжалась и далее. Занимались этим ЦРУ и другие американские спецслужбы, в какой-то мере Госдеп США. На рубеже 70-80-х гг. началась подготовка к применению оружия "управляемого хаоса" в гораздо больших масштабах. Эта подготовка проходила под лозунгами "глобализации" и "либерализации". Вашингтон подавал эти два взаимосвязанных процесса как "объективные" и "прогрессивные", способствующие укреплению мира процветанию народов, росту благосостояния.



Важным подспорьем для продвижения "глобализации" и "либерализации" стал "Вашингтонский консенсус" – свод неписанных норм. Они навязывались Международным валютным фондом странам-членам, особенно странам третьего мира. А после развала СССР – Российской Федерации и другим государствам, возникшим на руинах Советского Союза. Догматы "Вашингтонского консенсуса" включают исполнение следующих требований от стран-клиентов Фонда: приватизация государственной собственности, отказ от государственного регулирования экономики, всемерное развитие внутреннего финансового рынка, минимизация государственного бюджета (в первую очередь за счет сворачивания социальных расходов), снятие любых барьеров для трансграничного движения капитала, валюты, товаров, рабочей силы и т. п. Т. е. фактически создание необходимых условий для того, чтобы экономика страны беспрепятственно управлялась извне и максимально эффективно эксплуатировалась транснациональными корпорациями и банками.



Навязываемая странам либерализация распространяется не только на экономику, но также на внутреннюю политику и социальную сферу. Неоценимый вклад в разработку вопросов социальной и политической либерализации других стран был сделан Джином Шарпом (1928-2018). В 1964 году в Оксфордском университете он защитил диссертацию по теме "Ненасильственные методы свержения режимов", получив ученую степень доктора философии (PhD) по политической философии. Свои соображения по данному вопросу для более широкой аудитории он изложил в 1968 году в своей работе "Ненасильственные действия: изучение контроля над политической властью". Говорят, что его идеи были практически претворены в жизнь в том же 1968 году при организации студенческих волнений в Париже. Позднее его наработки были использованы при расшатывании организации Варшавского договора (военный союз стран социализма), а также дестабилизации социальной и политической обстановки в Советском Союзе и его окончательном развале. Шарп четко расставляет приоритеты: "Наш национальный интерес приоритетнее международной стабильности". И признает, что Америка давно уже применяет "управляемый хаос" как оружие против других стран: "В действительности, сознаем это или нет, мы уже предпринимаем меры для усиления хаоса, когда содействуем демократии, рыночным реформам, когда развиваем средства массовой информации через частный сектор".



Шарп не только теоретик, но также практик. Участвовал в разработке планов и проведении "управляемых хаосов" в очень многих странах. В том числе в развале Советского Союза. В частности, в 1990–1991 годах Шарп читал лекции в Академии наук СССР, на которых присутствовали представители Прибалтики, обучавшиеся у Шарпа методам борьбы за выход республик из Советского Союза.



В наиболее полном виде свои идеи по организации "управляемого хаоса" в политической и социальной сферах Шарп изложил в работе, которая была им написана и опубликована в журнальном варианте в 1993 году и называется "От диктатуры к демократии". В книжном варианте она появилась в 1994 году, т. е. ровно тридцать лет назад. В ней автор описывает 198 "ненасильственных методов уничтожения диктатур". Учебное пособие, которое сегодня изучается как в самих США, так и в тех странах, где надо провести "мягкий переход" от "диктатуры" к "демократии". Естественно, критерии определения того, что считать "диктатурой", а что – "демократией", устанавливаются Вашингтоном. Работа переведена на более чем 30 языков. В России на русском языке книга появилась в 2021 году. А всего переводы разных работ Шарпа сегодня имеются примерно в полусотне стран мира. И, что примечательно, это не подпольная литература, ее можно приобрести в книжных магазинах.



Поначалу, как я отметил выше, подготовка и проведение операций "управляемого хаоса" проводилась Центральным разведывательным управлением, а также другими спецслужбами США. Потом (в 80-е годы) большая часть полномочий и функций, связанных с ведением войны "управляемого хаоса", была передана неправительственной организации "Национальный фонд поддержки демократии" (National Endowment for Democracy - NED). Учреждена Конгрессом США в 1983 г. Предоставляет гранты на исследования в области развития демократии и прав человека в зарубежных странах. Фонд вел достаточно масштабную подрывную деятельность против социалистических стран Восточной Европы. В частности, финансировал оппозиционные движения "Солидарность" в Польше, "Хартия 77" в Чехословакии и "Отпор" в Сербии.



Одним из инициаторов создания NED и первых руководителей был Аллен Вайнштейн. Вайнштейн в 1991 году откровенно заявлял: "Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад делало ЦРУ". Я в то время был в Вашингтоне в командировке, довольно часто приходилось пересекаться с Вайнштейном. Он был со мной достаточно откровенен. И из разговоров с ним я понял, что самым приоритетным направлением активности NED был Советский Союз. Было также очевидно, что NED работал в тесном тандеме с ЦРУ. NED постоянно консультировался с Джином Шарпом.



Высшим куратором всех операций "управляемого хаоса" до конца своей жизни был Збигнев Бжезинский. Ограничусь лишь одним его откровением. В 2009 году писал о тогдашнем мировом финансовом кризисе: "Этот кризис не закончится никогда, до тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Единое мировое правительство – вот, что нам нужно. И оно будет сформировано – нравится вам эта идея или нет. Это не кризис, дорогие мои, это управляемый хаос. Общество еще слишком далеко от того, чтобы не только принять идею единого мирового правительства, но и увидеть в новом мировом порядке свое единственное спасение. Поэтому сначала мы должны привести общество в необходимое для этого состояние. Для этого нужно гораздо больше, чем экономический паралич – нужны войны, голод и эпидемии по всему миру". Все карты раскрыты! Демократия и либерализм – дымовая завеса, прикрывающая главную цель "управляемого хаоса" – мировое господство. Даже ценой гибели большей части человечества. Лукавый либерализм скрывает откровенный каннибализм.



До конца прошлого столетия оружие "управляемого хаоса" использовалось Вашингтоном "точечно". Параллельно велась подготовка к "управляемому хаосу" в масштабах всей планеты. Я имею в виду такую подготовку, как глобализация, экономическая либерализация, пропаганда так называемой демократии, создание мировой сети "Интернет" и т. п. А вот XXI век начался с того, что тщательно маскируемая подготовка завершилась и грянула полномасштабная, глобальная война "управляемого хаоса". И дата начала этой глобальной войны всем известна – 11 сентября 2001 года.



В США еще в конце прошлого века были серьезные оппоненты курсу Вашингтона на использование "управляемого хаоса" в качестве оружия. Любое оружие массового поражения очень опасно, существует риск эффекта бумеранга. Это касается и ядерного, и химического, и бактериологического оружия. И "управляемый хаос" как оружие массового поражения также несет высочайший риск эффекта бумеранга.



Сегодня мы видим, что оппоненты были правы. Вашингтону действительно удалось создать хаос по всему миру, но, кажется, он начинает выходить из-под контроля его инициаторов. А вышедший из-под контроля хаос не щадит никого, в том числе его организаторов. Санкционная война против России и других стран приводит к ослаблению позиций американского доллара. А ведь все благополучие и так называемое могущество Америки держится исключительно на "печатном станке" ФРС США. Когда произойдет утрата долларом США статуса мировой валюты, никто точно сказать не может. Но доверие к доллару продолжает падать.



В США также назревает гражданская война. Трещины в конструкции американского государства были уже давно. Но сегодня эти трещины стремительно превращаются в пропасть, разделяющую Америку на части.



СМИ говорят и пишут о том, что причиной обострения внутренних противоречий стал вопрос о южной границе США. Команда Байдена настаивает на том, чтобы граница оставалась открытой, а Техас и ряд других республиканских штатов требуют закрыть границу и остановить неконтролируемую иммиграцию со стороны Мексики. Но острые противоречия между Вашингтоном и штатами (особенно республиканскими, которые принято называть "красными") возникли и по другим вопросам: цифровому доллару, стандартам ESG (стандарты для бизнеса, касающиеся окружающей среды, социальных вопросов, корпоративного управления), американской помощи Украине, мерах борьбы с так называемым климатическим потеплением и т. д. и т. п. Сегодня многие накопившиеся противоречия будут принимать форму борьбы за президентское кресло между сторонниками Дональда Трампа и сторонниками Джо Байдена. Техас находится вообще на грани выхода из состава США. Сегодня на стороне Техаса находятся все 25 "красных" штатов, т. е. пол-Америки.



Впрочем, оппоненты Дональда Трампа готовы пойти на то, чтобы создать в стране хаос с целью воспрепятствовать Трампу занять Белый дом. В конце прошлого года бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor) сделал сенсационное заявление, что "вскоре произойдет внезапное закрытие всех крупных банков в США, организованное глобалистской элитой, банки будут закрыты в течение как минимум трех недель", а затем "администрация Байдена введет военное положение и отменит президентские выборы", намеченные на ноябрь 2024 года. Сценариев будущих бурных событий в Америке более чем достаточно, и они условно называются: "гражданская война", "распад", "отделение", "кризис", "крах" и т. п.



Американская элита давно уже мечтает стать элитой мира. Более полувека назад она начала потихоньку готовить большую войну против человечества, маскируя эту подготовку флагом глобализации, либерализации и всеобщей демократизации. В начале XXI века (11.09.2001) она выпустила из бутылки джинна под названием "мировой управляемый хаос". С самого начала джинн оказался плохо управляемым. А сегодня он окончательно перестал подчиняться выпустившей его американской элите. Велика вероятность того, что этот джинн выберет главной своей целью именно Америку. Источник - фонд стратегической культуры

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