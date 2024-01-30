Китай сбивает цены на импортную нефть, - В.Скосырев

17:50 31.01.2024

30.01.2024

Успехи геологоразведки КНР стали орудием в спорах с поставщиками топлива

Владимир Скосырев



ТВ Пекина сообщило, что в провинции Хэнань обнаружено месторождение на 107 млн т нефти. Это примерно половина объема добычи в стране в 2023 году. Если данные верны, то Пекин вскоре сможет лучше обеспечивать свою энергобезопасность и меньше опасаться, что в случае конфликта США перекроют транспортировку морем с Ближнего Востока. Но, по мнению эксперта, Китай ввозит 520 млн т. Открытие запасов в центральной провинции картины не меняет.



Подобные сообщения – не редкость. СМИ часто информируют об открытии запасов углеводородов КНР на земле и в море. Например, в прошлом году агентство "Синьхуа" сообщило, ссылаясь на фирму PetroChina, что найдены резервы нефти на более 100 млн т. В подтверждение был показан снимок буровой установки на фоне сельскохозяйственных полей.



Правда, бурение проходило почему-то не в провинции Хэнань, а в провинции Ганьсу, на северо-западе страны.



Ню Сяобин, заместитель управляющего промыслов, не скупился на прогнозы. Сейчас добыча составляет 504 т, а результаты разведки всех запасов в этом месте позволят довести производство до полумиллиона тонн, сказал менеджер.



А сайт Oilprice.com проинформировал, что мощное месторождение открыто еще дальше от морского побережья – в Синьцзяне, в так называемой Таримской впадине, то есть в бесплодной пустыне.



Газета South China Morning Post, первой оповестившая мир о залежах посредине Поднебесной, ссылается на Геологическое управление Министерства природных ресурсов. Неочищенная нефть, поясняет газета, добытая прямо из-под земли, применяется в производстве одежды, химикатов, лекарств и в космической индустрии. Свои запасы этого сырья в Китае немалые, но поскольку он лидер в мире по выпуску промышленной продукции, потребности в нефти очень велики. В 2023 году Китай ввез 564 млн т нефти, что на 11% больше, чем в 2022-м. По данным китайской таможни, почти 19% всего китайского импорта пришлось на Россию.



Нефть Хэнани легкая, ее можно переработать с меньшими затратами. Далее газета приводит комментарий Пэн Пэна, директора общества реформ, но не из того места, где обнаружены резервы, а из южной провинции Гуандун.



В прошлом году Китай добыл 208 млн т нефти. А общие резервы Китая равняются только 9% резервов Венесуэлы и 10% – Саудовской Аравии.



Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, беседуя с "НГ", упор сделал на финансово-экономическую сторону вопроса. Причем приведенные им данные отличаются от тех, что распространяет китайская пресса. "Последние данные по нефти были на 2015 год, – пояснил эксперт. – После этого китайцы перестали их публиковать. На тот год запасы составляли 3500 млн т. Основные районы с этими залежами – это провинция Хэйлунцзян, где есть старые прииски Дацин, Синьцзян, провинции Шэньси, Шаньдун и на морском шельфе. В провинции Хэнань существенной добычи не было. Если там действительно будут добывать 100 млн т, то это общей картины не изменит. Ведь Китай ввозит в год 520 млн т. Шум вокруг нового открытия поднят для того, чтобы сбить цену и для России, которая в прошлом году ввезла в КНР 100 млн т".



Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, сказал "НГ": "Для Китая нефтяной вопрос очень важен. Дело идет к серьезному противостоянию с Америкой. Главный козырь в руках США – это угроза заблокировать морские поставки в Китай. То есть США смогут этим шантажировать Китай. А поставки из России, напротив, США с помощью вооруженных сил не смогут взять под контроль.



Значение китайско-российских экономических связей возрастает из-за обострения на Ближнем Востоке и полемики между демократами и республиканцами в американском Конгрессе. Для Китая это не только геополитика, но и вопрос экономической эффективности поставок. Если Вашингтон сделает крутые шаги, то для Китая морской импорт станет более затратным".



Комментаторы в самой Поднебесной утверждают, что в недалеком будущем Китай сократит зависимость от импорта. Ведь Пекин добивается перехода на новые источники энергии. В этом плане три главных момента: выпуск электромобилей, батарей на литии и солнечных панелей.