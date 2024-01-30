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Власти Великобритании намерены принимать у себя мигрантов из Центральной Азии вместо граждан Украины
18:08 31.01.2024

30.01.2024
Работа для очередного переворота

Власти Великобритании намерены принимать у себя мигрантов из Центральной Азии вместо граждан Украины. Чем это грозит для региона и России?

На Туманном Альбионе сильно озаботились тем, кто у них будет собирать урожаи клубники. Теперь вместо хлопчиков из Украины этим займутся джигиты из Средней Азии. Пробные партии среднеазиатов уже пару раз летали в Лондон и его окрестности. Трудились аж за 800 фунтов за месяц позы попой к верху или передвижения на корточках сотнями метров. Сколько из всей Центральной Азии уже побывало на полях англичан, сказать трудно. В частности, из Кыргызстана туда уже успело съездить на заработки не превышает одной тысячи. Но это только начало.

Небольшое отступление. Недавно на одном из военных заводов России группа гастербайтеров из Узбекистана устроила забастовку, требуя улучшений условий и оплаты труда. Расследование показало, что зачинщиками стали как раз те, кто побывал в Великобритании, мол, так в этом плане было гораздо лучше.

Судя по всему, англичанам сегодня необходимо охватить большее количество людей из ЦА, чтобы они мечтали вновь вернуться на Остров и продолжили служить на тяжелой и грязной работе. Соответственно, они не станут брать на работу два года подряд одного и того же человека. Наш среднеазиатский "англичанин" зависнет на какое-то время и будет стараться проявить свою лояльность "островитянам". А это уже самая хорошая среда для вербовки и использования людей в своих целях.

При этом, стоит признать, что англичане уже давно подобрали ключи к мусульманскому миру. У них широкая база агентов по всему Ближнему Востоку, неплохо подготовленные богословы и т.п. Плюс успешно проведенные операции в сфере религии и управления, в частности, "Братья мусульмане", ИГИЛ и т.п. Как и внедрение так называемых крайне радикальных такфиристских учений в исламе.

И здесь появляется очередная возможность по выращиванию "пятой колоны" в Среднеазиатском регионе из трудовых мигрантов. В ход в борьбу "за умы и сердца" пойдут деньги, футбол и религия. Как и то, что сегодня выходцы из бывших британских колоний – мусульманских стран сегодня начинают выдвигаться на видные позиции в политике островного государства.

В пользу подобного варианта событий также говорит и тот факт, что значительная часть так называемой элиты Центральной Азии уже завязаны на Лондон своими деньгами в тамошних банках и учебой детей. Теперь на Острове принялись за более низшие слои населения.

К тому же, позиции Великобритании в Афганистане, ее контроль над наркотрафиком из этой страны, все еще сохраняются. Как и значительное количество боевиков из различных радикальных религиозных экстремалов. И все это можно комбинировать для ведения гибридных операций против России, Китая и собственно стран региона.

Поэтому, неспроста англичане заинтересовались гастербайтерами из нашего региона. Ведь, к примеру, рабочая сила из стран Британского содружества обойдется им куда дешевле, и она в силу исторических особенностей куда им лояльнее.

В качестве "вишенки на торте" можно привести британский проект в образовании. В Кыргызском Национальном университете открыли международный центр тестирования Anglia Examinations. Помимо обучения английскому языку школьников, студентов и преподавателей Кыргызстана и их тестирования, в рамках данного проекта можно будет учиться в онлайн-формате в университете Англии с получением двойного диплома, участвовать в летних программах для детей и студентов, курсах повышения квалификации учителей в Великобритании и другое. А это уже другой уровень увеличения своего влияния.

Источник - asia-today.news
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