Кадровые перестановки в Узбекистане: с портфелем на выход

18:10 31.01.2024 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В УЗБЕКИСТАНЕ: С ПОРТФЕЛЕМ НА ВЫХОД

В январе 2024 года вектор ротаций в Узбекистане сместился с регионального уровня на национальный. Наиболее примечательными стали, с одной стороны, увольнения ответственных за техстандарты и инвестиции, с другой стороны – поиск кандидатур на второстепенные должности, такие как председатель Счетной палаты. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Ротации послов продолжаются

В январе 2024 года Ташкент продолжал заданный в декабре 2023 года тренд на обновление дипломатических кадров. В конце месяца послом Узбекистана в Индии был назначен Сардор Рустамбаев. До назначения на нынешнюю должность он служил во Франции. Тем не менее нового узбекистанского представителя в Нью-Дели отличает уверенный бэкграунд востоковеда. Рустамбаев учился в Ташкентском государственном университете востоковедения и в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета. Образование дополняет практический опыт: Рустамбаев служит в МИД Узбекистана с 2000 года и успел поработать в секретариате ШОС.



Должность директора Международного института Центральной Азии получил Жавлон Вахабов. До марта 2023 года занимал пост посла Узбекистана в США, после чего о других его назначениях не сообщалось.



Ранее, с января 2023 года, это учреждение возглавлял бывший глава МИД Владимир Норов. Тем не менее в июне прошлого года он сообщил о планах оставить государственную службу и сосредоточиться на работе в консалтинговой компании Silk Road Company.

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В отличие от Норова, которому в 2023 году было 67 лет, Вахабов относительно молод – в текущем году ему должно исполниться 44 года. Руководство институтом может стать для него промежуточным звеном в карьере и подготовкой к новым должностям.



От врача – к администратору: перестановки в Министерстве здравоохранения

Нового руководителя в январе 2024 года получило и другое научно-исследовательское учреждение. Речь идет об Институте здоровья и стратегического развития – относительно молодой структуре, которая была сформирована в сентябре 2023 года на базе Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения. Ее возглавил Амрилло Иноятов, с конца 2022 года занимавший пост министра здравоохранения.



Для Иноятова этот пост – возвращение на привычный карьерный трек. До попадания в Минздрав в 2020 году экс-министр последовательно руководил Бухарским филиалом Ташкентского государственного стоматологического института, стоматологическим факультетом Бухарского государственного медицинского института, а с 2017 года – и самим институтом.

На посту главы Минздрава Иноятова сменил исполняющий обязанности Асилбек Худояров. До этого он с октября 2023 года служил в Администрации президента в качестве первого заместителя заведующего Департаментом социального развития. Предполагается, что Худояров будет совмещать две должности.



На другого представителя администрации – Даврона Султанова – в начале месяца были возложены обязанности первого заместителя главы Минздрава. Ожидается, что он будет выполнять их до возвращения с лечения Алишера Шадманова.



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Вундеркинды и многозадачники

Январь 2024 года запомнился примечательным назначением в образовательной сфере. Ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте стал Олимжон Туйчиев – популяризатор науки и технологий, лауреат медали "Шухрат".



Карьера Туйчиева, которому в текущем году должно исполниться 33, началась в 2017 году – тогда он, участник съезда движения молодежи "Камолот", получил пост заместителя генерального директора Агентства по науке и технологиям. За семь лет он сменил шесть должностей, в том числе заместителя министра инновационного развития.



Другое примечательное назначение произошло в экономическом блоке: у Счетной палаты спустя почти пять лет появился председатель. До этого ведомством фактически руководили зампреды. Главой Счетной палаты назначен Адиз Бобоев, бывший до этого заместителем министра экономики.



Бобоев - чиновник с опытом в разных сферах управления. В 2010–2015 годах он был исполнительным директором Пенсионного и Республиканского дорожного фондов, а с 2016 по 2017 год - первым заместителем хокима Бухарской области по административным вопросам, координации деятельности правоохранительных органов, органов самоуправления и молодежной политики. Бобоев успел поработать и в энергетике: в 2020–2023 годах он возглавлял "Узбекнефтегаз".



Наказания и увольнения

В начале месяца увольнения коснулись силового блока. От должности заместителя министра внутренних дел Узбекистана - начальника Следственного департамента был освобожден Яхежон Абдулхаков. Он находился на этом посту с февраля 2021 года. На период его руководства пришлись масштабные рейды против членов ОПГ и уличных банд. О новых назначениях пока не сообщалось.



При этом начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Шамсиддин Сохибназаров, напротив, получил повышение и стал заместителем генерального прокурора.



18 января увольнения коснулись гражданских ведомств. Шавкат Мирзиеев раскритиковал работу Агентства по техническому регулированию, экономического блока и местных властей. В результате своих постов лишились Дилшод Саттаров – генеральный директор Агентства по техническому регулированию, и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Бадриддин Абидов. Оба занимали эти должности с 2018 года.



Если в Минпромторге пост заместителя главы ведомства в начале месяца получил Дилшод Ахмедов – бывший исполнительный директор Узбекского металлургического комбината, то в Агентстве по техническому регулированию о других ротациях не сообщалось. Тем не менее Шавкат Мирзиеев заявил, что оно будет полностью реформировано и передано в ведение правительства.



Ответственный за комплекс инвестиций заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев получил предупреждение, что также будет уволен, если не исправит ситуацию. Кроме того, президент поручил премьер-министру проверить на соответствие должностям хокимов 18 районов и городов, где были выявлены недостатки в работе по привлечению вложений.



Региональные перестановки: затишье перед бурей?

Региональные ротации в январе 2024 года были менее напряженными, чем месяц назад. Главой Букинского района Ташкентской области стал Бахтиер Бегматов, сменивший Низомиддина Аббасова, который ушел с поста из-за ухудшения здоровья.



Карманинский район Навоийской области возглавил Валижон Адизов. Его предшественник Фахритдин Умаров оставался хокимом с 2016-го по октябрь 2023 года. Его уволили после совещания у президента за большие хищения электроэнергии со стороны майнинговых ферм.



Кроме того, в Ташкентской области был назначен новый исполняющий обязанности первого заместителя хокима по вопросам сельского и водного хозяйства. Им стал Ботир Алимбеков, который до этого занимал пост хокима Чиназского района Ташкентской области. Профиль Алимбекова – сельское хозяйство, налоги и управление.



Ситуацию с перестановками в гражданских ведомствах прокомментировал директор аналитического центра Ma’no Бахтиер Эргашев:



- Как работала Счетная палата в течение последних пяти лет, когда у нее не было председателя? Можно ли назвать ее работу удовлетворительной?



- Счетная палата в Узбекистане мало на что влияет. Это второстепенный орган в системе финансового контроля и мониторинга за государственным и региональными бюджетами. Он не влияет ни на законодательную, ни на исполнительную власть.



За последние почти двадцать лет предпринималось несколько попыток увеличить вес и влияние Счетной палаты, но они ни к чему серьезному не привели.

Ее существование без руководителя – яркое тому подтверждение.



- Почему с поста министра здравоохранения ушел профильный специалист, а вместо него назначили представителя администрации?



- Сейчас в Узбекистане реформируется система здравоохранения: до 2030 года в стране предусмотрен почти полный переход к страховой медицине. Для проведения таких реформ нужны не профильные специалисты в сфере, а представители либерал-монетаристского лагеря, которые будут следовать рекомендациям ВОЗ и переводить страну с не самыми высокими доходами населения на систему медицинского страхования.



- Агентство по техрегулированию планируют реформировать. Что это значит?



- Его намерены перевести в подчинение Кабинету министров. Ранее оно подчинялось Министерству инвестиций, промышленности и торговли. Теперь у Агентства будет более высокий уровень подчинения в системе органов исполнительной власти.



Дарья Матяшова Источник - ia-centr.ru

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