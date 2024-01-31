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|Жапаров (премьер Киргизии) летит с визитом в Казахстан на "Digital Almaty 2024: Индустрия X"
18:14 31.01.2024
Глава кабмина Акылбек Жапаров с рабочим визитом посетит Казахстан
Дата: 19:03, 31-01-2024.
Бишкек. 31 января. КирТАГ - 1-2 февраля текущего года состоится рабочий визит председателя кабинета министров - руководителя администрации президента КР Акылбека Жапарова в город Алматы (Республика Казахстан).
В рамках визита глава кабмина примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и в международном цифровом форуме "Digital Almaty 2024: Индустрия X".
В ходе работы заседания ЕМПС главами правительств сторон-участниц ЕАЭС будет рассмотрен широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, а также технического регулирования, интегрированной информационной системы Союза и другие актуальные темы.
Акылбек Жапаров вместе с премьер-министрами стран ЕАЭС примет участие в пленарной сессии ежегодного цифрового форума Digital Almaty.
В форуме ожидается участие видных международных и общественных деятелей, руководителей крупных IT-компаний, бизнеса.
Кроме того, в рамках визита пройдет ряд двусторонних встреч главы делегации КР, включая с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.
В ходе встреч стороны обсудят актуальные вопросы многопланового сотрудничества и "сверят часы" относительно реализации договоренностей по ряду важных направлений.