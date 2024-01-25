Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Просим международного расследования... - Путин. Может хватит просить?

18:24 31.01.2024

Москва настаивает на международном расследовании теракта

АЛМАТЫ, 31 янв - Sputnik. Владимир Путин сообщил, что военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит американской ракетой Patriot.

"Самолет сбит - это уже установлено точно - американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила", - сказал Путин.

Россия, заявил Путин, предлагает провести международное расследование гибели самолета в Белгородской области.

"Мы просим об этом, настаиваем. Но желающих официальных организаций нет", - заметил Путин.



Днем 24 января 2024 года в районе села Яблоново Корочанского района Белгородской области ВСУ при помощи двух ракет сбили военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту. Все члены экипажа также погибли.

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Погибший штурман Ил-76 родился в Усть-Каменогорске и летал в Казахстан в январские события



У него остались жена и двое детей

АЛМАТЫ, 25 янв - Sputnik. Жена штурмана Ил-76 Алексея Высокина Ольга рассказала RT, что он был ветераном боевых действий в Сирии и летал в Казахстан во время январских протестов в 2022 году.

"У мужа есть много наград: медаль Нестерова, одна из самых важных в авиации, получал медаль "За заслуги перед Отечеством"... [Алексей был] правильных взглядов, никогда никого не обманывал и жил по совести. Очень любил летать и свои самолеты", - сказала она.



Ольга добавила, что ей было известно о рейсе мужа в Белгородской области, но о катастрофе она узнала из новостей:

"Надеялась, что муж на другом борту, который развернули. Но понимала, что это он разбился, потому что перед вылетом он всегда сообщал, что вылетает и что прилетел, - он мне писал. Здесь не было сообщений долгое время. Не хотела верить в это".

Алексей родом из Усть-Каменогорска. Они с Ольгой поженились в 2005 году, у них две дочки 11 и 14 лет. Дети знают о случившемся.

Военный транспортный самолет Ил-76 сбили вооруженные силы Украины, заявили в министерстве обороны России.



Самолет выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена.

"Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет", - говорится в сообщении.



На борту самолета, напомнили в Минобороны, находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.