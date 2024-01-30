|Телескоп Джеймса Уэбба получил изображения 19 близлежащих галактик с потрясающей детализацией
19:15 31.01.2024
Таких подробностей не видели никогда: фото ближайших к нам галактик потрясли астрономов
Евгений АРСЮХИН
Да, это не фотографии в прямом смысле. Но это лучше любой фотографии
Телескоп Джеймса Уэбба снял 19 относительно недалеких от нас (20-80 миллионов световых лет) спиральных галактик с потрясающей детализацией. Галактики бывают разных видов. Спиральные – это как наша собственная. От центра (ядра), где сидит колоссальная черная дыра, расходятся рукава. Видимо, дыра создает ударные волны, и на их гребнях рождаются звезды, отсюда и спирали. Но в точности во всем разобраться и должен телескоп Уэбба.
На этих фото синие звезды – более старые, они кучкуются у галактического ядра. Молодые звезды – красные, часто они окружены пылью, от которой еще не до конца "отпочковались". Ведь скопления пыли – это колыбель звезд. Кое-где примечаешь пузырьки. Звезды отжили свое, взорвались, их оболочки расширяются. Из этих оболочек потом сотворятся другие звезды, более богатые по химическому составу. Таково колесо космической жизни. Наконец, в некоторых ядрах галактик – красноватые кольца. Это следы работы черной дыры, которая своей энергией подстегивает образование молодых звезд. А как образуются – съедает.
Телескоп Уэбба работает в инфракрасном свете. Такой свет лучше "пробивает" помехи – недаром сигнальные фонари делают красными. Мы видим прежде скрытые детали галактик. Как и все современные приборы, Уэбб работает с данными, которые компьютер превращает в фото. Да, это не фотографии в прямом смысле. Но это лучше любой фотографии.
Парадокс: нам трудно изучать нашу собственную Галактику, потому что мы внутри ее. Разобраться в ней можно, только посмотрев на такие же со стороны. Поэтому астрономы изучают спиральные галактики упорно и в разных длинах волн. Все в один голос говорят: таких подробностей, как на этих фото, не видели никогда. Изображения поразили даже видавших виды ученых.