Телескоп Джеймса Уэбба получил изображения 19 близлежащих галактик с потрясающей детализацией

19:15 31.01.2024

Таких подробностей не видели никогда: фото ближайших к нам галактик потрясли астрономов



Евгений АРСЮХИН



Да, это не фотографии в прямом смысле. Но это лучше любой фотографии



Телескоп Джеймса Уэбба снял 19 относительно недалеких от нас (20-80 миллионов световых лет) спиральных галактик с потрясающей детализацией. Галактики бывают разных видов. Спиральные – это как наша собственная. От центра (ядра), где сидит колоссальная черная дыра, расходятся рукава. Видимо, дыра создает ударные волны, и на их гребнях рождаются звезды, отсюда и спирали. Но в точности во всем разобраться и должен телескоп Уэбба.



