Брюссель допрыгается… Европейские правые партии предлагают сократить бюрократию ЕС, - Е.Пустовойтова

19:45 31.01.2024 Елена Пустовойтова

31.01.2024

Брюссель допрыгается…

Брюссельскому официальному изданию Еuractiv попал в руки проект предвыборного манифеста правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), который предлагает сократить бюрократию ЕС в ключевых областях политики, связанной с высокими технологиями.



Партия прямо заявляет: "Мы хотим включить, развивать и использовать искусственный интеллект (ИИ), а не сдерживать его или препятствовать ему". Но главным лозунгом "народников" стал этот: "Государства-члены по-прежнему будут иметь право решать, какими компетенциями должен обладать ЕС". И тут все столицы должны захлопать в ладоши.



К этому натиску на евробюрократию привели настойчивые усилия Брюсселя в конце прошлого года, объявившего, что он начинает коллективную оценку рисков по четырем технологическим областям, чтобы ввести ограничительные меры с весны нынешнего года. Прикрываясь заботой о технологической безопасности и возможной утечке технологий в передовых полупроводниках, искусственном интеллекте, квантовых технологиях и биотехнологиях "на сторону" и использования их "в нарушение прав человека", ЕК, в случае обнаружения таких рисков, столбит за собой право "на любые меры", правда, неясно какие. Список сфер, где они будут применяться, уже есть: это риски в области технологической безопасности и утечки технологий в передовых полупроводниках, искусственном интеллекте, квантовых технологиях и биотехнологиях, плюс передовые технологии подключения, навигации и цифровые технологии, передовые технологии зондирования, космические технологии и двигательные установки, энергетические технологии, робототехника и автономные системы, передовые технологии производства материалов и вторичной переработки. Они признаны в Берлемоне "стратегическими технологиями для стратегической автономии и безопасности Союза".



"Публикуя этот список, ЕС стремится показать, что он разрабатывает свою собственную европейскую стратегию снижения рисков, вместо того чтобы просто следовать примеру Соединенных Штатов в этой области", – заявила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Агата Демаре.



"Стратегии" здесь, как видим, через край, и для правительств стран, входящих в ЕС, остается только побеспокоиться о мусороуборочных технологиях на улицах в их столицах.



При этом совершенно очевидно, что Китай и Россия будут основными целями такой "оценки рисков" из-за центрального положения во многих цепочках поставок одной, и оголтелой практики санкций против другой страны. Таким образом Брюссель хочет присвоить себе право разрешать или запрещать странам-членам торговлю "с недемократиями" и к весне придумать механизм для наказания несогласных.



ЕНП.jpgТо, что их много, как раз и свидетельствует манифест ЕНП, которая является крупнейшей партией как в Европейском парламенте, так и в Европейском совете. Если подробнее, то в ЕНП входят ХДС / ХСС Германии, Республиканцы Франции, CD & V Бельгии, НЛП Румынии, Файн Гэл Ирландии, Партия национальной коалиции Финляндии, Новая демократия Греции, Forza Italia Италии, Народная партия (PP) Испании, Гражданская платформа Польши, Социал-демократическая партия Португалии и Граждане за европейское развитие Болгарии. Все они, конечно, проевропейцы, но торговать или не торговать с Китаем, крупнейшим торговым партнером ЕС, или Россией их правительства хотели бы решать сами...



Манифест, подготовленный к выборам этим летом в ЕС, стал всего лишь отражением растущего потока жалоб со всех концов блока на чрезмерное регулирование в области экологической, сельскохозяйственной и социальной политики. "Мы сократим старую бюрократию с общей целью снижения регулятивной нагрузки на треть посредством конкретного плана действий", – обещает проект. Что же касается собственно технологий, ЕНП ручается за "искусственный интеллект, но не за искусственную бюрократию", добавляя, "мы хотим включить, развивать и использовать ИИ, а не сдерживать его или препятствовать ему посредством чрезмерного регулирования".



"Народники" обещают устранить чрезмерные требования к фермерам, объясняя бюрократическое бремя усилением "зеленого" законодательства, требующего введения новых правил "устойчивого использования средств защиты растений (SUR)". Обещают работать над гендерным равенством и расширять возможности профсоюзов, настойчиво среди прочего, "отвергая разрастающуюся социальную бюрократию ЕС". Симптоматичным аспектом манифеста EPP является полное отсутствие в нем экологической политики, ставшей при фон дер Ляйен, взобравшейся на Берлемон через двери как раз этой партии, главным раздражителем для европейцев.



В версии 2024 года готовящаяся программа действий партии после выборов подчеркивает необходимость "сбалансировать экономическое развитие с охраной окружающей среды", а не рвать экономический пупок "зеленой удавкой" фон дер Ляйен. Очевидно, что на фоне бунта аграриев в Европе ЕНП очень хочется разыграть именно эту карту.



Чтобы стать "партией фермеров", манифест и ставит во главу угла развитие этого сектора для роста производства продуктов питания и числа рабочих мест фермеров, а не защиту климата и биоразнообразия, чего требует от них закон о восстановлении природы: "Защита климата, биоразнообразие и устойчивое сохранение ландшафтов могут быть достигнуты только с помощью сельского хозяйства, а не против него", – говорит проект. Фермеры скажут "браво!"



Чтобы укрепить внешние границы ЕС, ЕНП предлагает увеличить численность пограничников Frontex до 30 000 человек – сейчас их около 2 000 человек. Принимать решения по иммигрантам самостоятельно, а не под диктовку Берлемона. Увеличить численность Европола с 650 до 3 000 человек, чтобы для борьбы с организованной преступностью, терроризмом и с проституцией и торговлей женщинами, чего понавезли в "еврорай" иммигранты... Чтобы европейцы, наконец, вздохнули свободнее.



Что касается ядерной энергетики, ЕНП заявляет, что поддерживает ее "там, где и когда это имеет смысл", и будет выступать против запретов на любые технологии, в том числе и в сферах, которые Брюссель стремится взять под контроль: "Мы отвергаем политику запрета – такую как запрет на двигатели внутреннего сгорания – и также пересмотрим ее как можно скорее". Лучшего подарка для немецкого автопрома и не придумаешь.



В том, что сегодня больше всего болит, и что касается энергетики и климата, ЕНП разработала всеобъемлющую программу, которая является попыткой сбалансировать "зеленый курс" с повышением экономической конкурентоспособности Европы и ее реиндустриализацией.



В этом страстном желании угодить всем есть приговор намерениям "народников", вспомнивших о нуждах европейцев. Учитывая непременную особенность европейских политиков вспоминать про народ, говорить здравые вещи и предлагать прагматичные решения во взаимодействии "партии с народом" только перед выборами – в данном случае во "всеевропейский совет", и сразу после них менять безрукавку на манишку с зеленым галстуком, концы которого они отдают в руки Брюсселю, трудно рассчитывать, что после 9 июня они вдруг поступят иначе.



Сегодня правые партии по всей Европе набирают обороты в опросах общественного мнения в последние месяцы, разжигая ожесточенную борьбу за поддержку избирателей правого толка.



"Альтернатива для Германии" продолжает доминировать среди ультраправых избирателей в Германии и занимает второе место после Христиано-демократов (CDU) с результатом около 22%. К правым присоединятся "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) и WerteUnion, а также "Свободные избиратели", консервативная партия с региональными опорными пунктами, которая стремится увеличить свою долю голосов на национальном уровне. WerteUnion (Союз ценностей), группа, состоящая в основном из членов правоцентристского ХДС (ЕНП), проголосовала в субботу за дезертирство и создание новой партии, поскольку борьба за правых избирателей в Германии усиливается на фоне общественного гнева по поводу роста правого экстремизма. Кстати, WerteUnion станет уже второй партией, ориентированной на консерваторов, которая сформировалась в этом году, после создания BSW влиятельным депутатом парламента Сарой Вагенкнехт.



Канцлер Шольц, пишет Еuractiv, в пятницу назвал это "нападением на демократию" и был не прав. Это нападение на Брюссель с его неистребимой берлемонской жаждой власти, свойственной, впрочем, любой бюрократической машине, превращенной во власть. Источник - fondsk.ru

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