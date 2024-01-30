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Eurasian Times: СВО истощила американскую армию до полного бессилия
23:01 31.01.2024

"Форрест Гамп" -2024: Пентагон ищет "умников Байдена"

Константин Ольшанский

Американская армия находится в худшем положении за многие десятилетия, пишет одно из самых влиятельных в Азии англоязычных аналитических изданий Eurasian Times.

Пентагон истощен, потому что вынужден воевать сразу на нескольких фронтах: это противостояние с мигрантами и американскими радикалами на границе Техаса, эскалация в Украине и по всему Ближнему Востоку, плюс рост напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако главной проблемой Америки остается беспрецедентный кризис с набором в ВС: все меньше молодежи выбирают армейскую службу.

Таков результат правления Джо Байдена, который оставит Штаты своему преемнику крайне истощенными в военном отношении. И это одна из причин катастрофического падения популярности 46-го президента. Судя по соцопросам, поддержка Байдена колеблется в пределах от 43% (данные Hill) до 33% (Real Creal Politics).

Впервые после окончания Холодной войны, когда американские вооруженные силы считались самыми могущественными, они оказались в глубочайшем кризисе. Миф о непобедимости армии США развеян в результате комплекса негативных факторов: геополитических, промышленных, экономических и социальных.

Противостояние на границе в Техасе может потенциально вылиться в гражданскую войну в случае, если внутренние разногласия не будут урегулированы. Губернатор Грег Эбботт оспорил решение Верховного суда, в котором говорилось, что агенты Федерального пограничного патруля США могут снять колючую проволоку, которую установила Национальная гвардия мятежного штата.

Благодаря противостоянию с Вашингтоном резко выросла популярность движения за отделение Техаса, получившее название Texit. Его лидер Дэниел Миллер заявил Newsweek, что Техас может стать независимым государством в течение трех десятилетий.

Вопрос отделения напрямую связан с ситуацией в Украине: республиканцы (а это и Эбботт, и большинство лидеров южных штатов) требуют от Байдена немедленной миграционной реформы в обмен на возобновление финансирования ВСУ. При этом многие республиканцы (особенно внутрипартийная фракция Дональда Трампа, который уже почти наверняка выиграет гонку у Байдена) давно выступают против вооружения ВСУ и настаивают на сближении с Россией.

Политические игры, в которые оказались втянуты американские военные, разрушили доверие к Пентагону. Набором контрактников достиг исторического минимума. Позор американской военщины в Ираке, Афганистане, Сирии привел к резкому падению общественного доверия к ВС США: им доверяют только 60% респондентов (опрос Gallup).

Во время войны во Вьетнаме США набирали на фронт мужчин с низким IQ. Новобранцев называли "придурками Макнамары" по имени опозоренного министра обороны (можно вспомнить фильм "Форрест Гамп").

Самые мрачные страницы американской истории возвращаются. По данным Associated Press, ВМС США теперь будут рекрутировать американцев, которые не окончили среднюю школу или не прошли тест GED (General Educational Development) на знание базовой школьной программы. То есть откровенных придурков.

Чтобы хоть как-то улучшить показатели, на флот решено принимать выпускников средней школы, бросивших учебу. Начальник штаба ВМС, вице-адмирал Рик Чизман, был вынужден признать в интервью Associated Press, что только так можно заполнить вакансии.

А как "умники Байдена" собираются нести службу? Начальник Индо-Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харрис еще в 2018 г. заявлял сенатскому Комитету по вооруженным силам, что американские корабли находятся в "крайне невыгодном положении" перед китайскими баллистическими ракетами. С тех пор военно-морская мощь НОАК только возросла.

"Китайские противокорабельные баллистические ракеты средней дальности способны атаковать все наши авианосцы в западной части Тихого океана", - заявил адмирал Фил Дэвидсон, комментируя развертывание китайских DF-21D в непосредственной близости от Тайваньского пролива.

Эти ракеты имеют дальность действия более 2000 км и разработаны специально против американских авианосных ударных групп.

Ракета проходит баллистическую траекторию, а затем возвращается в атмосферу, выпуская боеголовки (вероятно, с гиперзвуковой скоростью) по боевым кораблям.

"Возможности противокорабельных ракет Китая превосходят возможности США по дальности, скорости и сенсорным характеристикам", - признает бывший офицер морской пехоты США Роберт Хаддик в интервью Reuters.

Ракетная программа США проигрывает и российской. Кроме того, у Пентагона не отлажена военная логистика: американская армия неспособна обеспечивать даже один крупный вооруженный конфликт (что продемонстрировал позор Вашингтона на Украине), не говоря уже о нескольких. Это признал помощник коменданта Корпуса морской пехоты США генерал Эрик Смит на вебинаре Центра Стимсона (Eurasian Times выяснила подробности этой закрытой встречи).

Именно провалы в американском планировании, которое опиралось на устаревшие представления о современной войне, привели к катастрофе провали так называемого украинского контрнаступления. А в случае прямого военного столкновения с КНР из-за Тайваня или других территорий в Южно-Китайском море США будут быстро разбиты.

Таков итог проигрывания ситуации на военных симуляторах, которую еще в 2020 г. проводила RAND Corporation. С тех военные возможности России и Китая только выросли, американские же - окончательно деградировали.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706731260


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