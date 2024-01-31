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Саудовская Аравия отказалась от нефтяного соревнования с Соединенными Штатами, - О.Соловьева
00:19 01.02.2024

31.01.2024

Планы королевства обеспечат России комфортный уровень цен
Ольга Соловьева

Добыча нефти в США, вероятно, продолжит увеличиваться и в этом году.
Саудовские власти не будут наращивать нефтедобычу до американского уровня в 13 млн барр. в сутки. И такие планы саудитов обеспечат России относительно комфортный уровень мировых нефтяных цен. Предыдущая попытка Саудовской Аравии сохранить свою долю нефтяного рынка обвалила цены барреля почти до 40 долл., что сегодня оказалось бы тяжелым ударом для российского бюджета.
"Спрос во многом будет зависеть от роста мировой экономики, и на сегодняшний день есть разные оценки экспертов, ежеквартально они меняются. Я тоже видел разные оценки – ОПЕК и других аналитических агентств. Примерно, по консенсусу, будет увеличение на 2 млн барр. суточного спроса в 2024 году", – рассказал о ситуации на нефтяном рынке в среду вице-премьер Александр Новак. Текущие цены, по его мнению, адекватно отражают нынешний баланс на рынке. Российский чиновник не стал комментировать недавнее решение Саудовской Аравии приостановить наращивание мощностей по добыче нефти.

Биржевые котировки в среду реагировали на заявление компании Saudi Aramco о том, что она отказывается от плана расширения добычи. В компании заявили, что правительство Саудовской Аравии приказало ей не наращивать мощности по добыче нефти до 13 млн барр. в сутки (б/с) и вместо этого сохранить их на уровне 12 млн барр. "Aramco объявляет о получении директивы Министерства энергетики о сохранении максимальной устойчивой мощности (максимальный уровень нефтедобычи, который может удерживаться в течение нескольких месяцев, не вызывая преждевременного ухудшения эксплуатационных характеристик. – "НГ") на уровне 12 млн б/с", – говорится в сообщении компании.

В Saudi Aramco подчеркнули: максимальный уровень мощностей по добыче нефти определяется государством в соответствии с законом об углеводородах.

Примечательно, что еще в марте 2020-го Минэнерго страны попросило компанию Aramco увеличить максимальную производственную мощность до 13 млн б/с на фоне противостояния с Россией за долю рынка. А в ноябре прошлого года компания заявляла, что находится на пути к достижению мощности по добыче на уровне 13 млн б/с к 2027 году, поскольку спрос на нефть в Китае и Индии продолжает расти.

В начале января этого года госкомпания Saudi Aramco объявила о снижении цен своей нефти в феврале для всех регионов поставок. Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на 2 долл. за баррель. Цены для США в феврале также уменьшатся на 2 долл. за баррель, для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья – на 1,5–2 долл. за баррель.

Объявление о скидках тогда вызвало снижение и биржевых котировок "бумажной нефти". Аналитики сообщали, что решение о снижении цен принято на фоне риска профицита предложения из-за увеличения поставок американской нефти. По мнению аналитиков, снижение цен компанией Saudi Aramco усиливает слухи о слабом спросе на нефть (см. "НГ" от 09.01.24). В настоящее время Саудовская Аравия добывает около 9 млн б/с, ограничивая добычу в рамках сделки ОПЕК+.

По мнению аналитиков, новые решения Саудовской Аравии заставляет усомниться в уверенности королевства относительного будущего спроса на черное золото. "Это решение, вероятно, отражает мнение о том, что миру не нужно столько саудовской нефти, как ожидалось ранее", – говорит аналитик исследовательской фирмы Bernstein Нил Беверидж.

"Часть рынка расценила это как сигнал об опасении роста спроса в будущем. Вероятно, Эр-Рияд таким образом продолжает поддержку текущих котировок. Нет смысла наращивать мощности, если уже не используется около 25%", – соглашается эксперт "БКС Мир инвестиций" Никита Покровский.

Сегодняшнее решение Саудовской Аравии также кардинально отличается от ситуации десятилетней давности, когда Эр-Рияд был готов обваливать цены на нефть ради сохранения своей доли на рынке, указывает и на отказ страны от конкуренции за долю рынка.

В 2014 году из-за сланцевой революции США существенно нарастили добычу нефти. По данным Управления энергетической информации США (EIA), объем добычи впервые с 70-х годов прошлого века превысил 9 млн барр. в день. Саудовская Аравия в ответ на это не стала сокращать объемы добычи, чтобы удержать падение цен.

Ожидалось, что на ноябрьской встрече стран – участниц ОПЕК картель сократит добычу нефти, чтобы остановить снижение цен. Но ОПЕК, контролируемый Саудовской Аравией, упорно отказывается сокращать объемы нефтедобычи. Отказ ОПЕК от сокращения добычи путем понижения квот стал одним из факторов, приведших к падению цен на нефть марки Brent ниже 50 долл. за баррель уже в начале января 2015 года. В январе 2016-го стоимость нефти марки Brent опустилась уже до 27,72 долл.

Формально королевство отрицало, что конкуренции с производителями сланцевой нефти у нее нет и что она приветствует новые источники поставок нефти. Однако позднее тогдашний министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими признался, что сокращать добычу не в интересах членов ОПЕК, какова бы ни была цена. "Если я ее снижу, что будет с моей долей? Цена поднимется, и русские, бразильцы, производители сланцевой нефти в США заберут мою долю", – говорил он. По оценкам аналитиков, Эр-Рияд недооценил потенциал сланцевой революции в США. Стратегия держалась на идее безубыточности добычи сланцевой нефти при ценах в 30–90 долл. за баррель, тогда как у Саудовской Аравии уровень себестоимости добычи составлял 10 долл.

В EIA же указывали, что за последние годы производственные расходы американских нефтедобытчиков значительно снизились, и на малоприбыльные фирмы выпадает небольшой объем добычи. "Даже если цена американской марки нефти WTI надолго упадет ниже 75 долл., прирост добычи в ближайшие годы сохранится на высоком уровне", – рассказывал аналитик Citigroup Эдвард Морзе.

Падение нефтяных цен ниже 50 долл. вынудило крупнейшие нефтяные компании перейти в режим экономии. В конце 2014 года BP объявила о программе реструктуризации на 1 млрд долл. Ряд компаний объявил о сокращениях своих работников. Но проблемы возникли и у самих саудитов. Бюджет страны на 2015 год был сверстан исходя из средней цены в 80 долл. за баррель, тогда как к началу 2015-го она оказалась почти в два раза ниже.

Эксперты "НГ" согласны, что сейчас королевству куда важнее сохранить стабильными нефтяные цены. "Саудовская Аравия – как лидер ОПЕК+ ведет борьбу за цену на нефть. А для того, что бы страны ОПЕК+ зарабатывали, цена на нефть должна находиться на комфортном уровне как для покупателей, так и для продавцов", – подчеркивает директор департамента "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

"Это решение ожидаемое. Текущие мощности страны по добыче составляют 12 млн б/с, в то же время текущая добыча – около 9 млн. Таким образом, около 3 млн, или 25% мощностей, не используется. В этих условиях наращивать свободные мощности еще на 1 млн б/с дополнительно не имеет экономического смысла. В других странах нет подобных объемов свободной добычи, и это издержки для Saudi Aramco", – уточняет директор Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ВШЭ) Марсель Салихов.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706735940


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