Проиранским силам пообещали скорый уход США из Ирака, - Игорь Субботин

00:22 01.02.2024

31.01.2024



Проиранским силам пообещали скорый уход США из Ирака



Шиитские группировки не готовы принять на себя удар Пентагона

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани якобы грозился подать в отставку, если шиитские командиры продолжат атаковать американцев.

Близкая к Ирану группировка "Катаиб Хезболла" (КХ), которая находится в авангарде борьбы с американским присутствием на Ближнем Востоке, получила обещание, что войска США покинут территорию Ирака. Соответствующий стимул предложило правительство в Багдаде, перед тем как КХ заявила о приостановке боевых действий против американских Вооруженных сил (ВС). Члены КХ опасаются масштабной эскалации в регионе и покидают потенциальную зону обстрелов. Вашингтон дал понять, что не намерен отказываться от силового сценария в ответ на гибель своих военных в Иордании.



О том, что решение КХ объявить о паузе в боевых действиях принято по итогам переговоров между командирами шиитских группировок и кабмином Ирака, сообщила газета "Аль-Ахбар".



По версии издания, считающегося рупором ливанской "Хезболлы", премьер-министр Мухаммед ас-Судани пообещал КХ, что его команда убедит США покинуть Ирак и свернуть консультативную миссию. Так глава правительства попытался убедить шиитские фракции не продолжать столкновения с американцами в условиях, когда Пентагон инициировал дискуссии о способах военного ответа на гибель своих военнослужащих в Иордании. "Аль-Ахбар" отмечает, что ас-Судани даже шантажировал шиитских командиров своей отставкой.



Согласно этим же данным, многие деятели "оси сопротивления" (региональный клуб государственных и негосударственных игроков, близких к Ирану) начали покидать Ирак, опасаясь "операции возмездия". Западные эксперты предполагают, что речь может идти и об эвакуации из особо опасных локаций региональных эмиссаров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – наиболее влиятельной в Иране военно-политической организации, отвечающей в том числе за координацию между зарубежными союзниками Исламской Республики. КСИР считают организатором регулярных обстрелов военных объектов ВС в зоне ответственности Центрального командования ВС США.



"Мы объявляем о приостановке военных операций и операций по обеспечению безопасности против оккупационных сил (имеется в виду американский контингент в Ираке и соседних странах. – "НГ"), чтобы не приводить в замешательство иракское правительство, – говорится в заявлении КХ, опубликованном после многосторонних консультаций с центральным правительством в Багдаде. – Мы продолжим защищать наш народ в секторе Газа другими способами". Отдельно командование группировки рекомендовало "отважным моджахедам" шиитских формирований прибегать к средствам "пассивной обороны" в том случае, если Пентагон позволит себе инициировать удары в ответ на обострение в Иордании.



Американских официальных лиц заявление не впечатлило. Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер заметил, что после иорданского инцидента силы "сопротивления" не прекратили нападений. "Действия говорят громче, чем слова", – подытожил спикер Райдер.



Ранее, по данным портала Amwaj media, Вашингтон направил Багдаду сигнал о готовности свернуть свою миссию. На встрече с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном 24 января посол США в Ираке Алина Романовски передала послание Белого дома. В нем, как раскрывает Amwaj media, администрация президента Джозефа Байдена намекнула, что не возражает против объявления о завершении международной миссии по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, группировка признана в РФ террористической и запрещена). Это шаг к пересмотру стратегических отношений между Багдадом и Вашингтоном, однако США подчеркнули, что вывод войск из Ирака зависит от характера проблем в сфере безопасности.



По данным портала The Intercept, на иракской арене Пентагон привел свои ВВС "в режим ожидания" возможного развертывания на случай наземной операции в зоне конфликта между Израилем и ХАМАС. Издание со ссылкой на военную документацию отметило, что американским военным рекомендовано "быть готовыми к развертыванию, чтобы поддержать сухопутные силы в случае участия США в наземных операциях в войне между Израилем и ХАМАС". Общее число военных, которых затрагивает распоряжение, составляет около 2 тыс. человек. The Intercept отмечает, что инициатива демонстрирует начатый процесс подготовки "в целях оказания поддержки Израилю".



Ответственность за последствия эскалации в регионе будет возложена на США – лидеры группировок дают это понять открыто. "Мы ожидаем нападения на лидеров или базы "сопротивления", но предупреждаем: если они начнут войну, это будет ощущаться во всем регионе, – заявил член политического совета движения "Хезболла ан-Нуджаба" Фирас аль-Яссер в беседе с испанской El Mundo. – Если нам придется расширить конфликт за пределы Ирака, мы сделаем это. Мы находимся в открытой войне с США".



Как заявил "НГ" старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Руслан Мамедов, американская сторона понесла потери прежде всего из-за поддержки израильского правительства во главе с Биньямином Нетаньяху. "Деятельность иракских группировок вне зависимости от того, кем они финансируются, связана прежде всего с тем, что происходит в Палестине и конкретно в Газе. Это следствие американского провала на палестино-израильском треке", – пояснил собеседник "НГ".



КХ меняет стратегию, но не цель, считает эксперт. "Заявление должно было вывести из-под удара Ирак, – рассуждает Мамедов. – Потому что американцы начали рассматривать варианты нападений на различные места – Ирак, Сирию и Йемен". Вместе с тем очевидно, что иракские вооруженные группировки действуют, учитывая пожелания правительства в Багдаде, а также иранского руководства, отмечает собеседник "НГ". "Акция иракских вооруженных группировок и была ответом на американские действия. Американцам надо пересматривать свою стратегию и наблюдать за тем, как ведет себя Нетаньяху", – подытожил Мамедов.