Техас изменит Америку до неузнаваемости, - Петр Акопов

01:33 01.02.2024

Техас изменит Америку до неузнаваемости



Петр Акопов



Техасский кризис, связанный с противостоянием властей этого штата и федерального правительства из-за охраны границы, естественно, запустил шквал рассуждений и спекуляций на тему распада США. Причем как в самих Штатах, так и у нас - уже появились "указы Путина" о признании Техасской народной республики и прочий стеб. Конечно, нам в России хочется симметрично ответить США - раз они после 1991-го сделали ставки на раскол русского мира (а для чего еще нужен курс на атлантизацию Украины, если не закрепление развала единой исторической России?), то и нам следует отплатить им тем же. Понятно, что у нас нет таких возможностей, какие были у США на постсоветской Украине, но почему бы не поставить на развал США?



Тем более что Техас не простой штат: единственный из всех он действительно был независимым государством (почти десятилетие, с 1836-го по 1845-й), уже имеет опыт отделения (входил в состав Конфедерации во время Гражданской войны 1861-1865 годов), да и вообще второй по площади, населению и экономике. Его значение для США вполне сопоставимо со значением Украины для СССР - и без Техаса Америка точно станет не просто слабее, она станет совсем другой. То есть окончательно перестанет быть мировым гегемоном - отпадение Техаса кардинально ускорит процесс заката мира по-американски. А если примеру Техаса последуют и какие-нибудь другие штаты, то США и вовсе исчезнут с мировой арены как единое государство. И это не говоря о радикальных сценариях, при которых попытка провозглашения независимости Техаса провоцирует гражданскую войну в стране в целом. В общем, одни плюсы, так что - даешь Республику Техас?



Так, кстати, называется и одно из политических объединений сепаратистов, которое действительно существует в Техасе. Вот только его популярность невелика - максимум, на что способны сепаратисты, это собрать несколько тысяч подписей за проведение голосования за независимость. Конечно, в момент обострения кризисов сепаратистскую тему начинают подсвечивать противники федерального центра, но серьезных перспектив у нее нет. Но это не значит, что происходящее в Техасе не имеет особого значения и единству США ничего не угрожает.



Нет, ровно наоборот - вот только угрожает США не сепаратизм, а легитимизм. То есть признание законности федеральных властей, в первую очередь президента и правительства. Ведь в чем суть конфликта Техаса и Вашингтона? В том, что власти штата обвиняют президента Байдена в нарушении конституции и американских законов - не хочет принимать меры по охране границы от нелегальных мигрантов. Как заявил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик, "мы считаем, что с точки зрения конституции правы мы": "У нас есть право защищать наших граждан. У нас есть право защищать эту страну. И мы просто выполняем работу".



То есть власти Техаса защищают своих граждан от того, что они называют "вторжением мигрантов", - и считают свои действия полностью законными. А вот действия (точнее, бездействие) федеральных властей - незаконными и нарушающими конституцию. И в этом с техасскими властями согласны губернаторы половины американских штатов - и экс-президент Трамп, уже назвавший Байдена преступником, который будет осужден американским народом (за попустительство незаконной миграции).



Получается, что перед нами две Америки - с разным пониманием одной и той же конституции. И чем дальше, тем больше они расходятся в толковании не только ее сути, но и духа - не только по вопросам границы, но и безопасности, семейных ценностей, оружия, образования, истории, расовых вопросов и так далее. И полномочий власти - как на местном, так и на федеральном уровне. При этом никто не собирается ни отступать (поступаться принципами), ни отделяться от США - обе стороны хотят взять власть. На федеральном уровне - в Вашингтоне. И обе считают противников лжецами и манипуляторами, ставя под сомнение итоги выборов, в первую очередь президентских. Мы уже видели это в 2020 году, однако это было лишь репетицией того, что произойдет к концу этого года.



Пока что победа Трампа кажется практически неотвратимой, но тут важнее другое. Если произойдет реванш Трампа, демократы вполне могут не признать его законности - а если переизберется Байден, республиканские штаты с высокой долей вероятности заявят о нарушениях на выборах и поставят под сомнение их итоги. Особенно если проигравший кандидат (точнее, объявленный таковым) сам заявит о несогласии с итогами выборов и начнет оспаривать их в судебном порядке. Вот тогда особое мнение штатов (Техаса и остальных республиканских или Калифорнии с Нью-Йорком с другими демократическими) и сыграет свою ключевую роль.



Если часть штатов не признает итоги выборов, то после 20 января 2025 года, когда должна будет состояться инаугурация нового президента США, раскол может перейти на новый уровень. В лучшем случае новый президент станет частично признанным - то есть его законность и полномочия не будут признаваться отдельными штатами. А в худшем варианте проигравший провозгласит себя президентом США - и у Америки будет сразу два 47-х президента Соединенных Штатов. То есть параллельное существование двух Америк станет из фигуры речи реальностью - с катастрофическими последствиями для Соединенных Штатов.



Подобное двоевластие может появиться не после этих выборов, а на следующем выборном цикле - хотя и сейчас к нему уже все готово. Именно такой сценарий разделения Америки является куда более реальным, чем фантастический техасский сепаратизм, но роль Техаса в разделении США в любом случае будет важнейшей.