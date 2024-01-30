 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.02.2024
01:35  Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций, - Т.Бордачев
01:33  Техас изменит Америку до неузнаваемости, - Петр Акопов
01:32  США планируют уморить голодом миллионы людей, чтобы насолить России
00:22  Проиранским силам пообещали скорый уход США из Ирака, - Игорь Субботин
00:19  Саудовская Аравия отказалась от нефтяного соревнования с Соединенными Штатами, - О.Соловьева
00:02  Кризис демократии на Западе напоминает кризис коммунизма в СССР, - Вадим Бондарь
Среда, 31.01.2024
23:01  Eurasian Times: СВО истощила американскую армию до полного бессилия

19:45  Брюссель допрыгается… Европейские правые партии предлагают сократить бюрократию ЕС, - Е.Пустовойтова
19:15  Телескоп Джеймса Уэбба получил изображения 19 близлежащих галактик с потрясающей детализацией
18:56  Кто на самом деле Акылбек Муратов?
18:24  Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Просим международного расследования... - Путин. Может хватит просить?
18:14  Жапаров (премьер Киргизии) летит с визитом в Казахстан на "Digital Almaty 2024: Индустрия X"
18:10  Кадровые перестановки в Узбекистане: с портфелем на выход
18:08  Власти Великобритании намерены принимать у себя мигрантов из Центральной Азии вместо граждан Украины
17:50  Китай сбивает цены на импортную нефть, - В.Скосырев
17:49  "Управляемый хаос": эффект бумеранга, - Валентин Катасонов
17:46  Агентство гражданской авиации Таджикистана не в курсе махинаций экс-главы "Таджик-Эйр" Дилшода Сафарзода
17:41  Шойгу отправляет рос-солдат в Африку. Оно нам надо? - ИА Rex
17:29  Волк в овечьей шкуре: кто на самом деле Акылбек Муратов? - Э.Акбаров
17:28  Разориться назло "агрессору". Латвия готова добить свою железную дорогу, - В.Лавриненко
17:05  Международный суд ООН принял компромиссное решение в пользу Израиля
16:29  Маршруты наркотрафика из Афганистана в Центральную Азию, - Юсуф Мунавваров
14:20  Как оформить микрокредит онлайн в Казахстане?
12:34  Скончался Народный писатель Кыргызстана Мелис Абакиров
11:52  Посидите при свечах: эстонская энергетика на грани краха
11:49  Четыре сценария жабогадюкинга. Какой исход Залужниады лучше для России, - Геворг Мирзаян
11:47  Фонд жены Зеленского обманул правительство Эмиратов
06:11  У Байдена созрел "тайный план" против Ирана, - Светлана Гомзикова
05:58  Россия сфокусирует страны БРИКС на новых формах расчетов, - НГ
01:37  Война на Украине будет продолжаться и менять свои формы, - Вл.Овчинский
01:10  Смерть киркоровщины. России нужна совсем другая массовая культура, - А.Полонский
01:00  Стендап-комик у власти - это трагедия Украины, - Саймон Шустер
00:29  Коммуникационные маршруты в Евразии: региональная судьба Транскаспийского коридора, - Д.Нефедов
00:28  Калачом не заманишь: беспрецедентный кадровый кризис в американской армии, - В.Прохватилов
00:13  Пакистанский протест упрятали далеко и надолго, - С.Строкань
00:08  Риски эскалации: какие новые угрозы несет расширение конфликта в Палестине, - А.Марьясов
00:00  Залужный победил Зеленского: битва за Украину переходит в решительную фазу, - МК
Вторник, 30.01.2024
23:27  Парадокс языковой ситуации в Пакистане, - П.Густерин
17:12  Катар анонсировал обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Получится?
16:56  Узбекистан вслед за Таджикистаном вышел в четвертьфинал Кубка Азии по футболу
15:04  Ударное нападение: США пообещали ответить на атаку в Иордании, - К.Логинова
15:02  Что делать? США нужно или бежать с Ближнего Востока, или ударить кулаком, - КП
13:09  У Президента Эмомали Рахмона новый глава пресс-службы - Заробиддин Косими
13:00  Зеленский никак не решится отправить в отставку главкома Залужного. И хочется, и колется...
12:46  В Комитете по делам женщин Таджикистана новый руководитель - Бунафша Файзиддинзода
12:44  "Был по-своему упрямым". Как Нурсултан Назарбаев вспоминает Ислама Каримова в своих мемуарах
12:41  Блокада Ленинграда и мечты о Четвертом Рейхе - фашизм жив и продолжает убивать
11:49  Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили еще к десяти годам тюрьмы. Теперь "за разглашение гостайны"
11:17  Корь не отступает: врачи заявили о нестабильной эпидситуации в Алматы
10:48  Американо-иранская война неизбежна? После удара по американской базе "Башня 22"
09:13  В Таджикистане ожидается повышение тарифов на питьевую воду
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Техас изменит Америку до неузнаваемости, - Петр Акопов
01:33 01.02.2024

Техас изменит Америку до неузнаваемости

Петр Акопов

Техасский кризис, связанный с противостоянием властей этого штата и федерального правительства из-за охраны границы, естественно, запустил шквал рассуждений и спекуляций на тему распада США. Причем как в самих Штатах, так и у нас - уже появились "указы Путина" о признании Техасской народной республики и прочий стеб. Конечно, нам в России хочется симметрично ответить США - раз они после 1991-го сделали ставки на раскол русского мира (а для чего еще нужен курс на атлантизацию Украины, если не закрепление развала единой исторической России?), то и нам следует отплатить им тем же. Понятно, что у нас нет таких возможностей, какие были у США на постсоветской Украине, но почему бы не поставить на развал США?

Тем более что Техас не простой штат: единственный из всех он действительно был независимым государством (почти десятилетие, с 1836-го по 1845-й), уже имеет опыт отделения (входил в состав Конфедерации во время Гражданской войны 1861-1865 годов), да и вообще второй по площади, населению и экономике. Его значение для США вполне сопоставимо со значением Украины для СССР - и без Техаса Америка точно станет не просто слабее, она станет совсем другой. То есть окончательно перестанет быть мировым гегемоном - отпадение Техаса кардинально ускорит процесс заката мира по-американски. А если примеру Техаса последуют и какие-нибудь другие штаты, то США и вовсе исчезнут с мировой арены как единое государство. И это не говоря о радикальных сценариях, при которых попытка провозглашения независимости Техаса провоцирует гражданскую войну в стране в целом. В общем, одни плюсы, так что - даешь Республику Техас?

Так, кстати, называется и одно из политических объединений сепаратистов, которое действительно существует в Техасе. Вот только его популярность невелика - максимум, на что способны сепаратисты, это собрать несколько тысяч подписей за проведение голосования за независимость. Конечно, в момент обострения кризисов сепаратистскую тему начинают подсвечивать противники федерального центра, но серьезных перспектив у нее нет. Но это не значит, что происходящее в Техасе не имеет особого значения и единству США ничего не угрожает.

Нет, ровно наоборот - вот только угрожает США не сепаратизм, а легитимизм. То есть признание законности федеральных властей, в первую очередь президента и правительства. Ведь в чем суть конфликта Техаса и Вашингтона? В том, что власти штата обвиняют президента Байдена в нарушении конституции и американских законов - не хочет принимать меры по охране границы от нелегальных мигрантов. Как заявил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик, "мы считаем, что с точки зрения конституции правы мы": "У нас есть право защищать наших граждан. У нас есть право защищать эту страну. И мы просто выполняем работу".

То есть власти Техаса защищают своих граждан от того, что они называют "вторжением мигрантов", - и считают свои действия полностью законными. А вот действия (точнее, бездействие) федеральных властей - незаконными и нарушающими конституцию. И в этом с техасскими властями согласны губернаторы половины американских штатов - и экс-президент Трамп, уже назвавший Байдена преступником, который будет осужден американским народом (за попустительство незаконной миграции).

Получается, что перед нами две Америки - с разным пониманием одной и той же конституции. И чем дальше, тем больше они расходятся в толковании не только ее сути, но и духа - не только по вопросам границы, но и безопасности, семейных ценностей, оружия, образования, истории, расовых вопросов и так далее. И полномочий власти - как на местном, так и на федеральном уровне. При этом никто не собирается ни отступать (поступаться принципами), ни отделяться от США - обе стороны хотят взять власть. На федеральном уровне - в Вашингтоне. И обе считают противников лжецами и манипуляторами, ставя под сомнение итоги выборов, в первую очередь президентских. Мы уже видели это в 2020 году, однако это было лишь репетицией того, что произойдет к концу этого года.

Пока что победа Трампа кажется практически неотвратимой, но тут важнее другое. Если произойдет реванш Трампа, демократы вполне могут не признать его законности - а если переизберется Байден, республиканские штаты с высокой долей вероятности заявят о нарушениях на выборах и поставят под сомнение их итоги. Особенно если проигравший кандидат (точнее, объявленный таковым) сам заявит о несогласии с итогами выборов и начнет оспаривать их в судебном порядке. Вот тогда особое мнение штатов (Техаса и остальных республиканских или Калифорнии с Нью-Йорком с другими демократическими) и сыграет свою ключевую роль.

Если часть штатов не признает итоги выборов, то после 20 января 2025 года, когда должна будет состояться инаугурация нового президента США, раскол может перейти на новый уровень. В лучшем случае новый президент станет частично признанным - то есть его законность и полномочия не будут признаваться отдельными штатами. А в худшем варианте проигравший провозгласит себя президентом США - и у Америки будет сразу два 47-х президента Соединенных Штатов. То есть параллельное существование двух Америк станет из фигуры речи реальностью - с катастрофическими последствиями для Соединенных Штатов.

Подобное двоевластие может появиться не после этих выборов, а на следующем выборном цикле - хотя и сейчас к нему уже все готово. Именно такой сценарий разделения Америки является куда более реальным, чем фантастический техасский сепаратизм, но роль Техаса в разделении США в любом случае будет важнейшей.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706740380


Новости Казахстана
- Казахстан полностью обеспечит свою водную безопасность: новые меры утверждены в Правительстве
- Порядка 60 тыс. проектов бизнеса получат господдержку в 2024 году
- Кадровые перестановки
- Об изъятии оружия и боеприпасов
- Заседание Бюро Сената
- Проведение IPO авиакомпании Air Astana обсудили в Правительстве
- В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с "серыми" сертификатами
- О встрече Министра иностранных дел Казахстана и Президента Кыргызстана
- Разбронирование овощей из региональных стабфондов по доступным ценам начнется в феврале
- Минтранспорта и Европейский банк рассмотрели перспективы развития транспортного сектора Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  