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В Таджикистане повысились тарифы на поливную воду на 150%
09:12 01.02.2024

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

В Таджикистане с 1 января 2024 года повысились тарифы на поливную воду для сельского хозяйства на 150%.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Агентства мелиорации и ирригации при правительстве Зафарбек Давлатзода.

"Если в прошлом году водопотребители платили за 1 кубометр воды для орошения своих полей 2 дирама, то с этого года будут платить по 5 дирамов с учетом НДС", - сказал он.

Напомним, ранее на пресс-конференции в Государственном унитарном предприятии "Жилищно-коммунальное хозяйство Таджикистана" (ГУП ЖКХ) сообщалось, что в республике рассматривается вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги и водоснабжение.

"В условиях, когда за это время тарифы на электроэнергию повысили несколько раз, цены на услуги ЖКХ ниже их себестоимости", - отметили на предприятии.

По информации ГУП ЖКХ, в настоящее время антимонопольная служба рассматривает вопрос о повышении стоимости воды.

Коммунальщики предлагают повысить тарифы на свои услуги на 15-20%. Однако, конкретной информации о том, когда будут утверждены и объявлены новые тарифы, нет.

Сегодня тарифы на питьевую воду составляют 1,09 сомони за 1 кубометр для населения, 2,02 сомони для бюджетных организаций, 3,48 сомони для коммерческих предприятий. За услуги канализации население платит 0,55 сомони, бюджетные организации – 1,09 сомони, коммерческие предприятия – 1,88 сомони за 1 кубометр.

В 2023 году 66% населения республики имели доступ к центральному водоснабжению, что на 6.3% больше, чем было в 2022 году. Численность населения, имеющего доступ к чистой питьевой воде, достигла 6 млн. 741 тыс. 676 человек. Это на 1 млн 618 тыс., больше, чем за предыдущий отчетный период.

Источник - asiaplustj.info
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