Китай первым в мире принял представителя талибов (Биляла Карими) в качестве посла Афганистана

09:17 01.02.2024

Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у назначенного талибами посла Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба китайского МИД.

Главой афганского посольства в Пекине стал бывший заместитель официального представителя "Талибана" Билял Карими, который прибыл в столицу Поднебесной еще 24 ноября 2023 года.



Когда в декабре прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что новый посол Афганистана начал работу в Китае, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о том, означает ли это, что Пекин признает Исламский Эмират Афганистан.



Однако он отметил, что "Китай всегда считал, что Афганистан не должен быть исключен из международного сообщества".

Торжественная церемония вручения верительных грамот прошла 30 января в Доме народных собраний в Пекине. На ней новые послы 42 стран передали главе государства дипломатические документы, после чего де-юре вступили в должность.



Китай стал первой страной мира, установившей отношения с боевиками "Талибана" на высшем дипломатическом уровне. В сентябре прошлого года правительство КНР также первым в мире назначило своего посла в Кабуле после прихода радикального движения к власти.