Нацкомпания "Kazakh Tourism": имитация бурной деятельности, - Е.Косенко

09:44 01.02.2024 Насколько эффективен вклад в развитие туристической отрасли со стороны нац. компании "Kazakh Tourism"?

В озвученном в сентябре прошлого года Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев в очередной раз поднял тему развития туризма и туристического потенциала, констатировав, что пока успехов в этом направлении не наблюдается:



"Нужно задействовать туристический потенциал нашей страны. В сфере туризма должны быть реализованы такие же прорывные проекты. К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, мы отстаем от других государств…"



До этого, к туристической теме (в части обеспечения сервиса и улучшения инфраструктуры туристических объектов страны) глава государства обращался и в апреле прошлого года, в ходе своего выступления на первой сессии Парламента VIII созыва:



"Особого внимания правительства и парламента заслуживает развитие туризма. Потенциал этой отрасли до конца не раскрыт. В стране есть привлекательные туристические объекты, но они все еще малодоступны. Для серьезного прорыва в данной отрасли в первую очередь необходимо комплексное решение инфраструктурных вопросов и кардинальное повышение качества сервиса. Требуется создать такие условия, чтобы предприниматели видели в сфере туризма широкие перспективы. Эффективность этой работы следует оценивать по объему частных инвестиций в сектор, числу внутренних и иностранных туристов…"



Туризмом у нас, как известно, помимо постоянного реорганизуемого профильного министерства занимается Национальная компания "Kazakh Tourism", которая была одним из основных операторов относительно недавно принятой Государственной программы развития туротрасли на 2019–2025 годы, но эта программа в марте прошлого года была досрочно поставлена на утрату. И отнюдь не в связи с досрочным выполнением ее положений, а связи с тем, что профильное министерство разработало новый документ "Концепцию развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2026 года", а чуть позже и вовсе продлило ее действие до 2029 года.



При этом, проблема развития туристкой инфраструктуры и особенно "санитарно-гигиенических узлов" по-прежнему проходит через этот документ что называется "красной нитью".



Определены и ответственные за это важное дело. Таковыми, помимо самого профильного министерства и соответствующих департаментов местной исполнительной власти, является Министерство индустрии и инфраструктурного развития и НК "Kazakh Tourism". Кроме того, на национальную компанию возложена задача по проведению мониторинга реализации инфраструктурных проектов и разработка дорожных карт развития туризма в регионах. В общем, с учетом количества участников, можно предположить, что проблема с такой популярной проблемы туристической инфраструктуры как отсутствующие и неработающие туалеты все-таки будет решена.



Потому что, иначе становится под удар целое направление Концепции, предписывающей форсированное развитие так называемого "MICE туризма" (или по-иному – делового туризма с корпоративными мероприятиями).



В целом же, ответственной за развитие "MICE туризма" также определена НК "Kazakh Tourism", которая, к слову, вообще должна заниматься "качественным и всесторонним продвижением туристских объектов и продуктов" как на республиканском, так и международном уровне.



И в связи с этим, наверное, будет нелишним оценить деятельность этой нацкомпании в предыдущие годы и рассмотреть насколько успешно ей удавалось решать поставленные перед ней задачи.



Для справки



АО "НК "Kazakh Tourism" было создано постановлениемправительства №428 в июле 2017 года в целях развития туристского потенциала страны, поддержки и консолидации туристского бизнеса страны.



На тот периодединственным акционером компании являлся Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта.



Согласно тексту постановления, основными задачами компании являются продвижение туризма страны за рубежом, повышение компетенций рынка, а также привлечение инвестиций в туристскую отрасль Казахстана. В числе же предметов деятельности были определены организация и проведение международных выставок, мероприятий по развитию детского и юношеского туризма, увеличению потока въездного туризма, развитию медицинского туризма, организации ярмарок, аукционов, деловых и развлекательных мероприятий, направленных на продвижение имиджа страны, а также, внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность.



Любопытно, что уставный капитал организации был сформирован за счет имущества, находящегося на балансе Национального музея РК (на момент подписания постановления таковое насчитывало 866 единиц на сумму 129,3 млн. тенге, включая все витрины, стенды, инсталляции и подиумы).



Что же касалось финансирования, то ежегодно НК "Kazakh Tourism" получало прямое государственное финансирование в размере 1,5-2 миллиарда тенге.



До 2022 года, эти средства поступали в виде государственного задания. (То есть, заказ на оказание отдельных государственных услуг, без соблюдения конкурсных процедур в виде государственных закупок). С 2022 года, финансирование осуществляется через портал госзакупок, а точнее, через договоры с профильным министерством.



Первым руководителем компании был назначенРашид Кузембаев, до этого работавший заместителем начальника Медицинского центра Управления делами президента (базовое образование – экономист, специализация – преподаватель политической экономики).



Также стоит отметить, что на момент своего создания АО "НК "Kazakh Tourism" получила функции практически полностью дублирующие обязанности еще одной подведомственной тогдашнему Министерству культуры и спорта организации – АО "Казахтуринвест". (АО "Казахтуринвест" со стопроцентным участием государства в уставном капитале было образовано постановлением правительства 26 апреля 2006 года. Основной целью акционерного общества являлась "практическая реализация Государственной программы развития туристской отрасли в РК", а его руководителем был назначен заместитель директора Департамента экономики и финансов в ту пору Министерства туризма и спорта РК Рустам Асулбек).



Впрочем, довольно быстро это государственное АО пришло в полный упадок, реально функционировать перестало, но тем не менее не было официально ликвидировано и исправно числилось на балансе Министерства культуры и спорта, что с некоторым удивлением было обнаружено проверяющими из Счетного комитета.



Впрочем, к вопросу итогов многочисленных проверок со стороны СК мы более подробно обратимся чуть позже, а пока вкратце рассмотрим направления работы "НК "Kazakh Tourism" на начальном этапе ее жизнедеятельности.



Борьба за статистические показатели и поиск "брэндов"



Как впоследствии вспоминал сам Рашид Кузембаев (он покинул пост председателя правления НК в апреле 2019 года, уволившись по собственному желанию, после чего на его место был назначен бывший заместитель акима Мангистауской области Уркен Бискаев), "работать было трудно, но интересно".



Согласно публиковавшимся в те годы информационным материалам, НК занималась тщательным подсчетом въехавших в страну иностранцев (таковых с каждым годом вроде как становилось все больше), а также мониторила отчетность "мест размещения" (то есть, санаториев, кемпингов и прочих зон отдыха), дабы они не скрывали реальные данные обслуживания клиентов с целью занижения налогов.



Что касается статистики въездного туризма, то с ней все было не очень понятно. Например, согласно изначальным даннымНК "Kazakh Tourism", в 2018 году Казахстан посетило около 8,5 миллионов туристов, что составило рост по въездному туризму на 10,2% по сравнению с 2017-м годом (который и сам по себе должен был быть "туристическим рекордсменом" в связи с проведением выставки ЭКСПО).



Такие бодрые цифры озадачили даже министерских кураторов в лице тогдашнего главы ведомства Арыстанбека Мухамедиулы, который поспешил скорректировать эти данные до двух миллионов человек, справедливо вычистив из общей статистики транзитников, гастарбайтеров и клиентов СЭЗ "Хоргос".



"Мы могли бы написать, что 8,5 млн. туристов посещает страну… Мы сознательно не берем эти цифры. Конечно, для нас было бы удобно показать, какие мы молодцы. Если бы мы сейчас эту цифру показали, то сказали бы: "Впереди всей планеты мы, Казахстан". Конечно, это был бы неверный шаг…" – впоследствии разъяснял Арыстанбек Мухамедиулы в своем комментарии республиканским СМИ.



(Правда, сами журналисты отмечали, что на самом деле данные о 8,5 миллионов туристов все-таки были официально оглашены руководством НК "Kazakh Tourism" и даже успели профигурировать на портале primeminister.kz, откуда впоследствии были удалены).



И действительно, о каких 8,5 миллионов можно было говорить, если при въезде в страну в графе "туризм" поставили отметку только 81 635 иностранцев – это 1,2% от той цифры, о которой заявляло руководство НК "Kazakh Tourism"?



Впрочем, тогдашний глава нацкомпании Рашид Кузембаев, судя по всему, продолжал придерживаться иной точки зрения, которую впоследствии несколько витиевато попытался объяснить журналистам агентства Informburoуже после своего увольнения:



"Это очень дискутабельный вопрос. Я могу даже вас поправить: сейчас не 8,5 млн., мы получили данные статистики – 8,7 млн… Эта статистика не нами составляется. Есть Комитет по статистике, который ею занимается, есть соответствующие требования ЮНВТО, все в рамках этого…



Я бы не хотел называть какие-то другие цифры, но, если вы помните, была пресс-конференция министерства, и там была названа цифра в два млн человек. Больше этого мы сказать не можем. С моей точки зрения, вполне возможно, что даже и эта цифра может быть не совсем корректна, я могу только предполагать.



Потому что есть данные о 914 тысячах туристов, которые приехали в Казахстан и остановились у нас в местах размещения (гостиницах, хостелах и санаториях).



Из 914 тысяч ни один мигрант в гостинице не остановится, он будет либо спать в машине, либо остановится в других местах. Но те иностранцы, которые приехали, остановились в наших гостиницах, там зарегистрировались – мы можем считать стопроцентно, что это турист, потому что он уже внес вклад в экономику нашей страны, потому что места размещения как раз- таки являются объектом туризма.



Мы можем четко сказать, что эти 914 тысяч – точно туристы, как бы мы к ним ни относились. Он приехал в командировку – это деловой туризм, он приехал встретиться с родственниками – это тоже туризм. В любом случае, он приехал, заплатил деньги, то есть мы не можем говорить, что турист – это только тот, который приехал посмотреть достопримечательности…



Даже те, которые приглашенные, за которых заплатило государство, это тоже туристы. Они же тоже хоть какие-то личные деньги все равно тратят. А все, что они здесь тратят, попадает в экономику нашей страны, и в конце концов это формирует валовой внутренний продукт, из этих денег платятся налоги, обеспечиваются рабочие места…"



Ну что ж, туристы, так туристы, тем более, повторю, это уже была озвучена точка зрения Рашида Кузембаева как частного лица, а не главы национальной компании…



Помимо победных рапортов о неуклонном увеличении туристического потока в национальной компании (совместно с профильным министерством) усиленно занимались поисками "Национального брэнда", без которого завлекать в страну туристов было занятием так себе, и отбирали инвестиционные проекты в сфере туризма.



Таковых наотбиралось порядка ста, но сам Рашид Кузембаев, в сентябре 2018 года признался, что "при анализе этих инвестпроектов определено, что большинство из них не приносят большого экономического эффекта развитию регионов".



Проводились и кое-какие практические мероприятия. Причем, скажем так, в весьма гибком формате. Например, вместо изначально запланированного форума с участием 250 потенциальных отечественных и зарубежных инвесторов, был проведен конкурс "Мисс Казахстан" стоимостью в 73,2 миллиона тенге.



В качестве дополнительного аргумента в пользу конкурса красоты, даже был приведен аргумент, что это, мол, привлекло большое количество туристов из Китая и Индии, где подобные конкурсы ценят особо, но потом, все-таки предпочли версию обычного совпадения, хоть и "качественного":



"Просто, когда был тур "Мисс Казахстана", в Алматы обычно большое количество зарубежных туристов. Кстати, там бум индийских туристов. На самом конкурсе присутствовало больше 400 туристов, то есть местные турфирмы их просто привели и показали. Им это очень понравилось, и поэтому вице-министр, который тоже там присутствовал, сказал: "Это же работает!" То есть это как раз-таки та цепочка событий, которые формируют турпродукт. На такие мероприятия люди приезжают, как правило, "заряженные" не просто идейно, но и финансово. Это выгодные туристы, поэтому наша задача – создать как можно больше таких мероприятий, которые привлекут качественного туриста…" – разъяснял впоследствии глава НК "Kazakh Tourism".



Вывод Счетного комитета – показатели несущественные, премии впечатляющие



А между тем, в самой национальной компании началась первая проверка со стороны Счетного комитета, аудиторам которого, очевидно, тоже очень хотелось узнать о реальных достижениях новой НК и взглянуть на ее финансовые показатели.



Увы, но результаты проверки получились довольно безрадостными.



Согласно обнародованным данным, аудит коснулся почти 8,2 млрд. тенге – то есть той суммы бюджетных средств, которую совместно потратили из бюджета страны за два года НК "Kazakh Tourism" и Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.



При этом, как отметил член Счетного комитета Талгат Жакан, несмотря на то, что одной из основных целей работы этих двух госорганов является развитие внутреннего и въездного туризма, существенных изменений в этой сфере нет – казахстанцы продолжают тратиться на заграничных курортах, а иностранцы не едут в республику на отдых.



Согласно выводам проверяющих, причиной этого является отсутствие сформированной политики и единых организационных подходов. Приводились и конкретные примеры некачественной оценки целевых рынков.



Например, было несколько непонятно – зачем принимать активное участие в выставках и мероприятиях, проводимых на сугубо внутреннем, региональном уровне, в странах, которые с низкой вероятностью могут дать Казахстану приток туристов – в Мадриде, Сингапуре, а также городах Италии и Греции?



При этом, зачастую хромала и сама организация, когда стенды Казахстана в целом и его регионов по отдельности размещались на подобных мероприятиях в разных местах, что вносило дополнительную путаницу для их восприятия зрителями.



Что же касается непосредственной деятельности НК "Kazakh Tourism" того периода времени, то в отчете таковой было уделено особое, "почетное" место.



Общее количество выявленных финансовых нарушений достигало суммы порядка 1,5 миллиарда тенге. При этом, отмечалось, что НК "Kazakh Tourism" работает при отсутствии стратегии и тактики развития. Компания была создана для реализации единого маркетингового плана, а также для координации центра и региона в продвижении туристической отрасли. Но выполнять эти функции она не может, так как они законодательно нигде не закреплены.



В результате, отсутствуют и реальные показатели роста отрасли как таковой.



Туризм в объеме ВВП Казахстана за период 2016–2018 годов показывал рост лишь на десятые доли процентов – в 2016 году на уровне 1,3%, в 2017 году – 1,4%, а 9 месяцев 2018 года – 0,9%. При этом показатель в 9,5 млн. посещений иностранных туристов в год, который был запланирован, не было достигнут даже в 2017 году, когда в республике прошла выставка EXPO.



Да и вообще, по информации Счетного комитета, национальная компания "Kazakh Tourism" фактически стала еще одним посредником Комитета индустрии туризма, где более 90% средств по госзаданиям через АО транзитом уходят на аутсорсинг и субподряды частным организациям. Госзакупки по участию Казахстана в международных туристических выставках необоснованно проводятся из одного источника.



"В чем роль компании? В ее уставе прописано, что она сама осуществляет организацию выставок. Вот смотрите, проведение исследований на тему "Анализ текущей ситуации, мер господдержки и рекомендации по развитию въездного и внутреннего туризма на краткосрочную перспективу" – почти 25 млн. тенге, но при этом исследование на тему "Перспективы отрасли туризма" на сумму 68 млн. осуществлено комитетом как заказчиком. Самим комитетом заключены договоры на проведение выставки "Казахстан – страна великой степи" на 105 млн. с частной компанией и так далее. Почему это не делает НК "Kazakh Tourism" по госзаданию?" – обратилась с вопросом председатель Счетного комитета Наталья Годунова к представителям Министерства культуры и спорта.



Особую критику у Счетного комитета вызвала штатная структура нацкомпании и вопросы ее внутреннего финансирования.



Согласно данным отчета: "Организация не оптимизирована для реализации поставленных перед ней задач. Из 50 сотрудников 24 являются руководителями – главами 13 департаментов. За 1,5 года работы при отсутствии существенных показателей, а также наличия непокрытых убытков работникам была выплачена праздничная премия почти на 25 млн. тенге".



"Что у вас делают четыре советника, кроме замов в национальной компании? Им вы предусматриваете гарантируемую заработную плату. При этом, когда мы задаемся вопросом, какой финансовый результат деятельности этой компании, то мы видим убыток. Почему она убыточная, если она так эффективно работает, как вы говорите?" – обратилась Наталья Годунова к тогдашнему вице-министру культуры и спорта Ерлану Кожагапанову, который в ответ заверил, что штат организации будет реструктурирован согласно полученным замечаниям…



Реакции самого руководства НК "Kazakh Tourism" тогда публично озвучено не было, и лишь позже, в своем интервью республиканским СМИ теперь уже экс-глава НК Рашид Кузембаев, во-первых, призвал не связывать его отставку с результатами проверки со стороны Счетного комитета, а во-вторых, объяснил высокую премиальность экономией бюджета и самими принципами финансирования, которые сложились в республике в том числе и в квазигосударственном секторе:



"У нас была утверждена штатная численность исходя из 70 человек, поэтому формировали состав руководства соответствующим образом. На сегодняшний день в компании 11 департаментов, четыре советника. Я могу сказать: когда мы говорим "двадцать четыре" – это не руководители, это административно-хозяйственный блок; туда входят и управление, и советники, и корпоративный секретарь, который работает с советом директоров, обеспечивает его работу, это и служба внутреннего аудита в количестве одного человека. Если бы у нас работало 70 человек, эта пропорция была бы другая… У нас была экономия по фонду заработной платы, поскольку было 40 человек, потом стало 50, и были государственные праздники – День независимости и День Конституции. В принципе, мы ничего не нарушали. Есть постановление правительства, в соответствии с которым мы выплатили эту премию. Здесь нет прямой зависимости с KPI (то есть, показателями эффективности работы). Решение принималось на основании соответствующего постановления к празднику, то есть не ставился вопрос KPI. Фонд заработной платы я могу потратить либо на зарплату, либо на премии, либо, условно говоря, вернуть в бюджет. Но если я возвращаю эти деньги, то это неисполнение бюджета, тогда будет вопрос: "Почему ты их возвращаешь?.."



В общем, на тот период времени говорить о принципиальных "прорывах" в отрасли, как выяснилось, было несколько затруднительно. Как и в реальном вкладе в это развитие со стороны НК "Kazakh Tourism".



Со стороны министерства выводы, впрочем, были сделаны. В первую очередь, как и было обещано вице-министром культуры и спорта Ерланом Кожагапановым, это коснулось штатного расписания национальной компании. Число руководителей довольно быстро было сокращено с пяти до трех человек, а общее число сотрудников с 50 до 42 (при этом, сумма бюджетного финансирования НК уменьшатся не стала, так что можно было даже порассуждать о переходе из количества в качество).



Оставалось выполнить вторую часть данных обязательств: наладить четкую, слаженную и главное – эффективную работу структуры. И вот здесь, все пошло гораздо тяжелее…



(Продолжение следует)



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Косенко Евгений

30.01.24 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706769840





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