Конец культа? Памятник Назарбаеву вытащили из Национального музея Казахстана

09:46 01.02.2024

Почему памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея



Памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея в Астане. В пресс-службе музея Zakon.kz дали пояснения по этому событию.

Как следует их сообщении, в июле 2024 года Национальный музей Казахстана отмечает свой первый юбилей – 10 лет.



В рамках празднования по поручению министра культуры и информации РК в 2024 году был начат процесс усовершенствования музейного пространства с привлечением отечественных и зарубежных экспертов.



"Согласно мировой музейной практики каждый музей обязан периодически обновлять концептуальное содержание и художественно-стилистическое решение своих экпозиционных залов. Национальный музей, применяя данную практику, приступил к преобразованию атриума, основная задача которого обеспечить функционал рекреационной зоны, в которой посетители могут приобрести билеты, заказать экскурсии, купить отечественные сувениры, посетить читальный зал научной библиотеки, ознакомиться с медиатекой. В атриуме берут свое начало экскурсии, здесь же дают ознакомительную информацию о Национальном музее, его фондовых коллекциях и экспозиционных залах".

Пресс-служба Национального музея РК

Также отмечено, что атриум важен с точки зрения сценографии дальнейшей экспозиции музея, которая подчинена логике историко-хронологической периодизации и тематико-экспозиционного содержания залов.



"Начаты работы по реэкспозиции зала "Независимый Казахстан", который не обновлялся с 2014 года, где будут полноценно освещены важные события нынешнего исторического периода. Что касается памятника, данный экспонат является имуществом музея и в связи с изменениями концепции холла, будет находиться на постоянном хранении в фонде музея".

Пресс-служба Национального музея РК

Музей, как институт социальной памяти, уточнили специалисты, обязан служить обществу, отвечая на актуальные запросы времени.



"Поэтому в ближайшее время работы по дальнейшему усовершенствованию экспозиционного пространства музея будут связаны с обновлением ряда экспозиционных залов, ремонтом внутренней части и внешнего фасада здания, материально-техническим оснащением и переоборудованием".

Пресс-служба Национального музея РК

Памятник Нурсултану Назарбаеву установили в Национальном музее в июле 2018 года. Она была размещена на первом этаже музея рядом с триптихом "Мәңгілік Ел".



Анастасия Московчук