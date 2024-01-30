Эрдоган и ас-Сиси будут дружить крепче и сытнее, - Ст.Тарасов

09:54 01.02.2024

ЭРДОГАН И АС-СИСИ БУДУТ ДРУЖИТЬ

Эрдоган совершит первый за десять лет визит в Египет

Станислав Тарасов



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за десять лет совершит визит в Египет. Как сообщает Bloomberg, он состоится в следующем месяце. Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси будут сосредоточены на поставках помощи палестинцам в Газе и шагах, которые могут быть предприняты для прекращения войны и двухсторонних торгово-экономических связях.



Страны восстановили дипломатические отношения на уровне послов только в июле прошлого года. Раньше Турция обвиняла египетское руководство в установлении тоталитарного режима в Египте, а Египет Турцию - в поддержке террористической организации "Братья-мусульмане" (организация, запрещенная в России). К этому добавился еще ряд противоречий в подходах к решению проблем в Судане, Восточном Средиземноморье, Сирии и Ливии. А что теперь и как будет проходить дальше процесс нормализации отношений между двумя странами? Об этом рассуждает обозреватель REX Станислав Тарасов.



"Отношения между Турцией и Египтом были разорваны в 2013 году, после того как в Египте армия свергла президента Мухаммеда Мурси, представителя радикальной исламистской организации "Братья-мусульмане" (организация, запрещенная в России). В тот период Турция вмешивалась в гражданские войны в Сирии и Ливии, поддерживала Катар в его противостоянии с Саудовской Аравией и ОАЭ и пыталась выступить в качестве лидера исламского мира. При этом противостояние Турции и Египта традиционно было жестким по многим направлениям, включая и раздел морского дна в Восточном Срезидемноморье, где были обнаружены огромные запасы газа", - отметил Тарасов.



Но Анкара столкнулась с мощной коалицией, противостоять которой в одиночестве не могла, после чего ее региональные амбиции стали утихать.



"В том числе и потому, что используя только военную силу, ей удалось в таких арабских странах, как Сирия, Ирак, Ливия установить свой контроль только варианте мини-анклавов в приграничье. Арабы не забыли историю и настороженно воспринимают нынешних наследников Османской империи. Поэтому важно и символично то, что именно Эрдоган совершит визит в Каир, а не Ас-Сиси в Анкару", - пояснил обозреватель



"Не вдаваясь сейчас в детали непростых отношений между двумя странами, отмечу, что Эрдоган решил сосредоточить усилия на том направлении, где успех обеспечен, а стратегические выгоды несомненны: создание нового политического имиджа в арабском мире и огромная заинтересованность в развитии с Египтом торгово-экономических связей, которые во многих сферах взаимовыгодны. Это может означать и то, что противостояние двух стран, грозившее вылиться (особенно в Ливии) в вооруженный конфликт, уходит в прошлое", - подчеркивает Тарасов.