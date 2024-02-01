Кадровые перестановки в Казахстане: меняют всех на... всех, - Д.Матяшова

10:16 01.02.2024 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ: МЕНЯЮТ ВСЕХ

Начало года ознаменовалось в Казахстане интенсивными кадровыми перестановками в армии и правоохранительных органах. В социально-экономических ведомствах продолжали комплектоваться кадровые составы новых министерств. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Кадровые перестановки в Казахстане: меняют всех

От городов до Генерального штаба: перестановки в силовых ведомствах



В январе 2024 года в Генеральной прокуратуре, в МВД и Министерстве обороны ротации отличались масштабностью и многоуровневостью. Также они подразумевали кадровое обновление на уровне заместителей ведомств и руководителей профильных подразделений.



В начале года руководителем аппарата генерального прокурора Казахстана стал Алмаз Мухаметжанов. До этого он с 2012 года возглавлял сначала управление, а позднее - департамент координации нормотворческой деятельности. Альбина Маутова – заместитель Мухаметжанова в департаменте – в свою очередь получила пост главы подразделения.



После ротаций национального уровня ведомство сосредоточилось на назначениях в регионах. 24 января прокуратуру Семея, в 2022 году ставшего центром новой Абайской области, возглавил Азамат Уалиев.



Ранее Уалиев служил в качестве заместителя прокурора Мангистауской области, что сопоставимо по уровню с его нынешней должностью.

Позднее прокурором другого крупного города – Петропавловска – стал Тыныбек Сапаров. Ранее он занимал прокурорский пост в Есильском районе Северо-Казахстанской области, что делает новый пост для него более высоким и ответственным. Новым прокурором обзавелась и Кызылординская область. На данный пост был назначен Ризабек Ожаров, до этого возглавлявший Службу досудебного расследования Генеральной прокуратуры.



В высших эшелонах Министерства внутренних дел в начале января также произошло новое назначение. Заместителем министра стал Айдар Сайтбеков, в 2009–2019 годах работавший в системе учебных заведений МВД, а в 2021 году возглавивший ведомственную Академию в Алма-Ате.



После этого Министерство внутренних дел, как и Генпрокуратура, занялось обновлением кадров на более низком уровне - на уровне глав отдельных профильных подразделений.

Так, начальником департамента криминальной полиции стал полковник Канат Нурмагамбетов. Ранее он руководил подразделением по борьбе с организованной преступностью. МВД не уточняет, кто теперь его возглавит.



Если для Нурмагамбетова новая должность означает главным образом смену профиля, то для Тенизжана Джанибекова назначение председателем Комитета уголовно-исполнительной системы подразумевает повышение. До этого Джанибеков выполнял схожие обязанности на региональном уровне, служа начальником департамента уголовно-исполнительной системы по Шымкенту и Туркестанской области.



Саркытбай Кусаинов, бывший заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности, напротив, был отправлен работать "на местах": его назначили начальником дорожной полиции в области Жетысу.



В Министерстве обороны также обновился ряд высокопоставленных руководителей. Должность главы Генерального штаба и первого заместителя министра обороны занял Султан Камалетдинов. Ранее Генеральный штаб возглавлял Марат Хусаинов. О назначении его на новый пост пока не сообщалось.



Еще одним заместителем министра обороны стал Каныш Абубакиров. С середины 2021 года он служил в качестве начальника Главного штаба, но в ноябре прошлого года эта должность оказалась передана Мереке Кучекбаеву.



Кроме того, глава Казахстана назначил нового командующего Силами специальных операций. Ожидается, что теперь их будет возглавлять Айдос Мырзахметов, сменивший на этом посту Болата Журабаева. Перестановки коснулись и ведомственных учебных заведений: начальником Национального университета обороны стал Аскар Мустабеков – ранее заместитель начальника вуза по учебной работе.



Успеть до весны: ротации в социально-экономическом блоке



В начале года ведомства, учрежденные после сентябрьской речи Касым-Жомарта Токаева в 2023 году, продолжали комплектовать свои кадровые составы. Министерство водных ресурсов и ирригации смогло привлечь на пост директора департамента стратегического планирования и анализа Галыма Полатулы. Ранее он работал в Министерстве информации.



В Министерстве культуры и информации также появились два новых руководителя уровня комитетов. Комитет информации возглавил Мейрлан Раханов, Комитет по делам молодежи и семьи – Кайрат Камбаров.



Как и Полатулы, они перешли в новое министерство из других государственных учреждений. Раханов заведовал президентской пресс-службой, Камбаров руководил управлением по вопросам молодежной политики Астаны.

Отдельные назначения имели место в "старых" ведомствах, в том числе в Управлении делами президента. Главой его аппарата стал Серик Кенжебаев, который в разные годы работал в частном секторе. Среди других кадровых перестановок можно отметить назначение Жомарта Абиесова руководителем аппарата Агентства по стратегическому планированию и реформам, Гульшат Онланбеккызы – директором Института раннего развития детей при Министерстве просвещения, а бывшего кандидата в президенты Жигули Дайрабаева – членом Водного совета, где он заменил Нурлана Атшабарова.



Лучшие друзья престижа – это дипломаты



В начале текущего года казахстанские представители заняли высокие посты в двух международных гуманитарных организациях. Асхат Оразбай, освобожденный от должности посла в Иране, назначен председателем исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала. В свою очередь, Аскар Мусинов, который ранее работал в Организации исламского сотрудничества, избран генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности.



Это может способствовать усилению позиций страны в региональном и межрегиональном сотрудничестве.

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Кроме того, поскольку Казахстан в 2024 году председательствует в ОДКБ, Постоянный совет организации возглавил Марат Сыдзыков – бывший заместитель министра иностранных дел.



Дайте людям нефти: новые главы предприятий



Кадровое обновление коснулось также руководства крупных предприятий – главным образом топливных и энергетических. Генеральные директора сменились у Мангистауского атомного энергетического комбината – его главой стал Кайрат Рахимов, и у Атырауского нефтеперерабатывающего завода – его возглавил Галымжан Жусанбаев.



Летом и осенью 2023 года оба объекта показали себя проблемными: из-за аварий на них жители Юго-Западного Казахстана оставались без электричества.

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Обновить руководство намерен и оператор Кашаганского месторождения - "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." (NCOC). Планируется, что ее управляющим директором станет Джанкарло Рую, который с 2021 года руководит другим нефтедобывающим консорциумом Казахстан'а - "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.".



О предпосылках и значении новых назначений в Администрации президента Ia-centr.ru рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



- В январе 2024 года большое количество назначений произошло в силовых структурах. С чем это может быть связано?



- Я не вижу за этими ротациями системной политики, направленной на смену силового блока. Состав руководства вооруженных сил изменился не полностью. Более того, обновление коснулось не министров, а их заместителей и глав ведомств. Это важные посты, но в таком большом государстве, как Казахстан, регулярная смена руководителей на таких уровнях - естественный и постоянный процесс.



Стоит также отметить, что прежние служащие - карьерные военные сменились теми, кто по послужному списку не сильно от них отличается. Пример - новый глава Генштаба.



Тем не менее можно предположить, что перед Министерством обороны ставятся новые задачи: например, ведение самостоятельной миротворческой деятельности с санкции ООН. Для казахстанских вооруженных сил это вызов в хорошем смысле.



- Другим трендом стало обновление директоров компаний, связанных с производством и переработкой нефти. Это плановые ротации или реакция на проблемы в отрасли?



- В нефтяном секторе Казахстана функционирует большое количество предприятий, руководство которых решает большое количество задач. Как и в случае с государственной службой, регулярные перестановки в этой сфере - нормальная практика. Нынешние ротации не связаны с пересмотром энергетической политики государства: они не сопровождаются новыми договоренностями о разделе продукции или расширением проектов. Пока это выглядит рутинной кадровой работой.



Дарья Матяшова

1.02.24 Источник - ИАЦ МГУ

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