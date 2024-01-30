В турецких банках объяснили закрытие счетов россиянам

10:44 01.02.2024

Турецкие банки объяснили закрытие российских счетов давлением со стороны США



Турецкие банки начали закрывать счета российских компаний, а также ужесточили требования для граждан России, которые хотят открыть карту, из-за давления со стороны США. Об этом сообщил источник в банковском секторе страны.



Как стало известно, первые случаи приостановки платежей между двумя государствами стали происходить в начале 2024 года. Некоторые расчеты до сих пор заблокированы. Турецкие банки изменили политический вектор в иную сторону с 22 декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден ввел ограничительные меры в отношении ведомств, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.



Источник подтвердил, что закрытие российских счетов и ужесточение требований связано с беспрецедентным давлением со стороны США.



Министерство торговли Турции установило список компаний, у которых есть проблемы с платежами из России. Переводы средств прекратились с 1 января. Большинство турецких экспортеров столкнулись с отказами банков принимать транзакции для оплаты товаров.



Полина Цимкина