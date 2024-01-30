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|В турецких банках объяснили закрытие счетов россиянам
10:44 01.02.2024
Турецкие банки объяснили закрытие российских счетов давлением со стороны США
Турецкие банки начали закрывать счета российских компаний, а также ужесточили требования для граждан России, которые хотят открыть карту, из-за давления со стороны США. Об этом сообщил источник в банковском секторе страны.
Как стало известно, первые случаи приостановки платежей между двумя государствами стали происходить в начале 2024 года. Некоторые расчеты до сих пор заблокированы. Турецкие банки изменили политический вектор в иную сторону с 22 декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден ввел ограничительные меры в отношении ведомств, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.
Источник подтвердил, что закрытие российских счетов и ужесточение требований связано с беспрецедентным давлением со стороны США.
Министерство торговли Турции установило список компаний, у которых есть проблемы с платежами из России. Переводы средств прекратились с 1 января. Большинство турецких экспортеров столкнулись с отказами банков принимать транзакции для оплаты товаров.
Полина Цимкина