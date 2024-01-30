 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.02.2024
12:49  Вики Нуланд привезла в Киев еще мешочек с печеньками (планы по регенерации ВПК)
12:48  Вики Нуланд привезла в Киев еще мешочек с печеньками (планы по регенерации ВПК)
12:05  Чжао Хуэйжун: Россия побеждает в противостоянии с Западом
11:17  Мятущаяся Европа: на пути в Четвертый рейх, - А.Белов
10:50  КазВласти прикрывают вещание местного пункта "Радио Свобода"
10:44  В турецких банках объяснили закрытие счетов россиянам
10:16  Кадровые перестановки в Казахстане: меняют всех на... всех, - Д.Матяшова

09:54  Эрдоган и ас-Сиси будут дружить крепче и сытнее, - Ст.Тарасов
09:46  Конец культа? Памятник Назарбаеву вытащили из Национального музея Казахстана
09:44  Нацкомпания "Kazakh Tourism": имитация бурной деятельности, - Е.Косенко
09:17  Китай первым в мире принял представителя талибов (Биляла Карими) в качестве посла Афганистана
09:12  В Таджикистане повысились тарифы на поливную воду. Сразу на 150%
08:44  Как устроено русское чудо. Часть III, - Максим Калашников
01:35  Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций, - Т.Бордачев
01:33  Техас изменит Америку до неузнаваемости, - Петр Акопов
01:32  США планируют уморить голодом миллионы людей, чтобы насолить России
00:22  Проиранским силам пообещали скорый уход США из Ирака, - Игорь Субботин
00:19  Саудовская Аравия отказалась от нефтяного соревнования с Соединенными Штатами, - О.Соловьева
00:02  Кризис демократии на Западе напоминает кризис коммунизма в СССР, - Вадим Бондарь
Среда, 31.01.2024
23:01  Eurasian Times: СВО истощила американскую армию до полного бессилия
19:45  Брюссель допрыгается… Европейские правые партии предлагают сократить бюрократию ЕС, - Е.Пустовойтова
19:15  Телескоп Джеймса Уэбба получил изображения 19 близлежащих галактик с потрясающей детализацией
18:56  Кто на самом деле Акылбек Муратов?
18:24  Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Просим международного расследования... - Путин. Может хватит просить?
18:14  Жапаров (премьер Киргизии) летит с визитом в Казахстан на "Digital Almaty 2024: Индустрия X"
18:10  Кадровые перестановки в Узбекистане: с портфелем на выход
18:08  Власти Великобритании намерены принимать у себя мигрантов из Центральной Азии вместо граждан Украины
17:50  Китай сбивает цены на импортную нефть, - В.Скосырев
17:49  "Управляемый хаос": эффект бумеранга, - Валентин Катасонов
17:46  Агентство гражданской авиации Таджикистана не в курсе махинаций экс-главы "Таджик-Эйр" Дилшода Сафарзода
17:41  Шойгу отправляет рос-солдат в Африку. Оно нам надо? - ИА Rex
17:29  Волк в овечьей шкуре: кто на самом деле Акылбек Муратов? - Э.Акбаров
17:28  Разориться назло "агрессору". Латвия готова добить свою железную дорогу, - В.Лавриненко
17:05  Международный суд ООН принял компромиссное решение в пользу Израиля
16:29  Маршруты наркотрафика из Афганистана в Центральную Азию, - Юсуф Мунавваров
14:20  Как оформить микрокредит онлайн в Казахстане?
12:34  Скончался Народный писатель Кыргызстана Мелис Абакиров
11:52  Посидите при свечах: эстонская энергетика на грани краха
11:49  Четыре сценария жабогадюкинга. Какой исход Залужниады лучше для России, - Геворг Мирзаян
11:47  Фонд жены Зеленского обманул правительство Эмиратов
06:11  У Байдена созрел "тайный план" против Ирана, - Светлана Гомзикова
05:58  Россия сфокусирует страны БРИКС на новых формах расчетов, - НГ
01:37  Война на Украине будет продолжаться и менять свои формы, - Вл.Овчинский
01:10  Смерть киркоровщины. России нужна совсем другая массовая культура, - А.Полонский
01:00  Стендап-комик у власти - это трагедия Украины, - Саймон Шустер
00:29  Коммуникационные маршруты в Евразии: региональная судьба Транскаспийского коридора, - Д.Нефедов
00:28  Калачом не заманишь: беспрецедентный кадровый кризис в американской армии, - В.Прохватилов
00:13  Пакистанский протест упрятали далеко и надолго, - С.Строкань
00:08  Риски эскалации: какие новые угрозы несет расширение конфликта в Палестине, - А.Марьясов
00:00  Залужный победил Зеленского: битва за Украину переходит в решительную фазу, - МК
Вторник, 30.01.2024
23:27  Парадокс языковой ситуации в Пакистане, - П.Густерин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В турецких банках объяснили закрытие счетов россиянам
10:44 01.02.2024

Турецкие банки объяснили закрытие российских счетов давлением со стороны США

Турецкие банки начали закрывать счета российских компаний, а также ужесточили требования для граждан России, которые хотят открыть карту, из-за давления со стороны США. Об этом сообщил источник в банковском секторе страны.

Как стало известно, первые случаи приостановки платежей между двумя государствами стали происходить в начале 2024 года. Некоторые расчеты до сих пор заблокированы. Турецкие банки изменили политический вектор в иную сторону с 22 декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден ввел ограничительные меры в отношении ведомств, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.

Источник подтвердил, что закрытие российских счетов и ужесточение требований связано с беспрецедентным давлением со стороны США.

Министерство торговли Турции установило список компаний, у которых есть проблемы с платежами из России. Переводы средств прекратились с 1 января. Большинство турецких экспортеров столкнулись с отказами банков принимать транзакции для оплаты товаров.

Полина Цимкина

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706773440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем СВМДА
- Мажилис принял закон по трансфертному ценообразованию
- О кадрах культуры
- Маркировка товаров обеляет рынки
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2024 года
- Обеспечить безопасность аэропортов и завершить расследование авиакатастрофы 2019 года
- В рамках программы "Ауыл аманаты" будут созданы более 35 тысяч рабочих мест
- Избран новый председатель Судебного жюри при Высшем Судебном Совете
- Житель Астаны подпольно производил и реализовывал жидкости для вейпов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  