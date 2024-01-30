КазВласти прикрывают вещание местного пункта "Радио Свобода"

10:50 01.02.2024

Отказ в аккредитации "Радио Азаттык" прокомментировал глава Сената



Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал отказ министерства иностранных дел в продлении аккредитации "Радио Азаттык", а также поправки в законопроект "О масс-медиа", которые сейчас рассматриваются в Мажилисе, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в Казахстане обеспечивается свобода слова и для СМИ создаются все условия, что позволяет журналистам писать о ситуации в стране, критиковать госслужащих и руководителей госорганов. А отказ в аккредитации "Радио Азаттык" связан с нарушением этого СМИ казахстанского законодательства.



"По информации МИД, такое решение было принято на основе того, что редакция и журналисты "Радио Азаттык" неоднократно нарушали законодательство РК в сфере СМИ. И, в частности, положения о деятельности представительств иностранных СМИ в нашей стране... Речь не идет о закрытии медиа. Сегодня создаются все условия для выражения альтернативных точек зрения. Манипулировать ситуацией не надо. Речь идет о том, что если СМИ призывает к изменению конституционного строя, каким-то беспорядкам, действиям, которые несут угрозу национальной безопасности, – в любом случае такие лица должны привлекаться к ответственности в соответствии с законом нашей сраны. Никто не может быть выше закона. И принцип свободы слова не является основанием для грубого нарушения законов нашей страны. Не надо манипулировать общественным мнением".



Прокомментировал он также и поправку, касающуюся аккредитации иностранных СМИ, которая сейчас находится в Мажилисе.



"Речь идет о том, чтобы не аккредитовывать иностранные СМИ, в случае нарушения законов. В частности, за призывы, подрывающие безопасность в нашей стране, за призывы к нарушению конституционного строя. Речь идет о такого рода тяжелых правонарушениях. Но, в любом случае, этот законопроект сегодня обсуждается".

Маулен Ашимбаев

Материал о том, как обстоят дела с аккредитацией иностранных СМИ на родине "Радио Азаттык", в США, можно прочитать здесь.



Жадра Жулмухаметова